Старые ветки душат лозу: если не убрать их вовремя, ягоды сгниют прямо на кусте

6:00
Садоводство

Виноградная лоза радует урожаем и декоративностью только при правильном уходе. Одним из ключевых этапов считается регулярная обрезка, которая поддерживает здоровье растения, регулирует количество почек и влияет на качество гроздей. Без систематического укорачивания лозы быстро загущаются, ягоды мельчают, а урожайность снижается.

Виноград
Фото: commons.wikimedia.org by Bauer Karl, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Виноград

Когда обрезают виноград

Основное правило: обрезку проводят в период покоя, чаще всего в конце зимы или ранней весной, до начала сокодвижения. Если обрезать слишком рано, повышается риск подмерзания, если затянуть — лоза будет "плакать", теряя питательные вещества.

Распространённая ошибка начинающих садоводов — недостаточно сильная обрезка. Лёгкое укорачивание не стимулирует образование плодовых побегов, в то время как более радикальное удаление старой древесины даёт молодым лозам силы для активного плодоношения.

Зачем нужна обрезка

Главная задача — сохранить баланс между старой и молодой древесиной. Чем больше места освобождается, тем сильнее развивается новая лоза, а именно на ней формируются грозди.

  • Стимулируется рост здоровых побегов.

  • Обеспечивается доступ света и воздуха к каждой ветке.

  • Урожай становится стабильным по размеру и качеству.

  • Уменьшается риск заболеваний.

Виды виноградных сортов и подход к обрезке

Некоторые сорта требуют зимнего укрытия. Для них лозу формируют на одном горизонтальном стволе, который легко снять со шпалеры и уложить под укрывной материал.

Для сортов без зимнего укрытия применяют более простые схемы, например метод Книфена. В этом случае лозу закрепляют на двух горизонтальных проволоках: одна на высоте около метра, вторая — на уровне 1,5 м. Побеги, растущие между ними, вырезают, а оставшиеся укорачивают на две почки.

Зрелая лоза после нескольких сезонов обычно имеет 4-6 плодовых рукавов, каждый с 5-10 почками, и столько же омолаживающих побегов с двумя почками.

Сравнение способов обрезки

Метод Подходит для Преимущества Недостатки
Один горизонтальный ствол Сорта с укрытием Удобно укладывать и защищать на зиму Требует ежегодного обновления
Метод Книфена Неукрывные сорта Простая схема, удобный уход Подходит не для всех сортов
Сильная обрезка старой древесины Старые кусты Омоложение лозы, новые плодовые почки Снижение урожая в первый год

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком лёгкая обрезка.
    Последствие: виноград загущается, урожай ухудшается.
    Альтернатива: удалять большую часть старой древесины и стимулировать рост новых лоз.

  • Ошибка: поздняя обрезка весной.
    Последствие: обильное "плачущие" лозы, потеря питательных веществ.
    Альтернатива: проводить процедуру в конце зимы до активного сокодвижения.

  • Ошибка: оставление слабых и больных побегов.
    Последствие: болезни, плохое формирование гроздей.
    Альтернатива: оставлять только сильные и здоровые почки.

А что если куст старый и запущенный

Для таких растений применяется постепенное омоложение. Каждый год вырезают часть старых ветвей, оставляя молодые побеги. На высоте около метра формируется подновляющий побег с двумя почками, который подвязывают к шпалере. Постепенно старый ствол заменяется новым, а плодоношение восстанавливается.

Плюсы и минусы регулярной обрезки

Плюсы Минусы
Стабильный урожай Требует навыков и времени
Ягоды становятся крупнее При ошибке можно потерять часть урожая
Кусты меньше болеют Нужно учитывать особенности сорта
Лоза дольше остаётся продуктивной Иногда снижает урожай в первый год после сильной обрезки

FAQ

Когда лучше всего обрезать виноград?
В конце зимы или ранней весной, до начала сокодвижения.

Можно ли обрезать летом?
Да, проводят прищипку и удаление пасынков для лучшей вентиляции и освещённости.

Сколько почек оставляют на лозе?
Обычно 5-10 на плодовых рукавах, 2 на омолаживающих побегах.

Нужно ли удалять старую древесину полностью?
Нет, часть оставляют, но приоритет — молодые плодовые побеги.

Мифы и правда

  • Миф: лёгкая обрезка лучше для растения.
    Правда: слабое укорачивание приводит к загущению и слабому урожаю.

  • Миф: виноград можно не обрезать вовсе.
    Правда: без обрезки куст быстро дичает и перестаёт давать качественные плоды.

  • Миф: чем больше побегов оставлено, тем больше урожай.
    Правда: перегрузка лозы ухудшает вкус и размер ягод.

3 интересных факта

  • В Древней Греции виноград считался символом плодородия, и кусты обязательно обрезали для получения крупных гроздей.

  • Виноградарство на Руси активно развивалось при Петре I, который перенял европейские методы обрезки.

  • Современные шпалеры позволяют увеличить урожайность до 40 % по сравнению с традиционными формами выращивания.

Исторический контекст

  1. В античности виноград выращивали на опорах из дерева и камня, применяя обрезку для регулирования урожая.

  2. В Средневековье монастыри стали центрами виноградарства, где развивались методы ухода и формирования лоз.

  3. Сегодня практикуются десятки систем обрезки, но их цель остаётся прежней — повысить урожай и сохранить здоровье кустов.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
