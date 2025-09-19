Цветочный троянский конь: романтика букета обернулась карантинным кошмаром

В Приморье предотвратили ввоз опасного карантинного вредителя — западного цветочного трипса. Его обнаружили в партии цветов из Китая при проверке на фитосанитарном посту "Пограничный". Крошечное насекомое длиной всего 2 мм способно поражать сотни культур и наносить серьёзный ущерб сельскому хозяйству.

Фото: commons.wikimedia.org by Rosser1954 Roger Griffith, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мучнистая роса

Кроме того, на хризантемах выявили грибковую инфекцию — белую ржавчину (Puccinia horiana), которая вызывает пожелтение и массовое опадание листьев. По решению надзорного органа заражённую часть партии запретили к ввозу. Владелец должен либо вернуть цветы обратно в Китай, либо уничтожить их на территории России.

С начала года это уже 57-й случай выявления западного цветочного трипса в импортных цветах из КНР. В общей сложности заражёнными оказались более 352 тысяч срезов. Белую ржавчину фиксировали трижды — на 5,2 тысячи хризантем. Все партии с заражением были либо утилизированы, либо отправлены обратно поставщикам.

Чем опасен западный цветочный трипс

Этот мелкий вредитель способен поражать более 240 культур. В его «меню» не только тепличные овощи (огурцы, помидоры), но и садовые плодовые культуры, а также декоративные растения: розы, герберы, хризантемы. Насекомое высасывает сок из бутонов и листьев, оставляя светлые пятна и характерные тёмные точки. При сильном заражении растение теряет декоративность и урожайность.

"Трипс способен поразить свыше 240 видов культур", — отметили специалисты фитосанитарного контроля.

Грибковая инфекция белой ржавчины также опасна: она быстро распространяется и способна уничтожить целые плантации хризантем.

Сравнение: вредители и инфекции

Характеристика Западный цветочный трипс Белая ржавчина хризантем Возбудитель Насекомое (2 мм) Грибок (Puccinia horiana) Культуры-хозяева Овощи, фрукты, цветы Хризантемы Основной вред Повреждение бутонов и листьев, потеря урожая Желтизна и опадание листьев Распространение Срезанные цветы, рассада, теплицы Заражённые растения и почва Борьба Инсектициды, контроль импорта Фунгициды, карантин

Советы шаг за шагом: как защитить растения

Покупайте рассаду и срезанные цветы только у проверенных поставщиков. Перед посадкой внимательно осматривайте листья и бутоны. Используйте инсектицидные ловушки и биопрепараты для защиты теплиц. Обрабатывайте растения фунгицидами при первых признаках белой ржавчины. Поддерживайте чистоту теплиц и своевременно утилизируйте поражённые растения.

А что если трипс проникнет в теплицы?

В случае распространения вредителя внутри страны пострадает не только декоративное цветоводство, но и овощеводы. Потери урожая томатов и огурцов могут составить десятки процентов. Кроме того, вырастут затраты на защитные препараты и меры карантина, что напрямую отразится на ценах.

FAQ

Как выбрать здоровые срезанные цветы?

Осматривайте листья и бутоны: они должны быть без пятен, точек и повреждений.

Сколько стоит обработка растений от трипса?

В среднем комплексная обработка инсектицидами и биопрепаратами обходится от 500 до 2000 рублей на сотку.

Что лучше для профилактики: химия или биопрепараты?

Для декоративных растений подходят биопрепараты, для тепличных овощей — комбинированный подход.

Три интересных факта

Западный цветочный трипс впервые обнаружили в Европе в начале XX века, и с тех пор он распространился почти по всему миру. Вредитель устойчив к многим инсектицидам, что делает борьбу с ним сложной. Белая ржавчина внесена в список карантинных болезней во многих странах, включая Россию и США.

Такие случаи показывают, насколько важно сохранять строгий фитосанитарный контроль на границе. Только так можно защитить отечественные хозяйства и урожаи от опасных вредителей и инфекций, сообщает vostokmedia.com.