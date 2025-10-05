Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маринад, который красит, лечит и хранит вкус лета: лук и смородина нашли друг друга
Слишкович покинул Оренбург: президент клуба раскрыл главный просчет тренера
Розовая слизь в ванной: почему это страшнее, чем плесень, и как от нее избавиться
Не новости и не кофе: утренний ритуал, который снижает стресс и замедляет старение
Это не безумие: простой способ прокачать мозг — говорите с собой
Вопреки всему: в Россию едут толпы туристов — что их привлекает
Листья и ветки — рассадник болезней: почему нельзя оставлять мусор на участке
Бывший посол в роли метрдотеля, аристократки в качестве ресторанных подавальщиц, — это нас не удивляет... — писала газета Последние Новости 6 октября 1932 года
Улыбка мечты превращается в проблему: дешёвые средства могут обернуться серьёзными проблемами для зубов

Идеальный урожай осеннего чеснока: пошаговый контроль грядки и маленькие хитрости садовода

5:05
Садоводство

Знаете ли вы, что чеснок можно высадить даже в декабре? Главное — успеть до промерзания почвы. Осенняя посадка считается одним из самых надёжных способов получить крупный урожай ранней весной. Секрет успеха прост: правильно выбрать сорт, участок и позаботиться о посадочном материале. Давайте разберём всё по шагам.

Удобрения для богатого урожая чеснока
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Удобрения для богатого урожая чеснока

Когда сажать чеснок под зиму

Общее правило: высадку проводят за 3-4 недели до устойчивых морозов. Южные регионы — конец ноября. Иногда чеснок можно посадить и в календарную зиму, но лучше не откладывать. Центральная Россия — с конца сентября по середину октября. Достаточно замульчировать грядку, укрытие не требуется. Урал и Сибирь — оптимально конец сентября. Грядки утепляют торфом, лапником или другим материалом, чтобы защитить от морозов и грызунов. Важно не укрывать слишком рано, чтобы зубки не выпрели.

Какие сорта выбрать

Для осенней посадки используют озимые сорта чеснока. Они выдерживают морозы до -35 °C. Корни начинают расти уже при 0 °C, а активное развитие начинается при 3-5 °C.

Урожай радует ранней весной: головки получаются крупными и сочными.

Подготовка грядки

Для посадки чеснока важно учитывать севооборот: от того, какие культуры росли на грядке раньше, зависит здоровье и урожайность будущих головок. Наиболее подходящими предшественниками считаются огурцы, кабачки, тыквы, капуста и бобовые — после них почва остаётся достаточно рыхлой и обогащённой питательными веществами. Хорошо сказываются и корнеплоды вроде свёклы или моркови. А вот после лука и самого чеснока сажать его нельзя: в земле накапливаются общие болезни и вредители.

Наилучшие соседи: малина, крыжовник, розы, нарциссы.
Нежелательные предшественники: лук, паслёновые и луковичные цветы.

Шаги подготовки участка:

Подготовку участка под чеснок лучше начинать заранее. Сначала выбирают солнечное место на небольшой возвышенности, затем убирают все растительные остатки и сорняки. Почву стоит перекопать заблаговременно, чтобы она успела осесть. Для тяжёлой земли полезно добавить компост или опилки, а слишком лёгкий грунт улучшить с помощью глины или перегноя. Если кислотность повышена, вносят доломитовую муку или известь. В завершение формируют грядку шириной около 80 сантиметров и намечают ряды либо шахматный порядок посадки.

Обработка чеснока перед посадкой

Перед посадкой важно отобрать и обработать зубки:

  • Осмотрите головки и уберите больные или повреждённые.
  • Аккуратно разделите чеснок на зубки, не повредив шелуху.
  • Выберите самые крупные и здоровые.
  • Для дезинфекции замочите зубки в одном из растворов:

зольный щелок (400 г золы на 2 л воды, прокипятить, остудить, выдерживать 2 часа),

1% медный купорос (5 г на 1 л воды, держать 15 минут),

слабый раствор марганцовки (до 1 часа) или фитоспорин.

Как посадить чеснок

  1. Разрыхлите грядку.
  2. Сделайте бороздки глубиной 6-8 см. В Сибири и на севере заглубляют до 10 см, на юге — около 3 см. Расстояние между рядами — 25 см.
  3. Разложите зубки вертикально донцем вниз. Между ними оставляйте по 8-10 см.
  4. Присыпьте землёй, слегка уплотните.
  5. Полейте и замульчируйте перегноем, соломой или опилками (слой 3-4 см).
  6. Внесите фосфорно-калийные удобрения или золу. Азотные удобрения осенью не используют.

Уход после посадки

  1. Полив — только при засухе. Избыток влаги вызывает гниение.
  2. Подкормка — органика в составе мульчи (перегной, трава, солома). Она работает и как удобрение, и как утеплитель.
  3. Укрытие — при морозах ниже -25 °C дополнительно используйте лапник, ветки или агроволокно. Весной укрытие снимают вместе со снегом.

Посадка чеснока под зиму — это не только способ получить богатый урожай, но и возможность облегчить себе весенние хлопоты. Осенью вы тратите всего несколько часов на подготовку грядки и посадку, а уже ранней весной получаете дружные всходы, которые практически не требуют дополнительного ухода. Такой подход ценят как начинающие садоводы, так и опытные огородники, ведь он сочетает в себе простоту и высокую эффективность.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Домашние животные
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Домашние животные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Популярное
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные

Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.

Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Последние материалы
Улыбка мечты превращается в проблему: дешёвые средства могут обернуться серьёзными проблемами для зубов
Холод в квартире — не ваша проблема: как заставить управляющую компанию вернуть тепло и деньги
Пять чистых собак для квартиры: миф о псином запахе развенчан — эти породы не пахнут
Майнеры высасывают энергию, как вампиры — и Россети наконец решили поставить крест на этом пире
Секрет бабушкиных обедов: заготовка, которая заменяет полдня готовки
Долгая стоянка превращает автомобиль в хлам: как избежать беды
Идеальный урожай осеннего чеснока: пошаговый контроль грядки и маленькие хитрости садовода
Обещает чистоту без умывания — а приносит сухость и раздражение? Вся правда о мицеллярной воде
Поклонники рядом, но ни один не подходит: вот какого мужчину Катя Лель впустила бы в своё сердце
Ягоды-убийцы: как избежать смертельной ошибки в поисках лесных лакомств
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.