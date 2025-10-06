От грядки до вашей тарелки: проверенные способы работы с капустой, которые делают её настоящей находкой

Белокочанная капуста — простой и привычный овощ, который легко превращается в витаминный запас на всю зиму. Но чтобы кочаны не испортились раньше времени, важно правильно их хранить. Рассказываем, сколько "живёт" капуста, как подготовить её к хранению и какими способами можно сохранить урожай.
Сроки зависят от сорта, температуры и влажности. В среднем кочаны не теряют свежесть от 3 до 7 месяцев.
Примеры сортов и сроков хранения:
Капуста любит прохладу и темноту. Лучший режим: температура от 0 до +4 °C, влажность воздуха около 70%. Если станет теплее — кочаны начнут вянуть, а при минусе возможна порча изнутри.
Магазинная капуста обычно уже обработана, но всё же выбирайте только плотные кочаны без трещин, пожелтевших листьев и следов гнили.
После уборки обрежьте длинные кочерыжки и снимите самые большие листья.
Зимой кочаны чаще всего держат в погребах или подвалах — там легче поддерживать нужную температуру и влажность. Если такой возможности нет, подойдёт застеклённая лоджия или кладовка. Главное — не допускать мороза и перегрева.
Если хранить свежую капусту негде или урожая слишком много, выручат заготовки. Самый популярный вариант — квашение, при котором капуста не только дольше хранится, но и становится источником пробиотиков. Можно приготовить маринованную капусту с добавлением моркови и специй или заморозить нашинкованные листья для борща и голубцов. Такой запас займёт меньше места и избавит от лишних хлопот зимой.
