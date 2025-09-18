Королева клумбы потеряла трон: неожиданный конкурент превратил гортензию в скучную классику

Много лет гортензия считалась главным украшением сада. Её пышные шапки цветов создавали атмосферу уюта и романтики, а разнообразие сортов давало простор для фантазии. Но любая мода имеет свой цикл: то, что вчера считалось "садовой классикой", сегодня всё чаще уступает место новым фаворитам. Сейчас многие садоводы всё чаще обращают внимание на необычное растение с яркими цветами-звёздочками — пентас.

Фото: flickr.com by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гортензия

Гортензия и её популярность

Гортензия завоевала сердца садоводов благодаря обильному цветению, неприхотливости и огромному выбору сортов. Этот кустарник подходит как для одиночных посадок, так и для живых изгородей. Сорта различаются оттенками соцветий, которые могут быть от снежно-белых до насыщенно-синих и фиолетовых.

Однако есть и обратная сторона. Некоторые считают гортензию слишком "заезженной": слишком много похожих кустов можно увидеть в каждом дворе. К тому же растение требует внимания к почве: оно любит кислую среду, и без подкислителей яркости цвета добиться трудно.

Знакомьтесь: пентас

Пентас, или египетский звездчатый цветок, относится к семейству мареновых. Родом он из Африки и арабских стран, но отлично приживается и в наших широтах. Кусты компактные, достигают 60-80 см, а пышные соцветия в форме звёздочек бывают белыми, розовыми, красными или фиолетовыми.

Главное преимущество пентаса — длительное цветение. С начала лета и до самых заморозков куст покрыт яркими цветами, создавая в саду атмосферу экзотики.

Сравнение: гортензия и пентас