От грядки до вашей тарелки: проверенные способы работы с капустой, которые делают её настоящей находкой

3:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Белокочанная капуста — простой и привычный овощ, который легко превращается в витаминный запас на всю зиму. Но чтобы кочаны не испортились раньше времени, важно правильно их хранить. Рассказываем, сколько "живёт" капуста, как подготовить её к хранению и какими способами можно сохранить урожай.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Капуста на грядке

Сколько хранится капуста

Сроки зависят от сорта, температуры и влажности. В среднем кочаны не теряют свежесть от 3 до 7 месяцев.

Примеры сортов и сроков хранения:

до 7 месяцев — "Зимовка 1474", "Белоснежка", "Харьковская зимняя";

до 6 месяцев — "Амагер 611", "Подарок 2500";

около 4 месяцев — "Белорусская 85", "Белорусская 455", "Надежда".

Оптимальные условия

Капуста любит прохладу и темноту. Лучший режим: температура от 0 до +4 °C, влажность воздуха около 70%. Если станет теплее — кочаны начнут вянуть, а при минусе возможна порча изнутри.

Подготовка к хранению

Магазинная капуста обычно уже обработана, но всё же выбирайте только плотные кочаны без трещин, пожелтевших листьев и следов гнили.

Огородная капуста требует больше внимания:

убирать урожай лучше в сухую погоду при +3…+8 °C днём и до -2 °C ночью;

оставляйте кочерыжку длиной 2-3 см;

сразу не срезайте кроющие листья — они защитят овощ;

чтобы избавиться от насекомых, погрузите капусту кочерыжкой вниз на 20 минут в солевой раствор (100 г соли на 10 л воды).

После уборки обрежьте длинные кочерыжки и снимите самые большие листья.

Как хранить капусту дома: 6 способов

В ящиках — кочаны кочерыжкой вверх, в сухом тёмном помещении. В газетах — каждый кочан заворачивается в несколько слоёв бумаги и выкладывается в один ряд. В меле — кочаны посыпаются мелом и хранятся при +1…+5 °C. Под потолком — подвешивание за кочерыжку в прохладном помещении. В глине — капуста обмакивается в глиняную болтушку, после высыхания образуется защитная корка. В холодильнике — до 2 месяцев в полиэтиленовом пакете или пищевой плёнке в отделении для овощей.

Как хранить зимой

Зимой кочаны чаще всего держат в погребах или подвалах — там легче поддерживать нужную температуру и влажность. Если такой возможности нет, подойдёт застеклённая лоджия или кладовка. Главное — не допускать мороза и перегрева.

Если хранить свежую капусту негде или урожая слишком много, выручат заготовки. Самый популярный вариант — квашение, при котором капуста не только дольше хранится, но и становится источником пробиотиков. Можно приготовить маринованную капусту с добавлением моркови и специй или заморозить нашинкованные листья для борща и голубцов. Такой запас займёт меньше места и избавит от лишних хлопот зимой.