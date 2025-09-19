Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Можно было дать и больше: Тарасова раскрыла секрет выступления Аделии Петросян на квалификации ОИ-2026
Это простое упражнение спасает от сутулости и укрепляет спину за 5 минут в день
Северный Кавказ держится, столицы сдаются: где люди останутся, а где исчезнут
Евросоюз пытается заморозить карты Мир: как это отразится на жизни россиян
Леброн Джеймс готовится к завершению карьеры: вот как это изменит НБА
Фотосессия за десятки тысяч: как аферисты наживаются на мечте о подиуме
Покупка первой машины как шахматы: один неверный ход — и вся партия проиграна
Браслет фараона исчез за бесценок: кто и зачем переплавил 3000-летнюю реликвию
Не просто аксессуар: зачем Мелания Трамп надела фиолетовую шляпу на встречу с королевской семьей

Лоза с двойным дном: один куст превращается в несколько сортов сразу и спасает сад от вырубки

Садоводство

Прививка винограда — один из самых надёжных способов сменить сорт, продлить жизнь старого куста или сделать лозу устойчивее к вредителям и неблагоприятной почве. Многие считают, что это дело удачи, но успех зависит не от везения, а от правильного выбора времени, точного разреза и грамотного ухода после процедуры. Давайте разберём, как всё сделать правильно.

Виноград
Фото: flickr.com by Hector Garcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Виноград

Что такое прививка и зачем она нужна

Прививка — это соединение черенка или почки (привоя) с уже существующим кустом (подвоем). Таким способом можно быстро сменить сорт без выкорчевывания, омолодить лозу или сделать её устойчивее.

На дачных участках прививку чаще проводят весной, когда почки набухают, а температура становится стабильной. Летняя "зелёная прививка" выполняется с конца мая до середины июня на хорошо вызревшие зелёные побеги. Важно избегать жары и дней, когда лоза сильно "плачет" соком.

Сравнение способов прививки

Метод Когда применяется Плюсы Минусы
Копулировка Если подвой и привой одинаковой толщины Быстрое срастание Требует точных срезов
Прививка клином Когда подвой толще Подходит для старых лоз Дольше заживает
Прививка почкой Летом, когда кора легко отделяется Минимальные повреждения Сложнее для новичков

Советы шаг за шагом

  1. Заготовьте черенки из однолетних побегов толщиной с карандаш, с 2-3 глазками.

  2. Храните их во влажной ткани в прохладном месте.

  3. Выберите здоровый подвой без признаков болезней.

  4. Сделайте надрез — клин, копулировку или вставку почки.

  5. Совместите камбиальные слои хотя бы с одной стороны.

  6. Плотно зафиксируйте место прививки плёнкой или лентой.

  7. Замажьте срезы садовым варом или воском.

  8. После процедуры затените место прививки и поливайте умеренно.

А что если…

А что если лоза очень старая? Прививка возможна и в этом случае, но нужно проверить древесину. Если она поражена гнилью или некрозами, лучше посадить новый куст. Если ткань живая — перепрививка продлит жизнь винограднику на годы.

Плюсы и минусы прививки

Плюсы Минусы
Быстрая смена сорта Нужна аккуратность и опыт
Омоложение старых кустов Риск заражения при плохой гигиене
Защита от филлоксеры и болезней Не все сорта совместимы
Экономия места и времени Первые годы требуется больше ухода

FAQ

Можно ли укоренять черенки без подвоя?
Да, но это другой процесс — посадка черенков в почву. Прививка всегда требует подвоя.

Сколько стоят материалы?
Садовый вар, лента и дезинфицирующие средства стоят от 150-300 рублей, черенки можно заготовить самостоятельно.

Какой способ лучше выбрать новичку?
Копулировка проще, если диаметр совпадает. Для старых кустов лучше подойдёт прививка клином.

3 интересных факта

  1. Первые массовые прививки винограда в Европе делали после нашествия филлоксеры.

  2. Один куст может нести несколько сортов винограда.

  3. Успешная прививка даёт урожай уже через 2-3 года.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Мы ближе, чем когда-либо: NASA заявляет о самом убедительном признаке жизни на Марсе — и это не вода
Наука и техника
Мы ближе, чем когда-либо: NASA заявляет о самом убедительном признаке жизни на Марсе — и это не вода
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
Домашние животные
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
Популярное
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик

Учёные из США обнаружили, что геном осьминогов сложнее человеческого. Это породило версию об их возможном внеземном происхождении.

Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Война или СВО: реакция Нагиева на тост Успенской вызвала бурную дискуссию в Сети
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин
Глубины Аргентины открыли новый мир: загадочные создания, которых никто не ждал — фантастика океана
Одна песня — и заслуженная артистка: Соседов поставил под сомнение инициативу депутата
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Последние материалы
Это простое упражнение спасает от сутулости и укрепляет спину за 5 минут в день
Северный Кавказ держится, столицы сдаются: где люди останутся, а где исчезнут
Евросоюз пытается заморозить карты Мир: как это отразится на жизни россиян
Леброн Джеймс готовится к завершению карьеры: вот как это изменит НБА
Фотосессия за десятки тысяч: как аферисты наживаются на мечте о подиуме
Покупка первой машины как шахматы: один неверный ход — и вся партия проиграна
Лоза с двойным дном: один куст превращается в несколько сортов сразу и спасает сад от вырубки
Браслет фараона исчез за бесценок: кто и зачем переплавил 3000-летнюю реликвию
Не просто аксессуар: зачем Мелания Трамп надела фиолетовую шляпу на встречу с королевской семьей
Цветочный аквариум: хитрый метод ухода за орхидеями, который ломает все привычные правила
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.