Лоза с двойным дном: один куст превращается в несколько сортов сразу и спасает сад от вырубки

Прививка винограда — один из самых надёжных способов сменить сорт, продлить жизнь старого куста или сделать лозу устойчивее к вредителям и неблагоприятной почве. Многие считают, что это дело удачи, но успех зависит не от везения, а от правильного выбора времени, точного разреза и грамотного ухода после процедуры. Давайте разберём, как всё сделать правильно.

Фото: flickr.com by Hector Garcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Виноград

Что такое прививка и зачем она нужна

Прививка — это соединение черенка или почки (привоя) с уже существующим кустом (подвоем). Таким способом можно быстро сменить сорт без выкорчевывания, омолодить лозу или сделать её устойчивее.

На дачных участках прививку чаще проводят весной, когда почки набухают, а температура становится стабильной. Летняя "зелёная прививка" выполняется с конца мая до середины июня на хорошо вызревшие зелёные побеги. Важно избегать жары и дней, когда лоза сильно "плачет" соком.

Сравнение способов прививки