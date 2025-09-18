Луковица как бомба замедленного действия: одно неверное движение — и цветы не взойдут

Первые тёплые лучи солнца и долгожданные краски весны в саду ассоциируются именно с тюльпанами и нарциссами. Эти цветы становятся ярким акцентом клумбы, украшают ландшафт и создают настроение. Однако ошибки при посадке и уходе за луковицами могут привести к тому, что растения будут хилыми или вовсе не дадут бутонов. Чтобы избежать разочарований, важно заранее разобраться, на что обратить внимание.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Луковицы тюльпанов, нарциссов и лилий

Что мешает луковицам развиваться

Главный враг весенних луковичных культур — застой влаги в почве. Если вода скапливается у корней, луковицы начинают гнить. В результате растение погибает, даже не успев дать ростки. Поэтому при посадке тюльпанов и нарциссов нужно учитывать не только глубину, но и состав грунта. Идеально подходит рыхлая, хорошо дренированная земля, в которую можно добавить песок или мелкий гравий для лучшего отвода влаги.

Сравнение глубины посадки