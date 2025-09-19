Опасные враги хвойных — не морозы и не засуха, а крошечные паразиты: методы борьбы с вредителями

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Хвойные деревья украшают сады и приусадебные участки круглый год. Однако даже такие неприхотливые растения подвержены атакам насекомых и клещей. На ранних стадиях их присутствие может остаться незамеченным, но постепенно хвоя теряет цвет, ветви сохнут, а дерево выглядит всё хуже. Иногда поражение становится необратимым, и растение приходится убирать полностью. Разберёмся, какие вредители наиболее опасны для хвойных и как с ними справляться.

Вредители хвойных деревьев
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вредители хвойных деревьев

Основные группы вредителей

Среди насекомых и паукообразных, поражающих хвойные, выделяют несколько категорий. Их активность зависит от сезона, погодных условий и состояния самого растения.

Короеды

Эти жуки — главные враги хвойных посадок. Личинки короедов прокладывают ходы в заболони и лубе, нарушая ток питательных веществ. Кроме того, они разносят грибковые инфекции, которые добивают ослабленное дерево. Чаще всего жуки выбирают больные или старые растения. Среди распространённых видов встречаются короед-типограф, гравёр обыкновенный, различные лубоеды и вершинные короеды.

Хермесы

Эти насекомые напоминают тлю, но поражают исключительно хвойные. Они образуют колонии на ветвях, вызывают образование галлов, ослабляют прирост и приводят к усыханию хвои. Чаще всего заселяют освещённые верхушки деревьев.

Паутинный клещ

Частый "гость" на елях, соснах, можжевельниках и туях. Быстро размножается, окутывает хвою тонкой паутиной и вызывает её пожелтение и опадение. В тёплую и сухую погоду может дать несколько десятков поколений за сезон, полностью уничтожая растения.

Тля

Мелкие насекомые селятся на молодых побегах и высасывают сок. Из-за этого хвоя желтеет, побеги искривляются, а рост дерева замедляется. Особенно сильно страдают молодые посадки.

Щитовки и ложнощитовки

Эти вредители прикрепляются к стволам и ветвям, питаясь соком. В результате кора деформируется, хвоя буреет и осыпается. Опасность в том, что обнаружить их удаётся только при массовом поражении.

Пилильщики

Личинки этих насекомых внешне похожи на гусениц. Они поедают хвою, оставляя лишь жилки. В годы массового размножения (раз в 7-9 лет) способны за короткий срок оголить целые участки крон, особенно на молодых соснах и елях.

Вредители

Вредитель Главный признак Любимые растения Опасность
Короеды Отверстия и древесная пыль на коре Сосны, ели, лиственницы Быстрая гибель дерева
Хермесы Белый налёт, галлы Ель, лиственница, сосна Ослабление роста
Паутинный клещ Паутинка, пожелтение хвои Ель, сосна, туя Потеря хвои и усыхание
Тля Деформированные побеги Молодые сосны, ели Замедление прироста
Щитовки Наросты и отмирание коры Туя, ель Высыхание ветвей
Пилильщики Оголённая хвоя Молодые хвойные Потеря декоративности

Советы

  1. Весной осматривайте все хвойные деревья, обращая внимание на кору и прирост.
  2. При первых признаках вредителей используйте универсальные инсектоакарицидные препараты. Например, средство Bona Forte с лямбда-цигалотрином подходит против тли, клещей и щитовок.
  3. Для обработки больших деревьев удобен эжектор, подключаемый к шлангу. Рабочий раствор готовится из 50 мл препарата на 10 литров воды.
  4. Схема опрыскиваний: апрель-май (профилактика), июнь (защита от летних вредителей), август-сентябрь (против зимующих форм).
  5. При локальном заражении повторяйте обработку через 10-15 дней.
  6. В качестве дополнения используйте мыльный раствор от тли и клещей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование первых признаков → гибель хвои и ветвей → регулярные осмотры весной и летом.

  • Использование неподходящего препарата → сохранение колонии → универсальные средства с широким спектром действия.

  • Слишком редкие обработки → повторное заражение → соблюдение рекомендованной схемы трёх опрыскиваний в сезон.

Плюсы и минусы методов борьбы

Метод Плюсы Минусы
Химическая обработка Высокая эффективность, быстрый результат Требует защиты, ограничение по срокам
Народные средства Доступность, экологичность Подходят только при слабом заражении
Профилактика (полив, подкормки) Укрепление иммунитета деревьев Не спасает при массовом нашествии

FAQ

Как выбрать средство от вредителей хвойных?
Смотрите на действующее вещество: универсальные препараты эффективнее, чем узкоспециализированные.

Сколько стоит обработка?
Средняя цена канистры — от 600 рублей, хватает на несколько опрыскиваний участка.

Что лучше: химия или народные методы?
Химия эффективнее при массовом заражении, а народные средства хороши как дополнение и профилактика.

Мифы и правда

  • Миф: хвойные деревья не болеют.
    Правда: они устойчивее лиственных, но уязвимы перед короедами и клещами.

  • Миф: достаточно один раз обработать весной.
    Правда: без повторных опрыскиваний вредители возвращаются.

  • Миф: если дерево заболело, его можно вылечить в любом состоянии.
    Правда: при сильном поражении спасти растение невозможно.

Интересные факты

  1. У здоровой сосны смола способна "замуровать" ходы короеда.
  2. Некоторые виды тли переносятся с одного дерева на другое муравьями.
  3. Пилильщики могут повреждать даже хвойные в питомниках, уничтожая целые партии молодых растений.

Хвойные деревья уязвимы перед целым рядом вредителей — от короедов до паутинного клеща, и бороться с ними нужно комплексно. Своевременные осмотры, профилактика, правильный уход и регулярные обработки позволяют сохранить растения здоровыми и декоративными, а запущенные случаи практически всегда заканчиваются гибелью дерева.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
