Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шоколад топит классику: французский маникюр вернулся, но в совсем другом обличии
Ипотека под 4%: сколько государство потратит на льготную для поддержки многодетных семей
Классика на диете: секрет нового Птичьего молока — воздушный десерт, который стройнит
Следы на авто становятся катализатором поломок: когда природа играет против водителя
Природные добавки пробуждают память: список средств для ясного ума
Земля может оказаться в пустоте: блуждающие звёзды способны переписать судьбу человечества
Дизайнерская собака ломает стереотипы: этот крошечный друг ведёт себя как настоящий лев
Секрет молодой версии Рэмбо: как Сталлоне планировал изменить культового героя
В Госдуме прокомментировали идею снижения ставки по ипотеке для семей с тремя детьми

Цветок с ароматом мяты и мелиссы: почему молюцеллу называют талисманом любви

Садоводство

Удивительная молюцелла, больше известная как ирландские колокольчики, остаётся редким гостем на наших клумбах. Между тем этот экзотический цветок сочетает в себе простоту ухода и необычную декоративность. Садоводы ценят его за форму прицветников, похожих на изумрудные колокольчики, и за необычный аромат, в котором угадываются нотки мяты и мелиссы.

Ирландские колокольчики в саду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ирландские колокольчики в саду

Что представляет собой молюцелла

Молюцелла гладкая (Molucella laevis) — однолетник высотой до 90 см. Её ветвистые побеги украшены зелёными прицветниками-колокольчиками, внутри которых прячутся мелкие белые или розоватые цветки. С июля по сентябрь кусты источают аромат, который одним кажется приятным, другим — резковатым. За декоративными чашечками скрыты острые шипы, поэтому работать с растением стоит аккуратно.

Сравнение: молюцелла и похожие культуры

Растение Особенности роста Аромат Применение
Молюцелла (ирландские колокольчики) Однолетник, до 90 см Мята, мелисса Клумбы, букеты, сухоцветы
Колокольчик садовый Многолетник, до 60 см Слабый Бордюры, альпийские горки
Мелисса лекарственная Многолетник, до 80 см Яркий лимонный Чай, лекарственные сборы

Где посадить молюцеллу

В природе растение селится на солнечных каменистых склонах, поэтому в саду ему подойдут хорошо освещённые участки или лёгкая полутень. Почва предпочтительна рыхлая и плодородная, с хорошим дренажом. Застоя влаги молюцелла не терпит. Свежий навоз использовать нельзя — лучше внести органику осенью, а летом ограничиться минеральными удобрениями.

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте семена. Чтобы ускорить прорастание, проведите стратификацию: выдержите их во влажной ткани в холодильнике около двух недель.

  2. Высейте семена в мае на глубину до 0,5 см. Почву слегка уплотните.

  3. Дождитесь всходов через 2-4 недели. Когда появятся три листика, проредите посадки.

  4. Оставляйте расстояние 35-40 см между кустами для пышного роста.

  5. Поливайте раз в 5-7 дней, расходуя по 10-15 литров воды на квадратный метр.

  6. Раз в месяц подкармливайте комплексными удобрениями (например, "Фертика Люкс").

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посадка в тяжёлую и влажную почву.
    Последствие: загнивание корней.
    Альтернатива: лёгкий грунт с добавлением песка.

  • Ошибка: внесение свежего навоза весной.
    Последствие: угнетение роста и болезни.
    Альтернатива: перепревший компост или минеральные удобрения.

  • Ошибка: слишком густая посадка.
    Последствие: вытянутые и слабые побеги.
    Альтернатива: соблюдайте интервал между кустами.

А что если…

А что если оставить растение после цветения нетронутым? В таком случае семена вызреют и сами упадут в землю. Весной вас ждёт дружный самосев, и хлопот с рассадой станет меньше.

Плюсы и минусы молюцеллы

Плюсы Минусы
Необычный декоративный вид Долго прорастают семена
Подходит для букетов и сухоцветов Шипы требуют осторожности
Неприхотливость в уходе Не любит переувлажнения
Долгое цветение Аромат нравится не всем

FAQ

Сколько стоит семена молюцеллы?
Пакет семян обойдётся примерно в 70-150 рублей в зависимости от производителя.

Можно ли выращивать ирландские колокольчики в горшке?
Да, при условии, что горшок глубокий и с хорошим дренажом. На балконе или террасе растение смотрится очень эффектно.

Какие цветы лучше всего соседствуют с молюцеллой?
Хорошо сочетается с розами, георгинами, яркими однолетниками. Зелёные колокольчики выгодно подчёркивают насыщенные оттенки соседей.

Мифы и правда

  • Миф: молюцелла растёт только в тёплых странах.
    Правда: растение успешно приживается в средней полосе России.

  • Миф: цветы бесполезны в срезке.
    Правда: в воде они сохраняют свежесть до 10 дней.

  • Миф: семена всегда плохо всходят.
    Правда: после стратификации прорастание становится дружнее.

Интересные факты

  1. Англичане называют растение "Irish bells" — ирландские колокольчики.

  2. В Австралии молюцеллу знают как "бальзам Молукка".

  3. В народных поверьях цветок считается оберегом любви и семейного счастья.

Исторический контекст

  • Впервые растение описано в Европе в XVIII веке.

  • На Молуккских островах его использовали как ароматическое растение.

  • В викторианскую эпоху молюцелла вошла в моду в букетах, символизируя удачу.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Бабушкин рецепт возвращает вкус детства за 20 минут: творожные пончики без хлопот
Еда и рецепты
Бабушкин рецепт возвращает вкус детства за 20 минут: творожные пончики без хлопот
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Общество
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Малина растёт, но не плодоносит? Один приём превращает зелень в ягоды
Малина растёт, но не плодоносит? Один приём превращает зелень в ягоды
Последние материалы
В Госдуме прокомментировали идею снижения ставки по ипотеке для семей с тремя детьми
Осенние поездки растут в популярности — вот какие места выбирают туристы для отдыха
Грибок плюёт на рекламу: копеечные средства очищают швы лучше фирменных
Не запеканка и не жюльен — это блюдо, которое удивит всех за столом: нежное грибное суфле
Когда наводнения наступают: Индия открывает доступ к базе данных о 7500 случаях
Мужчины спорят в барах не о футболе: секретная формула — не пиво, а шампунь по расписанию
Минус 5 см с талии без спортзала: упражнение, которое делает вашу фигуру стройнее
Неожиданные союзники грядок: сорняки, которые приносят урожай — бесплатные помощники садовода
Смартфон крадёт чистоту рук и лица: как бактерии находят путь к организму
Зона, где человек лишний: тайна, которую скрывает южный Тихий океан — кладбище среди волн
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.