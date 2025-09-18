Малина растёт, но не плодоносит? Один приём превращает зелень в ягоды

Малина — один из самых любимых садовых кустарников, но добиться от неё обильного урожая не так просто. Даже самые сильные и здоровые растения нуждаются в грамотном уходе. Основной приём, позволяющий превратить малинник в настоящую "ягодную плантацию", — регулярная обрезка. Без неё куст быстро зарастает, теряет силы, а ягоды становятся мелкими и невкусными. Садовод Александр Соболев предложил методику, которая сегодня известна многим дачникам как "двойная обрезка". Она помогает повысить урожайность в разы и продлить период плодоношения до поздней осени.
Малина обладает мощной корневой системой, из которой каждый сезон появляется множество побегов. На первый взгляд это хорошо: кусты растут, зеленеют, занимают всё больше места. Но на деле обилие отростков вредит:
Питательные вещества уходят на лишнюю зелень.
Ягоды становятся мельче, теряют вкус.
Молодые побеги не успевают вызреть до зимы и вымерзают.
Загущение создаёт тень и сырость — идеальные условия для грибков и вредителей.
Именно поэтому специалисты советуют ежегодно формировать кусты, регулируя их рост.
|Метод
|Суть
|Эффект
|Классическая
|Осенью вырезают старые стебли, весной укорачивают слабые
|Урожай средний, куст не загущается
|Радикальная
|Полное срезание побегов "под корень"
|Малина плодоносит позже, но ягоды крупнее
|По Соболеву
|Двойная обрезка: летом верхушек, весной боковых
|Урожай выше, плодоношение дольше
Методика Соболева выделяется тем, что сочетает аккуратность ухода и продуманное распределение сил растения.
В конце мая — начале июня укоротите однолетние побеги, достигшие 70-100 см. Срежьте верхушки на 10-15 см.
Следите, чтобы все кусты были примерно одинаковой высоты. Это стимулирует появление боковых веточек.
Осенью уберите сухие и больные стебли, проредите загущённые места.
Весной следующего года, когда распустятся листья, укоротите боковые ветви на 15 см, а стебли подрежьте до первой живой почки.
Подкармливайте растения органическими удобрениями и поливайте тёплой водой, особенно в период цветения.
Такой подход позволяет формировать куст в виде аккуратного деревца, увешанного цветами и завязями.
А что если применить методику Соболева к ремонтантным сортам? Они и так плодоносят на побегах первого года, но двойная обрезка может ещё больше увеличить количество завязей. При правильном подходе такие кусты способны радовать урожаем почти до заморозков. Однако стоит помнить: ремонтантная малина более требовательна к питанию, поэтому без регулярных подкормок результат будет слабее.
|Плюсы
|Минусы
|Увеличение урожайности
|Требует дисциплины и чёткого соблюдения сроков
|Продолжительное плодоношение
|Подходит не для всех сортов
|Кусты выглядят аккуратно
|Нужен опыт, чтобы правильно укоротить
|Больше боковых побегов с ягодами
|Ошибки приводят к вымерзанию
Как выбрать время для первой обрезки?
Лучше всего — конец мая или начало июня, когда побеги достигли 70-100 см.
Сколько стоит секатор для малины?
Хороший садовый секатор обойдётся от 700 до 1500 рублей, долговечные модели — до 3000 рублей.
Что лучше: классическая или двойная обрезка?
Для новичков проще классическая, но методика Соболева даёт больший урожай при правильном уходе.
Можно ли обрезать малину осенью под корень?
Да, но тогда урожай будет только на побегах текущего года, и плодоношение начнётся позже.
Миф: чем больше побегов, тем выше урожай.
Правда: избыточная зелень отнимает питание, ягоды становятся мелкими.
Миф: обрезка ослабляет куст.
Правда: напротив, она перераспределяет силы, стимулируя рост плодоносящих ветвей.
Миф: малина растёт сама по себе и не требует ухода.
Правда: без обрезки куст быстро вырождается, а ягоды теряют вкус.
В дикой природе малина способна захватывать большие территории, образуя непроходимые заросли.
В некоторых странах молодые побеги используют как лекарственное средство — из листьев делают настои.
Учёные выяснили, что регулярная обрезка повышает концентрацию сахаров в ягодах.
Малина как садовая культура известна с античных времён. Её выращивали в садах Древнего Рима и Греции, ценили не только за вкус, но и за лечебные свойства. На Руси первые упоминания о малинниках встречаются в летописях XII века — считается, что князь Юрий Долгорукий закладывал обширные ягодники возле Москвы. С тех пор малина стала символом изобилия и уюта в русских садах.
