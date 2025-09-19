Лоза с двойным дном: один куст превращается в несколько сортов сразу и спасает сад от вырубки

Прививка винограда — один из самых надёжных способов сменить сорт, продлить жизнь старого куста или сделать лозу устойчивее к вредителям и неблагоприятной почве. Многие считают, что это дело удачи, но успех зависит не от везения, а от правильного выбора времени, точного разреза и грамотного ухода после процедуры. Давайте разберём, как всё сделать правильно.
Прививка — это соединение черенка или почки (привоя) с уже существующим кустом (подвоем). Таким способом можно быстро сменить сорт без выкорчевывания, омолодить лозу или сделать её устойчивее.
На дачных участках прививку чаще проводят весной, когда почки набухают, а температура становится стабильной. Летняя "зелёная прививка" выполняется с конца мая до середины июня на хорошо вызревшие зелёные побеги. Важно избегать жары и дней, когда лоза сильно "плачет" соком.
|Метод
|Когда применяется
|Плюсы
|Минусы
|Копулировка
|Если подвой и привой одинаковой толщины
|Быстрое срастание
|Требует точных срезов
|Прививка клином
|Когда подвой толще
|Подходит для старых лоз
|Дольше заживает
|Прививка почкой
|Летом, когда кора легко отделяется
|Минимальные повреждения
|Сложнее для новичков
Заготовьте черенки из однолетних побегов толщиной с карандаш, с 2-3 глазками.
Храните их во влажной ткани в прохладном месте.
Выберите здоровый подвой без признаков болезней.
Сделайте надрез — клин, копулировку или вставку почки.
Совместите камбиальные слои хотя бы с одной стороны.
Плотно зафиксируйте место прививки плёнкой или лентой.
Замажьте срезы садовым варом или воском.
После процедуры затените место прививки и поливайте умеренно.
А что если лоза очень старая? Прививка возможна и в этом случае, но нужно проверить древесину. Если она поражена гнилью или некрозами, лучше посадить новый куст. Если ткань живая — перепрививка продлит жизнь винограднику на годы.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрая смена сорта
|Нужна аккуратность и опыт
|Омоложение старых кустов
|Риск заражения при плохой гигиене
|Защита от филлоксеры и болезней
|Не все сорта совместимы
|Экономия места и времени
|Первые годы требуется больше ухода
Можно ли укоренять черенки без подвоя?
Да, но это другой процесс — посадка черенков в почву. Прививка всегда требует подвоя.
Сколько стоят материалы?
Садовый вар, лента и дезинфицирующие средства стоят от 150-300 рублей, черенки можно заготовить самостоятельно.
Какой способ лучше выбрать новичку?
Копулировка проще, если диаметр совпадает. Для старых кустов лучше подойдёт прививка клином.
Первые массовые прививки винограда в Европе делали после нашествия филлоксеры.
Один куст может нести несколько сортов винограда.
Успешная прививка даёт урожай уже через 2-3 года.
