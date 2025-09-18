Режьте без жалости: сентябрь решает, будут ли деревья вас кормить или болеть

Садоводство

Осенью у владельцев садов наступает важный этап ухода за растениями — обрезка. Эта процедура напрямую влияет на здоровье деревьев и качество урожая в следующем сезоне. Своевременное прореживание помогает сохранить кроны крепкими, снизить риск заболеваний и направить силы на формирование новых плодов. Особенно актуальна осенняя обрезка для косточковых культур и слабых деревьев, которые нуждаются в бережной подготовке к зиме.

Зачем нужна обрезка осенью

Осенняя обрезка решает сразу несколько задач: улучшает воздухообмен, снижает риск грибковых инфекций и облегчает доступ солнечного света к плодам. Дерево после прореживания тратит меньше энергии на лишние побеги, направляя питательные вещества на формирование урожая. Кроме того, процедура позволяет укрепить ветви, чтобы они не ломались под тяжестью плодов или снега.

"Основная цель обрезки плодовых деревьев — сохранить ветви здоровыми, а деревья — приносить богатый урожай", — пояснил эксперт.

Сравнение: какие деревья обрезать в сентябре