Вырастить вишню из косточки и не ошибиться с сортом — что важно знать садоводам

Вырастить вишню на своём участке можно не только саженцем из питомника, но и из косточки. Такой процесс требует терпения и внимания, зато он приносит особое удовлетворение. Наблюдать, как маленькая косточка превращается в крепкое дерево с пышным цветением весной и вкусными ягодами летом, — настоящее чудо природы.

Фото: Freepik by frimufilms Тарелка вишни

Вишня из косточки: стоит ли пробовать

Многие садоводы привыкли покупать молодые деревца в специализированных хозяйствах. Это быстрый и гарантированный способ получить урожай. Однако выращивание из косточки даёт уникальный опыт: дерево развивается "с нуля", а уход за ним учит терпению и внимательности. При этом стоит помнить: саженец, полученный из косточки, не повторяет свойства материнского дерева, а вкус и размер ягод могут отличаться.