Опасные враги хвойных — не морозы и не засуха, а крошечные паразиты: методы борьбы с вредителями

Хвойные деревья украшают сады и приусадебные участки круглый год. Однако даже такие неприхотливые растения подвержены атакам насекомых и клещей. На ранних стадиях их присутствие может остаться незамеченным, но постепенно хвоя теряет цвет, ветви сохнут, а дерево выглядит всё хуже. Иногда поражение становится необратимым, и растение приходится убирать полностью. Разберёмся, какие вредители наиболее опасны для хвойных и как с ними справляться.

Основные группы вредителей

Среди насекомых и паукообразных, поражающих хвойные, выделяют несколько категорий. Их активность зависит от сезона, погодных условий и состояния самого растения.

Короеды

Эти жуки — главные враги хвойных посадок. Личинки короедов прокладывают ходы в заболони и лубе, нарушая ток питательных веществ. Кроме того, они разносят грибковые инфекции, которые добивают ослабленное дерево. Чаще всего жуки выбирают больные или старые растения. Среди распространённых видов встречаются короед-типограф, гравёр обыкновенный, различные лубоеды и вершинные короеды.

Хермесы

Эти насекомые напоминают тлю, но поражают исключительно хвойные. Они образуют колонии на ветвях, вызывают образование галлов, ослабляют прирост и приводят к усыханию хвои. Чаще всего заселяют освещённые верхушки деревьев.

Паутинный клещ

Частый "гость" на елях, соснах, можжевельниках и туях. Быстро размножается, окутывает хвою тонкой паутиной и вызывает её пожелтение и опадение. В тёплую и сухую погоду может дать несколько десятков поколений за сезон, полностью уничтожая растения.

Тля

Мелкие насекомые селятся на молодых побегах и высасывают сок. Из-за этого хвоя желтеет, побеги искривляются, а рост дерева замедляется. Особенно сильно страдают молодые посадки.

Щитовки и ложнощитовки

Эти вредители прикрепляются к стволам и ветвям, питаясь соком. В результате кора деформируется, хвоя буреет и осыпается. Опасность в том, что обнаружить их удаётся только при массовом поражении.

Пилильщики

Личинки этих насекомых внешне похожи на гусениц. Они поедают хвою, оставляя лишь жилки. В годы массового размножения (раз в 7-9 лет) способны за короткий срок оголить целые участки крон, особенно на молодых соснах и елях.

Вредитель Главный признак Любимые растения Опасность Короеды Отверстия и древесная пыль на коре Сосны, ели, лиственницы Быстрая гибель дерева Хермесы Белый налёт, галлы Ель, лиственница, сосна Ослабление роста Паутинный клещ Паутинка, пожелтение хвои Ель, сосна, туя Потеря хвои и усыхание Тля Деформированные побеги Молодые сосны, ели Замедление прироста Щитовки Наросты и отмирание коры Туя, ель Высыхание ветвей Пилильщики Оголённая хвоя Молодые хвойные Потеря декоративности

Весной осматривайте все хвойные деревья, обращая внимание на кору и прирост. При первых признаках вредителей используйте универсальные инсектоакарицидные препараты. Например, средство Bona Forte с лямбда-цигалотрином подходит против тли, клещей и щитовок. Для обработки больших деревьев удобен эжектор, подключаемый к шлангу. Рабочий раствор готовится из 50 мл препарата на 10 литров воды. Схема опрыскиваний: апрель-май (профилактика), июнь (защита от летних вредителей), август-сентябрь (против зимующих форм). При локальном заражении повторяйте обработку через 10-15 дней. В качестве дополнения используйте мыльный раствор от тли и клещей.

Игнорирование первых признаков → гибель хвои и ветвей → регулярные осмотры весной и летом.

Использование неподходящего препарата → сохранение колонии → универсальные средства с широким спектром действия.

Слишком редкие обработки → повторное заражение → соблюдение рекомендованной схемы трёх опрыскиваний в сезон.

