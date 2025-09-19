Копеечное средство из аптечки спасает клубнику лучше химии: урожай увеличивается без лишних затрат

Садоводство

Клубника — культура, которая способна порадовать не только сладким вкусом, но и обильным урожаем. Однако получить ведро спелых ягод с нескольких кустов удаётся не всем. Секрет часто кроется не столько в сорте или почве, сколько в уходе. Одним из самых доступных помощников садовода становится йод — средство из обычной аптеки, которое способно повысить урожайность без лишних затрат.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Клубника и йод

Йод

Йод в малых дозах работает как стимулятор роста и одновременно как природный антисептик. Его раствор не только укрепляет кусты, но и защищает их от грибковых заболеваний. Кроме того, обработка влияет на фотосинтез: листья становятся насыщенно-зелёными, а ягоды набирают сахар и размер. Йод не накапливается в плодах, а значит, безопасен для человека. Главное — правильно развести средство и не превышать дозировку.

Сравнение популярных средств для обработки клубники