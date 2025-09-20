Фастфуд для растений: лаванда толстеет от удобрений, а цветочный рай превращается в пустырь

Лаванда — одно из тех растений, которые удивляют своей неприхотливостью. В отличие от гортензий или роз, она почти не нуждается в удобрениях. Более того, лишние подкормки способны повредить: чрезмерное количество азота стимулирует рост зелёных побегов, но делает цветение скудным. Поэтому садоводы, мечтающие о пышных сиреневых кустах, должны помнить простое правило — для лаванды меньше значит лучше.

Фото: flickr.com by oatsy40, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лаванда

Лаванда и её природные привычки

В дикой природе лаванда растёт на сухих каменистых склонах, где почвы бедны питательными веществами. Эти условия сформировали её характер: растение не любит переувлажнения и избыточного питания. Чтобы создать подходящую среду в саду, опытные садоводы используют песчаную или гравийную мульчу. Такой приём имитирует естественную среду и помогает лаване сосредоточиться на цветении, а не на зелёной массе.

"Если ваша почва слишком плодородна, у вас может быть меньше цветов. Вы можете либо передвинуть растения, либо добавить песка или гравия для проветривания и уменьшения плотности питательных веществ", — сказала фермер и основатель Azure Farm Life Аннет Термон.

Сравнение: удобрение и мульча для лаванды