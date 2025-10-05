Осень — время действий: как правильная обработка после листопада может спасти деревья зимой

Задумывались ли вы, сколько вредителей и болезней "прячется" в саду к холодам? В коре деревьев, в почве и даже на опавшей листве могут зимовать насекомые и грибковые инфекции. Именно поэтому осенняя обработка — одно из самых важных мероприятий для садовода.
Работы проводят только тогда, когда растения уже сбросили листву и перешли в фазу покоя, но температура воздуха ещё остаётся плюсовой. Всё зависит от региона: на юге — чаще всего в конце ноября, в средней полосе — конец сентября или начало октября, в Сибири и на Севере — практически сразу после календарного наступления осени.
Любая химическая или органическая обработка — стресс для растения. Поэтому нужно дождаться, когда его "ритм" замедлится. Вторая причина — погода. Препараты наносят только при ясной и сухой погоде. Дождь или высокая влажность сведут все усилия на нет.
Руководитель питомника "Цветочный город" Александр Безматерных объясняет: осенью проводят искореняющую обработку.
"Её цель — уничтожение вредителей, в том числе зимующего запаса, и профилактика возбудителей болезней. В это время можно работать практически любыми препаратами", — отмечает эксперт.
Наибольшую опасность представляют огнёвка, тля, яблочный шелкопряд и долгоносики.
Для деревьев берут до 300 г на 10 л воды, для молодых растений дозу уменьшают вдвое.
"Мочевина сжигает зимующие стадии грибных патогенов, а также ускоряет разложение опавшей листвы", — отмечает Валерия Гресис.
Чтобы препараты принесли пользу, а не вред, важно:
По словам Александра Безматерных, садоводы часто повторяют одни и те же ошибки при обработке участка. Многие начинают работы слишком поздно, когда температура уже уходит в минус, и в таком случае процедура не имеет смысла. Другие не смотрят прогноз погоды, а дождь легко смывает раствор. Часто нарушаются пропорции препарата, что приводит к ожогам. Кроме того, многие забывают подготовить участок: не убирают листву, падалицу и кору, а также не проводят санитарную обрезку.
"Успеть перекопать почву в приствольных кругах, по необходимости провести санитарную обрезку, заделать все трещины и срезы, а также убрать опавшую листву, очищенные куски коры, паданцы", — советует эксперт.
Опытные садоводы отмечают: успех во многом зависит не только от препаратов, но и от регулярности. Если проводить осеннюю обработку ежегодно, растения становятся заметно крепче, реже болеют и дают более стабильный урожай. А весной уход за садом будет проще, ведь часть работы уже сделана заранее.
Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.