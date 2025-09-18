Сняли правильно — едите до марта: яблоки сохранятся до весны только у тех, кто знает эти правила

Когда приходит сентябрь, садоводы начинают снимать с веток наливные яблоки. Но радость от урожая часто омрачается: плоды быстро портятся, теряют вкус и становятся мягкими. Проблема не всегда в сорте или погоде — куда важнее то, как именно хозяин собирает и хранит яблоки. Есть простые правила, которые позволяют наслаждаться свежими плодами вплоть до весны.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сорт яблок "Гала"

Когда лучше собирать яблоки

Сроки сбора напрямую влияют на то, как долго урожай пролежит. Опытные садоводы предпочитают утренние часы до 10 или вечернее время после 18. В этот период плоды сохраняют максимум сочности и питательных веществ. В жаркие часы яблоки быстрее теряют влагу, кожица становится уязвимой к повреждениям, а сами плоды хуже хранятся.

Как правильно снимать урожай

Секрет в аккуратности. Яблоки нужно не срывать, а слегка поворачивать, снимая их вместе с черешком. Если плод повредился — он идет на переработку: компот, сок, варенье. Сыпать яблоки в ведро или ящик сверху нельзя, иначе внизу они сомнутся. Лучше укладывать рядами, перекладывая соломой, бумагой или опилками.

"Отдельно отбирайте поврежденные яблоки для немедленного использования", — советует агроном.

Что делать после сбора

Самый важный этап — сортировка. Целые, плотные яблоки убирают на хранение, а те, что треснули или переспели, сразу используют в кулинарии. Оптимальные условия для хранения: температура +2…+4 °C, сухое помещение без доступа света, но с вентиляцией. Ящики или корзины нужно проверять хотя бы раз в неделю: если попался испорченный плод, его убирают, чтобы не заражал соседние.

Способы хранения