Цветок с ароматом мяты и мелиссы: почему молюцеллу называют талисманом любви

Удивительная молюцелла, больше известная как ирландские колокольчики, остаётся редким гостем на наших клумбах. Между тем этот экзотический цветок сочетает в себе простоту ухода и необычную декоративность. Садоводы ценят его за форму прицветников, похожих на изумрудные колокольчики, и за необычный аромат, в котором угадываются нотки мяты и мелиссы.
Молюцелла гладкая (Molucella laevis) — однолетник высотой до 90 см. Её ветвистые побеги украшены зелёными прицветниками-колокольчиками, внутри которых прячутся мелкие белые или розоватые цветки. С июля по сентябрь кусты источают аромат, который одним кажется приятным, другим — резковатым. За декоративными чашечками скрыты острые шипы, поэтому работать с растением стоит аккуратно.
|Растение
|Особенности роста
|Аромат
|Применение
|Молюцелла (ирландские колокольчики)
|Однолетник, до 90 см
|Мята, мелисса
|Клумбы, букеты, сухоцветы
|Колокольчик садовый
|Многолетник, до 60 см
|Слабый
|Бордюры, альпийские горки
|Мелисса лекарственная
|Многолетник, до 80 см
|Яркий лимонный
|Чай, лекарственные сборы
В природе растение селится на солнечных каменистых склонах, поэтому в саду ему подойдут хорошо освещённые участки или лёгкая полутень. Почва предпочтительна рыхлая и плодородная, с хорошим дренажом. Застоя влаги молюцелла не терпит. Свежий навоз использовать нельзя — лучше внести органику осенью, а летом ограничиться минеральными удобрениями.
Подготовьте семена. Чтобы ускорить прорастание, проведите стратификацию: выдержите их во влажной ткани в холодильнике около двух недель.
Высейте семена в мае на глубину до 0,5 см. Почву слегка уплотните.
Дождитесь всходов через 2-4 недели. Когда появятся три листика, проредите посадки.
Оставляйте расстояние 35-40 см между кустами для пышного роста.
Поливайте раз в 5-7 дней, расходуя по 10-15 литров воды на квадратный метр.
Раз в месяц подкармливайте комплексными удобрениями (например, "Фертика Люкс").
Ошибка: посадка в тяжёлую и влажную почву.
Последствие: загнивание корней.
Альтернатива: лёгкий грунт с добавлением песка.
Ошибка: внесение свежего навоза весной.
Последствие: угнетение роста и болезни.
Альтернатива: перепревший компост или минеральные удобрения.
Ошибка: слишком густая посадка.
Последствие: вытянутые и слабые побеги.
Альтернатива: соблюдайте интервал между кустами.
А что если оставить растение после цветения нетронутым? В таком случае семена вызреют и сами упадут в землю. Весной вас ждёт дружный самосев, и хлопот с рассадой станет меньше.
|Плюсы
|Минусы
|Необычный декоративный вид
|Долго прорастают семена
|Подходит для букетов и сухоцветов
|Шипы требуют осторожности
|Неприхотливость в уходе
|Не любит переувлажнения
|Долгое цветение
|Аромат нравится не всем
Сколько стоит семена молюцеллы?
Пакет семян обойдётся примерно в 70-150 рублей в зависимости от производителя.
Можно ли выращивать ирландские колокольчики в горшке?
Да, при условии, что горшок глубокий и с хорошим дренажом. На балконе или террасе растение смотрится очень эффектно.
Какие цветы лучше всего соседствуют с молюцеллой?
Хорошо сочетается с розами, георгинами, яркими однолетниками. Зелёные колокольчики выгодно подчёркивают насыщенные оттенки соседей.
Миф: молюцелла растёт только в тёплых странах.
Правда: растение успешно приживается в средней полосе России.
Миф: цветы бесполезны в срезке.
Правда: в воде они сохраняют свежесть до 10 дней.
Миф: семена всегда плохо всходят.
Правда: после стратификации прорастание становится дружнее.
Англичане называют растение "Irish bells" — ирландские колокольчики.
В Австралии молюцеллу знают как "бальзам Молукка".
В народных поверьях цветок считается оберегом любви и семейного счастья.
Впервые растение описано в Европе в XVIII веке.
На Молуккских островах его использовали как ароматическое растение.
В викторианскую эпоху молюцелла вошла в моду в букетах, символизируя удачу.
