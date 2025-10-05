Осень — время действий: как правильная обработка после листопада может спасти деревья зимой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:12
Садоводство

Задумывались ли вы, сколько вредителей и болезней "прячется" в саду к холодам? В коре деревьев, в почве и даже на опавшей листве могут зимовать насекомые и грибковые инфекции. Именно поэтому осенняя обработка — одно из самых важных мероприятий для садовода.

Хозблок осенью сад
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Хозблок осенью сад

Когда начинать

Работы проводят только тогда, когда растения уже сбросили листву и перешли в фазу покоя, но температура воздуха ещё остаётся плюсовой. Всё зависит от региона: на юге — чаще всего в конце ноября, в средней полосе — конец сентября или начало октября, в Сибири и на Севере — практически сразу после календарного наступления осени.

Зачем важны сроки

Любая химическая или органическая обработка — стресс для растения. Поэтому нужно дождаться, когда его "ритм" замедлится. Вторая причина — погода. Препараты наносят только при ясной и сухой погоде. Дождь или высокая влажность сведут все усилия на нет.

Чем обработать сад осенью

Руководитель питомника "Цветочный город" Александр Безматерных объясняет: осенью проводят искореняющую обработку.

"Её цель — уничтожение вредителей, в том числе зимующего запаса, и профилактика возбудителей болезней. В это время можно работать практически любыми препаратами", — отмечает эксперт.

Наибольшую опасность представляют огнёвка, тля, яблочный шелкопряд и долгоносики.

Основные препараты

Медный купорос

  • борется с паршой, монилиозом и пятнистостью;
  • подходит для плодовых деревьев, ягодных кустарников, роз и многолетников;
  • раствор готовят в стеклянной или пластиковой таре: сначала разводят в горячей воде, затем доливают чистой до 10 л.

Для деревьев берут до 300 г на 10 л воды, для молодых растений дозу уменьшают вдвое.

Железный купорос

  • применяется как удобрение и средство защиты;
  • особенно эффективен против лишайников, мхов и септориоза;
  • наносят на кору и штамбы после листопада.

Мочевина (карбамид)

  • уничтожает грибные патогены в зимующей стадии;
  • ускоряет разложение листвы;
  • осенью применяют в концентрации 5-7% (300-500 г на 10 л воды).

"Мочевина сжигает зимующие стадии грибных патогенов, а также ускоряет разложение опавшей листвы", — отмечает Валерия Гресис.

Правила безопасной обработки

Чтобы препараты принесли пользу, а не вред, важно:

  1. дожидаться окончания листопада;
  2. выбирать сухую безветренную погоду;
  3. работать в перчатках, очках и закрытой одежде;
  4. всегда разводить препараты по инструкции;
  5. готовить свежие растворы, не хранить их в открытой таре;
  6. опрыскивать сверху вниз, при густой кроне — повторять через несколько часов.

Ошибки, которых стоит избегать

По словам Александра Безматерных, садоводы часто повторяют одни и те же ошибки при обработке участка. Многие начинают работы слишком поздно, когда температура уже уходит в минус, и в таком случае процедура не имеет смысла. Другие не смотрят прогноз погоды, а дождь легко смывает раствор. Часто нарушаются пропорции препарата, что приводит к ожогам. Кроме того, многие забывают подготовить участок: не убирают листву, падалицу и кору, а также не проводят санитарную обрезку.

"Успеть перекопать почву в приствольных кругах, по необходимости провести санитарную обрезку, заделать все трещины и срезы, а также убрать опавшую листву, очищенные куски коры, паданцы", — советует эксперт.

Опытные садоводы отмечают: успех во многом зависит не только от препаратов, но и от регулярности. Если проводить осеннюю обработку ежегодно, растения становятся заметно крепче, реже болеют и дают более стабильный урожай. А весной уход за садом будет проще, ведь часть работы уже сделана заранее.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
