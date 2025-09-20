Соседи смеются над вашим газоном? Пора подсыпать туда чёрный эликсир вместо удобрений

Кофе для многих — это не только утренний ритуал, но и источник полезного "вторсырья". Оказывается, кофейная гуща может принести немало пользы саду и газону. Вместо того чтобы выбрасывать ее в мусор, лучше использовать на участке: как удобрение, защиту от слизней и улиток или компонент компоста.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Садовод использует кофейную гущу

Почему кофейная гуща полезна

Кофейная гуща — это богатый азотом органический продукт. Он улучшает структуру почвы и стимулирует рост растений. Особенно хорошо ее воспринимают культуры, предпочитающие кислую среду: рододендроны, гортензии, голубика, хвойные деревья.

Еще одно ценное свойство — кофейный запах и структура частиц отпугивают вредителей. Для садоводов это простая альтернатива химическим средствам защиты.

Сравнение: кофейная гуща и другие удобрения