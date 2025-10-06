Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот участок тела стареет быстрее лица — вот древние практики, которые помогут это остановить
Когда одно блюдо объединяет эпохи и вкусы: четыре версии лазаньи для любого настроения
Пионы засыпают, но не навсегда: что нужно сделать, чтобы весной они проснулись в цвету
Время истинных ценностей: Безруков раскрыл, почему важно вспоминать о преданных России людях
Роковая ошибка пандемии: Меркель раскрыла связь COVID с конфликтом на Украине
Школьный директор без диплома: как мигрант обманывал систему образования США
Беспилотники над Волгой: новая тактика ВСУ или случайные удары
От пропаганды к провокациям: Европа меняет тактику против России
Финиш близко? Овчинников назвал условие ухода Станковича из Спартака

От грядки до вашей тарелки: проверенные способы работы с капустой, которые делают её настоящей находкой

3:19
Садоводство

Белокочанная капуста — простой и привычный овощ, который легко превращается в витаминный запас на всю зиму. Но чтобы кочаны не испортились раньше времени, важно правильно их хранить. Рассказываем, сколько "живёт" капуста, как подготовить её к хранению и какими способами можно сохранить урожай.

Капуста на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Капуста на грядке

Сколько хранится капуста

Сроки зависят от сорта, температуры и влажности. В среднем кочаны не теряют свежесть от 3 до 7 месяцев.

Примеры сортов и сроков хранения:

  • до 7 месяцев — "Зимовка 1474", "Белоснежка", "Харьковская зимняя";
  • до 6 месяцев — "Амагер 611", "Подарок 2500";
  • около 4 месяцев — "Белорусская 85", "Белорусская 455", "Надежда".

Оптимальные условия

Капуста любит прохладу и темноту. Лучший режим: температура от 0 до +4 °C, влажность воздуха около 70%. Если станет теплее — кочаны начнут вянуть, а при минусе возможна порча изнутри.

Подготовка к хранению

Магазинная капуста обычно уже обработана, но всё же выбирайте только плотные кочаны без трещин, пожелтевших листьев и следов гнили.

Огородная капуста требует больше внимания:

  • убирать урожай лучше в сухую погоду при +3…+8 °C днём и до -2 °C ночью;
  • оставляйте кочерыжку длиной 2-3 см;
  • сразу не срезайте кроющие листья — они защитят овощ;
  • чтобы избавиться от насекомых, погрузите капусту кочерыжкой вниз на 20 минут в солевой раствор (100 г соли на 10 л воды).

После уборки обрежьте длинные кочерыжки и снимите самые большие листья.

Как хранить капусту дома: 6 способов

  1. В ящиках — кочаны кочерыжкой вверх, в сухом тёмном помещении.
  2. В газетах — каждый кочан заворачивается в несколько слоёв бумаги и выкладывается в один ряд.
  3. В меле — кочаны посыпаются мелом и хранятся при +1…+5 °C.
  4. Под потолком — подвешивание за кочерыжку в прохладном помещении.
  5. В глине — капуста обмакивается в глиняную болтушку, после высыхания образуется защитная корка.
  6. В холодильнике — до 2 месяцев в полиэтиленовом пакете или пищевой плёнке в отделении для овощей.

Как хранить зимой

Зимой кочаны чаще всего держат в погребах или подвалах — там легче поддерживать нужную температуру и влажность. Если такой возможности нет, подойдёт застеклённая лоджия или кладовка. Главное — не допускать мороза и перегрева.

Если хранить свежую капусту негде или урожая слишком много, выручат заготовки. Самый популярный вариант — квашение, при котором капуста не только дольше хранится, но и становится источником пробиотиков. Можно приготовить маринованную капусту с добавлением моркови и специй или заморозить нашинкованные листья для борща и голубцов. Такой запас займёт меньше места и избавит от лишних хлопот зимой.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Наука и техника
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Домашние животные
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Зачем хозяева здороваются с котом за лапу: тайный ритуал, который меняет питомца
Домашние животные
Зачем хозяева здороваются с котом за лапу: тайный ритуал, который меняет питомца
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Луна — не просто спутник, а архив погибшей цивилизации: новые снимки поставили учёных в тупик
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Куры на стероидах: во Вьетнаме растят птиц с ногами, как у слонов, и продают их дороже айфона
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Последние материалы
Экономия начинается с колёс: как одна деталь превращает авто в прожорливого монстра
Авиакомпании ставят на роскошь: как три гиганта меняют правила игры для пассажиров
Древний Китай раскрыл тёмную сторону цивилизации: археологи нашли мастерскую по обработке человеческих костей
Запретный плод: почему живописные цветы на балконе могут обернуться штрафом
Элегантность вне времени: как подружить синий и коричневый в своем осеннем гардеробе
Электричество за 1000 евро: как новая система котировок ударила по Прибалтике
Катя Гордон разоблачила Собчак после конфуза Самойловой: откуда стремление пролезть на все показы
Чехол может убить ваш мотоцикл: главные ошибки зимнего хранения
Куст забывает, что он красавец: правильная обрезка розмарина творит чудеса омоложения
Они видят то, что скрыто от человека: как кошки на самом деле защищают дом от невидимой угрозы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.