Денежное дерево с характером: почему оно то приносит удачу, то забирает силы

Толстянка, или денежное дерево, давно стала любимицей российских цветоводов. Её ценят за выразительные мясистые листья, неприхотливый характер и ассоциацию с благополучием. Но чтобы растение сохраняло здоровье и декоративность долгие годы, важно учитывать несколько правил ухода. Разберём их подробно, а заодно посмотрим на символику, возможные болезни и практические советы.
Толстянка (Crassula) относится к семейству суккулентов. В природе встречается более 200 видов, но в домашних условиях чаще всего выращивают Crassula ovata — с овальными зелёными листьями, иногда с красноватым оттенком по краю. В хороших условиях растение может достигать 60-80 см в высоту и даже зацвести мелкими белыми или розовыми звёздчатыми цветками.
Денежное дерево подходит для квартир, офисов, террас и зимних садов. Его толстые листья накапливают влагу, благодаря чему растение легко переносит засуху и не требует ежедневного ухода.
|Вид
|Высота
|Особенности листьев
|Где выращивать
|Crassula ovata (яйцевидная)
|до 80 см
|овальные, зелёные, с красным краем
|дом, офис
|Crassula perforata (сцепленная)
|до 30 см
|листья расположены "лесенкой"
|террариумы
|Crassula muscosa (моховидная)
|20-25 см
|мелкие плотные листья, образуют ковёр
|мини-сады
|Crassula arborescens (древовидная)
|до 1 м
|круглые сизо-зелёные листья
|просторные помещения
Освещение. Идеальное место — восточные или южные окна. Летом лучше притенять от прямого солнца, иначе листья могут обгорать.
Полив. Важно дождаться полного просыхания грунта. Летом поливают раз в 7-10 дней, зимой — раз в 3-4 недели.
Почва. Подойдёт готовая смесь для кактусов и суккулентов или комбинация дерновой земли, песка и перлита.
Температура. Оптимум — +18…+25 °C. Зимой желательно прохладное содержание (+12…+15 °C).
Подкормка. С весны до осени вносят удобрение для суккулентов раз в месяц.
Пересадка. Молодые растения — раз в 2 года, взрослые — раз в 3-4 года.
Размножение. Проще всего укоренить лист или побег в лёгком влажном субстрате.
Чрезмерный полив → корневая гниль → использовать горшок с дренажными отверстиями и редкий полив.
Недостаток света → вытянувшиеся побеги, бледные листья → переставить растение к окну, использовать фитолампу.
Тяжёлая почва → застой влаги, гибель корней → заменить грунт на смесь для суккулентов.
Частые пересадки → стресс, замедленный рост → пересаживать только при необходимости.
Вы забыли полить растение? Толстянка спокойно перенесёт несколько недель засухи благодаря запасам влаги в листьях.
А если, наоборот, случайно перелили — главное, быстро слить лишнюю воду из поддона и проверить корни.
|Плюсы
|Минусы
|Красивый внешний вид
|Цветёт редко
|Неприхотливость
|Чувствительно к переливу
|Символ богатства и удачи
|Требует много света
|Улучшает воздух в помещении
|Подвержено тле и паутинному клещу
|Легко размножается
|Медленно растёт
Как выбрать горшок для толстянки?
Лучше брать широкий и устойчивый керамический горшок с обязательными дренажными отверстиями.
Сколько стоит денежное дерево?
Цена зависит от размера: маленький саженец можно купить за 200-300 рублей, а взрослое растение — от 1000 рублей и выше.
Что лучше: купить или вырастить из черенка?
Черенок — экономичный вариант, но потребуется время. Готовое растение сразу украсит интерьер.
Миф: толстянка приносит деньги.
Правда: растение не увеличит доход само по себе, но создаст приятную атмосферу и станет символом достатка.
Миф: денежное дерево не болеет.
Правда: при переливе возможно загнивание, а при сухом воздухе появляются вредители.
Миф: толстянка растёт в полной тени.
Правда: без света растение вытягивается и теряет декоративность.
В Южной Африке крассула растёт в виде деревьев до 3 м.
В фэн-шуй её советуют ставить у входа или на юго-востоке дома.
В листьях содержатся фитонциды, которые подавляют развитие бактерий.
Род Crassula известен ботаникам с XVIII века. Европейские моряки завозили суккуленты из Африки как "растения-выживальщики". Постепенно они распространились по всему миру и стали украшением домов. В России денежное дерево массово появилось в 1990-х, а сегодня его можно встретить почти в каждом офисе и квартире.
