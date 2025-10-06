Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Сосед по квартире мешает продаже? Один документ заставит его замолчать и принять ваши условия
50 минут и готово: этот яблочный пирог покорит ваше сердце — простой рецепт для ленивых хозяек
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Руки массажиста вместо штанги: как мышцы становятся сильнее, даже когда вы просто отдыхаете
Неожиданный фаворит: как столица Черногории стала лидером бюджетных путешествий
Золотое яблоко покоряет новые вершины: первый бьюти-ретейлер выходит на рынок ЦФА
Проснулся в ужасе: Николаю Баскову приснился сон про Лазарева, похожий на триллер
Сильная жажда и усталость после еды: симптомы, которые могут стоить вам здоровья

Холод убивает красавцев: секреты зимовки георгин, которые позволят клубням пережить морозы

3:59
Садоводство

Каждый садовод хоть раз задавался этим вопросом: можно ли оставить георгины зимовать прямо на грядке? Увы, для большинства регионов России ответ очевиден — нет. Эти эффектные цветы плохо переносят холод, и клубни просто погибнут, если оставить их в промерзшей почве. Но есть хитрости, которые помогут сохранить посадочный материал до весны.

Георгины
Фото: commons.wikimedia.org by Sophia Pleshchunova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Георгины

Нужно ли выкапывать георгины

Георгины относятся к клубневым многолетникам из семейства астровых. Они поражают разнообразием сортов и форм, но имеют один существенный минус — абсолютной морозостойкостью не обладают.

Клубни гибнут уже при температуре ниже -5 °C. Именно поэтому садоводы в средней полосе и на севере страны ежегодно выкапывают их. Исключение — южные регионы с мягкими зимами. Там клубни иногда оставляют в земле, но обязательно прикрывают толстым слоем мульчи: торфом, опилками или сухой листвой.

Когда пора приступать к выкапыванию

Ориентироваться стоит не на календарь, а на погоду. Главный сигнал — первые заморозки, когда надземная часть растения чернеет и вянет. Именно тогда пришло время действовать.

Сроки зависят от региона:

  • Подмосковье и средняя полоса — конец сентября — начало октября.
  • Южные области — конец октября, иногда даже ноябрь.
  • Северо-запад — середина — конец сентября.
  • Урал и Сибирь — начало сентября.
  • Поволжье — конец сентября — первая декада октября.

Как правильно выкопать клубни

Здесь спешка только во вред. Чтобы сохранить корневища здоровыми, лучше подготовить инструменты заранее: лопату (удобнее вилочную), секатор или нож, перчатки, ящики для хранения.

Пошагово это выглядит так:

  1. Сначала обрежьте стебли, оставив около 10-15 см.
  2. Окопайте куст, отступив 20-30 см от стебля.
  3. Аккуратно подденьте клубень и достаньте его из земли.
  4. Стряхните лишнюю землю и промойте водой.
  5. Просушите несколько дней в тени и на сквозняке.
  6. Удалите поврежденные или подгнившие части, обработайте срезы углем или фунгицидом.

Только после этого клубни можно убирать на зимовку.

Как хранить георгины зимой

В квартире или в доме с центральным отоплением задача усложняется — воздух слишком сухой. Но вариантов всё же хватает:

  • Парафин — окунуть клубни в расплав и хранить в коробке.
  • Холодильник — в бумаге или пакете, в овощном отделении.
  • Глиняная оболочка — обмазать болтушкой и просушить.
  • Опилки или вермикулит — уложить в ящики слоями.

Где лучше хранить клубни

Оптимальные условия — прохладное и проветриваемое помещение с температурой от +3 до +7 °C и влажностью около 60-70%.

Погреб или подвал подойдут идеально, если там нет сырости. В квартире можно использовать холодильник, лоджию или кладовку, но придётся внимательно следить за температурой и пересыханием.

Главное правило — не дать клубням замёрзнуть или пересохнуть.

Георгины требуют небольшой заботы осенью, зато весной они снова порадуют яркими бутонами. Если правильно выкопать и хранить клубни, можно наслаждаться любимыми сортами год за годом.

Чтобы весной клубни быстрее тронулись в рост, за пару недель до посадки их можно "разбудить". Для этого достаньте их из хранилища, слегка увлажните субстрат и оставьте в теплом месте с рассеянным светом. Клубни постепенно проснутся, и первые ростки появятся ещё до высадки в грунт. Это ускорит цветение и сделает кусты более крепкими.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Садоводство, цветоводство
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Наука и техника
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Наука и техника
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Популярное
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные

Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.

Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последние материалы
Сильные руки и пресс не спасут, если эти мышцы перестанут работать — вот как этого избежать
Сладкая ягода с горькими последствиями: что стоит знать любителям о скрытых рисках
Контроль тормозов — контроль жизни: почему нельзя откладывать прокачку жидкости
Финансовый разрыв: как инвестиции изменили доходы работающих россиян
Пар под кожей и блеск до кончиков: домашние маски, которые обещают салон в ванной
Древняя 3D-печать: как 5500 лет назад создавали идеальные кремневые лезвия
Яйца против инфаркта: кардиологи показали, что главный миф о питании трещит по швам
Пищевая моль объявила войну: 5 шагов к тотальной победе на кухне
Старые кусты, которые выдают за молодые: как не стать жертвой дачного обмана
Древняя Академия Юйчжан в Китае открыла свои двери: 20 тысяч туристов уже прошли по Мосту Академии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.