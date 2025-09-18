Королева клумбы потеряла трон: неожиданный конкурент превратил гортензию в скучную классику

Много лет гортензия считалась главным украшением сада. Её пышные шапки цветов создавали атмосферу уюта и романтики, а разнообразие сортов давало простор для фантазии. Но любая мода имеет свой цикл: то, что вчера считалось "садовой классикой", сегодня всё чаще уступает место новым фаворитам. Сейчас многие садоводы всё чаще обращают внимание на необычное растение с яркими цветами-звёздочками — пентас.
Гортензия завоевала сердца садоводов благодаря обильному цветению, неприхотливости и огромному выбору сортов. Этот кустарник подходит как для одиночных посадок, так и для живых изгородей. Сорта различаются оттенками соцветий, которые могут быть от снежно-белых до насыщенно-синих и фиолетовых.
Однако есть и обратная сторона. Некоторые считают гортензию слишком "заезженной": слишком много похожих кустов можно увидеть в каждом дворе. К тому же растение требует внимания к почве: оно любит кислую среду, и без подкислителей яркости цвета добиться трудно.
Пентас, или египетский звездчатый цветок, относится к семейству мареновых. Родом он из Африки и арабских стран, но отлично приживается и в наших широтах. Кусты компактные, достигают 60-80 см, а пышные соцветия в форме звёздочек бывают белыми, розовыми, красными или фиолетовыми.
Главное преимущество пентаса — длительное цветение. С начала лета и до самых заморозков куст покрыт яркими цветами, создавая в саду атмосферу экзотики.
|Параметр
|Гортензия
|Пентас
|Высота куста
|1-2 м
|0,6-0,8 м
|Форма цветка
|Крупные шапки
|Звёздочки в соцветиях
|Цветение
|С июня по сентябрь
|С июня до поздней осени
|Уход
|Требует кислой почвы
|Универсален, неприхотлив
|Зимовка
|Остаётся в грунте (в зависимости от сорта)
|На зиму переносится в помещение
Выберите солнечное место, но с лёгким притенением в полдень.
Используйте рыхлую питательную почву, можно добавить торф и перегной.
Поливайте регулярно, но не заливайте — корни не любят застоя воды.
Подкармливайте удобрениями для цветущих растений раз в 2 недели.
Осенью перенесите куст в горшок и поставьте в дом при температуре 17-18 °C.
Ошибка: оставлять пентас в открытом грунте на зиму.
→ Последствие: растение погибает при первых морозах.
→ Альтернатива: заранее пересадить в контейнер и занести в дом.
Ошибка: чрезмерный полив.
→ Последствие: загнивание корней.
→ Альтернатива: использовать дренаж и умеренный полив.
Ошибка: редкие подкормки.
→ Последствие: цветение скудное и тусклое.
→ Альтернатива: комплексные удобрения для цветущих каждые 2 недели.
…пентас выращивать не только в саду, но и дома? В горшке на подоконнике он чувствует себя отлично. Зимой кустарник превращается в комнатное растение, радуя хозяев яркими цветами даже в холодные месяцы.
|Плюсы
|Минусы
|Яркое и длительное цветение
|Не переносит морозов
|Компактный размер куста
|Требует пересадки в горшок на зиму
|Прост в уходе
|Может сбрасывать листья при сухом воздухе
|Подходит для сада и дома
|Менее известен, сложно найти саженцы
Как выбрать между гортензией и пентасом?
Если хотите привычный классический кустарник — сажайте гортензию. Если ищете яркий экзотический акцент — выбирайте пентас.
Сколько стоит пентас?
В питомниках цена зависит от сорта и размера: от 400 до 1200 рублей за куст.
Что лучше: сажать в грунт или выращивать в горшке?
В грунте пентас будет обильнее цвести летом, но зимовать всё равно нужно в помещении. Поэтому оптимальный вариант — контейнерное выращивание.
Цветы пентаса особенно любят бабочки и пчёлы, поэтому кустарник можно использовать для привлечения опылителей.
В странах Азии пентас выращивают не только ради красоты, но и как символ удачи.
В некоторых регионах его называют "арабской звездой" из-за формы соцветий.
