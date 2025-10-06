Холод убивает красавцев: секреты зимовки георгин, которые позволят клубням пережить морозы

Каждый садовод хоть раз задавался этим вопросом: можно ли оставить георгины зимовать прямо на грядке? Увы, для большинства регионов России ответ очевиден — нет. Эти эффектные цветы плохо переносят холод, и клубни просто погибнут, если оставить их в промерзшей почве. Но есть хитрости, которые помогут сохранить посадочный материал до весны.
Георгины относятся к клубневым многолетникам из семейства астровых. Они поражают разнообразием сортов и форм, но имеют один существенный минус — абсолютной морозостойкостью не обладают.
Клубни гибнут уже при температуре ниже -5 °C. Именно поэтому садоводы в средней полосе и на севере страны ежегодно выкапывают их. Исключение — южные регионы с мягкими зимами. Там клубни иногда оставляют в земле, но обязательно прикрывают толстым слоем мульчи: торфом, опилками или сухой листвой.
Ориентироваться стоит не на календарь, а на погоду. Главный сигнал — первые заморозки, когда надземная часть растения чернеет и вянет. Именно тогда пришло время действовать.
Здесь спешка только во вред. Чтобы сохранить корневища здоровыми, лучше подготовить инструменты заранее: лопату (удобнее вилочную), секатор или нож, перчатки, ящики для хранения.
Пошагово это выглядит так:
Только после этого клубни можно убирать на зимовку.
В квартире или в доме с центральным отоплением задача усложняется — воздух слишком сухой. Но вариантов всё же хватает:
Оптимальные условия — прохладное и проветриваемое помещение с температурой от +3 до +7 °C и влажностью около 60-70%.
Погреб или подвал подойдут идеально, если там нет сырости. В квартире можно использовать холодильник, лоджию или кладовку, но придётся внимательно следить за температурой и пересыханием.
Главное правило — не дать клубням замёрзнуть или пересохнуть.
Георгины требуют небольшой заботы осенью, зато весной они снова порадуют яркими бутонами. Если правильно выкопать и хранить клубни, можно наслаждаться любимыми сортами год за годом.
Чтобы весной клубни быстрее тронулись в рост, за пару недель до посадки их можно "разбудить". Для этого достаньте их из хранилища, слегка увлажните субстрат и оставьте в теплом месте с рассеянным светом. Клубни постепенно проснутся, и первые ростки появятся ещё до высадки в грунт. Это ускорит цветение и сделает кусты более крепкими.
