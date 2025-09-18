Королева клумбы потеряла трон: неожиданный конкурент превратил гортензию в скучную классику

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Много лет гортензия считалась главным украшением сада. Её пышные шапки цветов создавали атмосферу уюта и романтики, а разнообразие сортов давало простор для фантазии. Но любая мода имеет свой цикл: то, что вчера считалось "садовой классикой", сегодня всё чаще уступает место новым фаворитам. Сейчас многие садоводы всё чаще обращают внимание на необычное растение с яркими цветами-звёздочками — пентас.

Гортензия
Фото: flickr.com by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гортензия

Гортензия и её популярность

Гортензия завоевала сердца садоводов благодаря обильному цветению, неприхотливости и огромному выбору сортов. Этот кустарник подходит как для одиночных посадок, так и для живых изгородей. Сорта различаются оттенками соцветий, которые могут быть от снежно-белых до насыщенно-синих и фиолетовых.

Однако есть и обратная сторона. Некоторые считают гортензию слишком "заезженной": слишком много похожих кустов можно увидеть в каждом дворе. К тому же растение требует внимания к почве: оно любит кислую среду, и без подкислителей яркости цвета добиться трудно.

Знакомьтесь: пентас

Пентас, или египетский звездчатый цветок, относится к семейству мареновых. Родом он из Африки и арабских стран, но отлично приживается и в наших широтах. Кусты компактные, достигают 60-80 см, а пышные соцветия в форме звёздочек бывают белыми, розовыми, красными или фиолетовыми.

Главное преимущество пентаса — длительное цветение. С начала лета и до самых заморозков куст покрыт яркими цветами, создавая в саду атмосферу экзотики.

Сравнение: гортензия и пентас

Параметр Гортензия Пентас
Высота куста 1-2 м 0,6-0,8 м
Форма цветка Крупные шапки Звёздочки в соцветиях
Цветение С июня по сентябрь С июня до поздней осени
Уход Требует кислой почвы Универсален, неприхотлив
Зимовка Остаётся в грунте (в зависимости от сорта) На зиму переносится в помещение

Советы шаг за шагом: как ухаживать за пентасом

  1. Выберите солнечное место, но с лёгким притенением в полдень.

  2. Используйте рыхлую питательную почву, можно добавить торф и перегной.

  3. Поливайте регулярно, но не заливайте — корни не любят застоя воды.

  4. Подкармливайте удобрениями для цветущих растений раз в 2 недели.

  5. Осенью перенесите куст в горшок и поставьте в дом при температуре 17-18 °C.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять пентас в открытом грунте на зиму.
    → Последствие: растение погибает при первых морозах.
    → Альтернатива: заранее пересадить в контейнер и занести в дом.

  • Ошибка: чрезмерный полив.
    → Последствие: загнивание корней.
    → Альтернатива: использовать дренаж и умеренный полив.

  • Ошибка: редкие подкормки.
    → Последствие: цветение скудное и тусклое.
    → Альтернатива: комплексные удобрения для цветущих каждые 2 недели.

А что если…

…пентас выращивать не только в саду, но и дома? В горшке на подоконнике он чувствует себя отлично. Зимой кустарник превращается в комнатное растение, радуя хозяев яркими цветами даже в холодные месяцы.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Яркое и длительное цветение Не переносит морозов
Компактный размер куста Требует пересадки в горшок на зиму
Прост в уходе Может сбрасывать листья при сухом воздухе
Подходит для сада и дома Менее известен, сложно найти саженцы

FAQ

Как выбрать между гортензией и пентасом?
Если хотите привычный классический кустарник — сажайте гортензию. Если ищете яркий экзотический акцент — выбирайте пентас.

Сколько стоит пентас?
В питомниках цена зависит от сорта и размера: от 400 до 1200 рублей за куст.

Что лучше: сажать в грунт или выращивать в горшке?
В грунте пентас будет обильнее цвести летом, но зимовать всё равно нужно в помещении. Поэтому оптимальный вариант — контейнерное выращивание.

3 интересных факта

  1. Цветы пентаса особенно любят бабочки и пчёлы, поэтому кустарник можно использовать для привлечения опылителей.

  2. В странах Азии пентас выращивают не только ради красоты, но и как символ удачи.

  3. В некоторых регионах его называют "арабской звездой" из-за формы соцветий.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
