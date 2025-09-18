Слизни обходят стороной: три щепотки и грядки становятся неприступными — химия отдыхает

Когда огород в один момент превращается в «шведский стол» для слизней, многие дачники хватаются за химикаты. Но практика показывает: можно обойтись и без агрессивной «химии». Есть простой рецепт из трёх доступных компонентов, который отпугивает вредителей и при этом остаётся безопасным для почвы, растений и будущего урожая.

Натуральная смесь против слизней

Вредители особенно активны в дождливую погоду. Они оставляют на листьях дырки и слизистые следы, а иногда полностью уничтожают всходы. Чтобы защитить посадки, достаточно приготовить раствор:

2 столовые ложки молотой горчицы;

1 столовая ложка измельчённой коры дуба;

1 литр воды.

Для усиления эффекта в раствор добавляют мелко нарезанную хвою. Получается резкий и стойкий аромат, который слизни не выносят. Смесь используют вечером, поливая только почву вокруг растений.

Сравнение способов борьбы со слизнями