Холод убивает красавцев: секреты зимовки георгин, которые позволят клубням пережить морозы

Каждый садовод хоть раз задавался этим вопросом: можно ли оставить георгины зимовать прямо на грядке? Увы, для большинства регионов России ответ очевиден — нет. Эти эффектные цветы плохо переносят холод, и клубни просто погибнут, если оставить их в промерзшей почве. Но есть хитрости, которые помогут сохранить посадочный материал до весны.

Нужно ли выкапывать георгины

Георгины относятся к клубневым многолетникам из семейства астровых. Они поражают разнообразием сортов и форм, но имеют один существенный минус — абсолютной морозостойкостью не обладают.

Клубни гибнут уже при температуре ниже -5 °C. Именно поэтому садоводы в средней полосе и на севере страны ежегодно выкапывают их. Исключение — южные регионы с мягкими зимами. Там клубни иногда оставляют в земле, но обязательно прикрывают толстым слоем мульчи: торфом, опилками или сухой листвой.

Когда пора приступать к выкапыванию

Ориентироваться стоит не на календарь, а на погоду. Главный сигнал — первые заморозки, когда надземная часть растения чернеет и вянет. Именно тогда пришло время действовать.

Сроки зависят от региона:

Подмосковье и средняя полоса — конец сентября — начало октября.

Южные области — конец октября, иногда даже ноябрь.

Северо-запад — середина — конец сентября.

Урал и Сибирь — начало сентября.

Поволжье — конец сентября — первая декада октября.

Как правильно выкопать клубни

Здесь спешка только во вред. Чтобы сохранить корневища здоровыми, лучше подготовить инструменты заранее: лопату (удобнее вилочную), секатор или нож, перчатки, ящики для хранения.

Пошагово это выглядит так:

Сначала обрежьте стебли, оставив около 10-15 см. Окопайте куст, отступив 20-30 см от стебля. Аккуратно подденьте клубень и достаньте его из земли. Стряхните лишнюю землю и промойте водой. Просушите несколько дней в тени и на сквозняке. Удалите поврежденные или подгнившие части, обработайте срезы углем или фунгицидом.

Только после этого клубни можно убирать на зимовку.

Как хранить георгины зимой

В квартире или в доме с центральным отоплением задача усложняется — воздух слишком сухой. Но вариантов всё же хватает:

Парафин — окунуть клубни в расплав и хранить в коробке.

Холодильник — в бумаге или пакете, в овощном отделении.

Глиняная оболочка — обмазать болтушкой и просушить.

Опилки или вермикулит — уложить в ящики слоями.

Где лучше хранить клубни

Оптимальные условия — прохладное и проветриваемое помещение с температурой от +3 до +7 °C и влажностью около 60-70%.

Погреб или подвал подойдут идеально, если там нет сырости. В квартире можно использовать холодильник, лоджию или кладовку, но придётся внимательно следить за температурой и пересыханием.

Главное правило — не дать клубням замёрзнуть или пересохнуть.

Георгины требуют небольшой заботы осенью, зато весной они снова порадуют яркими бутонами. Если правильно выкопать и хранить клубни, можно наслаждаться любимыми сортами год за годом.

Чтобы весной клубни быстрее тронулись в рост, за пару недель до посадки их можно "разбудить". Для этого достаньте их из хранилища, слегка увлажните субстрат и оставьте в теплом месте с рассеянным светом. Клубни постепенно проснутся, и первые ростки появятся ещё до высадки в грунт. Это ускорит цветение и сделает кусты более крепкими.