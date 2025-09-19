Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гипнотическая сила: как Мария Погребняк укладывает сына спать всего за 10 секунд
Простые груши превращаются в изысканный десерт: рецепт, достойный ресторана
Осень жуёт кошелёк: капсула 3-3-3 раскрывает секрет, который стилисты не афишируют
Формула, которая меняет тело: как посчитать, сколько калорий вы тратите каждый день
Маленькая резинка командует унитазом: старый приём спасает от протечек и лишних расходов
Договор аренды без сюрпризов: не игнорирейте эти нюансы при съеме квартиры
Клеммы на месте не мешают процессу: как безопасно зарядить аккумулятор прямо в машине
Немецкие аэропорты бьют тревогу: Европа сама пилит крылья своей авиации
Корабль-призрак бороздит морские просторы: почему судну Moby Drea отказывают все порты

Цветочный троянский конь: романтика букета обернулась карантинным кошмаром

4:34
Садоводство

В Приморье предотвратили ввоз опасного карантинного вредителя — западного цветочного трипса. Его обнаружили в партии цветов из Китая при проверке на фитосанитарном посту "Пограничный". Крошечное насекомое длиной всего 2 мм способно поражать сотни культур и наносить серьёзный ущерб сельскому хозяйству.

Мучнистая роса
Фото: commons.wikimedia.org by Rosser1954 Roger Griffith, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мучнистая роса

Кроме того, на хризантемах выявили грибковую инфекцию — белую ржавчину (Puccinia horiana), которая вызывает пожелтение и массовое опадание листьев. По решению надзорного органа заражённую часть партии запретили к ввозу. Владелец должен либо вернуть цветы обратно в Китай, либо уничтожить их на территории России.

С начала года это уже 57-й случай выявления западного цветочного трипса в импортных цветах из КНР. В общей сложности заражёнными оказались более 352 тысяч срезов. Белую ржавчину фиксировали трижды — на 5,2 тысячи хризантем. Все партии с заражением были либо утилизированы, либо отправлены обратно поставщикам.

Чем опасен западный цветочный трипс

Этот мелкий вредитель способен поражать более 240 культур. В его «меню» не только тепличные овощи (огурцы, помидоры), но и садовые плодовые культуры, а также декоративные растения: розы, герберы, хризантемы. Насекомое высасывает сок из бутонов и листьев, оставляя светлые пятна и характерные тёмные точки. При сильном заражении растение теряет декоративность и урожайность.

"Трипс способен поразить свыше 240 видов культур", — отметили специалисты фитосанитарного контроля.

Грибковая инфекция белой ржавчины также опасна: она быстро распространяется и способна уничтожить целые плантации хризантем.

Сравнение: вредители и инфекции

Характеристика Западный цветочный трипс Белая ржавчина хризантем
Возбудитель Насекомое (2 мм) Грибок (Puccinia horiana)
Культуры-хозяева Овощи, фрукты, цветы Хризантемы
Основной вред Повреждение бутонов и листьев, потеря урожая Желтизна и опадание листьев
Распространение Срезанные цветы, рассада, теплицы Заражённые растения и почва
Борьба Инсектициды, контроль импорта Фунгициды, карантин

Советы шаг за шагом: как защитить растения

  1. Покупайте рассаду и срезанные цветы только у проверенных поставщиков.

  2. Перед посадкой внимательно осматривайте листья и бутоны.

  3. Используйте инсектицидные ловушки и биопрепараты для защиты теплиц.

  4. Обрабатывайте растения фунгицидами при первых признаках белой ржавчины.

  5. Поддерживайте чистоту теплиц и своевременно утилизируйте поражённые растения.

А что если трипс проникнет в теплицы?

В случае распространения вредителя внутри страны пострадает не только декоративное цветоводство, но и овощеводы. Потери урожая томатов и огурцов могут составить десятки процентов. Кроме того, вырастут затраты на защитные препараты и меры карантина, что напрямую отразится на ценах.

FAQ

Как выбрать здоровые срезанные цветы?
Осматривайте листья и бутоны: они должны быть без пятен, точек и повреждений.

Сколько стоит обработка растений от трипса?
В среднем комплексная обработка инсектицидами и биопрепаратами обходится от 500 до 2000 рублей на сотку.

Что лучше для профилактики: химия или биопрепараты?
Для декоративных растений подходят биопрепараты, для тепличных овощей — комбинированный подход.

Три интересных факта

  1. Западный цветочный трипс впервые обнаружили в Европе в начале XX века, и с тех пор он распространился почти по всему миру.

  2. Вредитель устойчив к многим инсектицидам, что делает борьбу с ним сложной.

  3. Белая ржавчина внесена в список карантинных болезней во многих странах, включая Россию и США.

Такие случаи показывают, насколько важно сохранять строгий фитосанитарный контроль на границе. Только так можно защитить отечественные хозяйства и урожаи от опасных вредителей и инфекций, сообщает vostokmedia.com.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Последние материалы
Что скрывают сёстры Шукшины? Федосеева-Шукшина рассказала о непримиримой семейной вражде
Белоснежная улыбка любой ценой? Стоматолог в ужасе от этих домашних методов отбеливания зубов
Создайте десерт мечты: шоколадная основа, сливочный крем и насыщенный вкус матча в каждой ложке
Цветочный троянский конь: романтика букета обернулась карантинным кошмаром
Удаленная работа и ее ловушки: вашу концентрацию убивают именно эти привычки
Таллин сдался: Эстония больше не хочет закрывать границу с Россией
Пляжи, базары и тёмные улицы: где туристы чаще всего попадаются на уловки мошенников
Шантаж без выстрелов: Европа толкает Трампа на конфликт с Россией
Как мечты становятся реальностью: итоги Successful Ladies Awards
Простая формула счастья: тренировка, которая стирает лишний вес быстрее диеты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.