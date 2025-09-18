Муравьи покидают деревья: старая специя превращается в защитный барьер — урожай спасён

Если на деревьях вдруг появились муравьиные тропы, значит, насекомые уже освоились на участке и занялись разведением тли. Эти маленькие, но крайне настойчивые вредители умеют быстро распространиться и превратить здоровый сад в проблемную зону. Они разносят личинки, защищают колонии тли и мешают естественным врагам бороться с ними. В итоге молодые побеги теряют силу, листья скручиваются, а урожай заметно уменьшается.

Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Южный огненный муравей

Но вовсе не обязательно сразу доставать химические инсектициды. Дачные яды и гранулы дают быстрый эффект, но при этом вредят почве, корням и могут накопиться в плодах. Есть способ проще и безопаснее — старинный приём, который применяли ещё наши деды. Его главное преимущество в том, что он не только отпугивает муравьёв, но и параллельно оздоравливает землю у основан

Сравнение способов борьбы с муравьями