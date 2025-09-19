Цветочный троянский конь: романтика букета обернулась карантинным кошмаром

В Приморье предотвратили ввоз опасного карантинного вредителя — западного цветочного трипса. Его обнаружили в партии цветов из Китая при проверке на фитосанитарном посту "Пограничный". Крошечное насекомое длиной всего 2 мм способно поражать сотни культур и наносить серьёзный ущерб сельскому хозяйству.
Кроме того, на хризантемах выявили грибковую инфекцию — белую ржавчину (Puccinia horiana), которая вызывает пожелтение и массовое опадание листьев. По решению надзорного органа заражённую часть партии запретили к ввозу. Владелец должен либо вернуть цветы обратно в Китай, либо уничтожить их на территории России.
С начала года это уже 57-й случай выявления западного цветочного трипса в импортных цветах из КНР. В общей сложности заражёнными оказались более 352 тысяч срезов. Белую ржавчину фиксировали трижды — на 5,2 тысячи хризантем. Все партии с заражением были либо утилизированы, либо отправлены обратно поставщикам.
Этот мелкий вредитель способен поражать более 240 культур. В его «меню» не только тепличные овощи (огурцы, помидоры), но и садовые плодовые культуры, а также декоративные растения: розы, герберы, хризантемы. Насекомое высасывает сок из бутонов и листьев, оставляя светлые пятна и характерные тёмные точки. При сильном заражении растение теряет декоративность и урожайность.
"Трипс способен поразить свыше 240 видов культур", — отметили специалисты фитосанитарного контроля.
Грибковая инфекция белой ржавчины также опасна: она быстро распространяется и способна уничтожить целые плантации хризантем.
|Характеристика
|Западный цветочный трипс
|Белая ржавчина хризантем
|Возбудитель
|Насекомое (2 мм)
|Грибок (Puccinia horiana)
|Культуры-хозяева
|Овощи, фрукты, цветы
|Хризантемы
|Основной вред
|Повреждение бутонов и листьев, потеря урожая
|Желтизна и опадание листьев
|Распространение
|Срезанные цветы, рассада, теплицы
|Заражённые растения и почва
|Борьба
|Инсектициды, контроль импорта
|Фунгициды, карантин
Покупайте рассаду и срезанные цветы только у проверенных поставщиков.
Перед посадкой внимательно осматривайте листья и бутоны.
Используйте инсектицидные ловушки и биопрепараты для защиты теплиц.
Обрабатывайте растения фунгицидами при первых признаках белой ржавчины.
В случае распространения вредителя внутри страны пострадает не только декоративное цветоводство, но и овощеводы. Потери урожая томатов и огурцов могут составить десятки процентов. Кроме того, вырастут затраты на защитные препараты и меры карантина, что напрямую отразится на ценах.
Как выбрать здоровые срезанные цветы?
Осматривайте листья и бутоны: они должны быть без пятен, точек и повреждений.
Сколько стоит обработка растений от трипса?
В среднем комплексная обработка инсектицидами и биопрепаратами обходится от 500 до 2000 рублей на сотку.
Что лучше для профилактики: химия или биопрепараты?
Для декоративных растений подходят биопрепараты, для тепличных овощей — комбинированный подход.
Западный цветочный трипс впервые обнаружили в Европе в начале XX века, и с тех пор он распространился почти по всему миру.
Вредитель устойчив к многим инсектицидам, что делает борьбу с ним сложной.
Белая ржавчина внесена в список карантинных болезней во многих странах, включая Россию и США.
Такие случаи показывают, насколько важно сохранять строгий фитосанитарный контроль на границе. Только так можно защитить отечественные хозяйства и урожаи от опасных вредителей и инфекций, сообщает vostokmedia.com.
