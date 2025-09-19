Старые ветки душат лозу: если не убрать их вовремя, ягоды сгниют прямо на кусте

Виноградная лоза радует урожаем и декоративностью только при правильном уходе. Одним из ключевых этапов считается регулярная обрезка, которая поддерживает здоровье растения, регулирует количество почек и влияет на качество гроздей. Без систематического укорачивания лозы быстро загущаются, ягоды мельчают, а урожайность снижается.

Когда обрезают виноград

Основное правило: обрезку проводят в период покоя, чаще всего в конце зимы или ранней весной, до начала сокодвижения. Если обрезать слишком рано, повышается риск подмерзания, если затянуть — лоза будет "плакать", теряя питательные вещества.

Распространённая ошибка начинающих садоводов — недостаточно сильная обрезка. Лёгкое укорачивание не стимулирует образование плодовых побегов, в то время как более радикальное удаление старой древесины даёт молодым лозам силы для активного плодоношения.

Зачем нужна обрезка

Главная задача — сохранить баланс между старой и молодой древесиной. Чем больше места освобождается, тем сильнее развивается новая лоза, а именно на ней формируются грозди.

Стимулируется рост здоровых побегов.

Обеспечивается доступ света и воздуха к каждой ветке.

Урожай становится стабильным по размеру и качеству.

Уменьшается риск заболеваний.

Виды виноградных сортов и подход к обрезке

Некоторые сорта требуют зимнего укрытия. Для них лозу формируют на одном горизонтальном стволе, который легко снять со шпалеры и уложить под укрывной материал.

Для сортов без зимнего укрытия применяют более простые схемы, например метод Книфена. В этом случае лозу закрепляют на двух горизонтальных проволоках: одна на высоте около метра, вторая — на уровне 1,5 м. Побеги, растущие между ними, вырезают, а оставшиеся укорачивают на две почки.

Зрелая лоза после нескольких сезонов обычно имеет 4-6 плодовых рукавов, каждый с 5-10 почками, и столько же омолаживающих побегов с двумя почками.

