Котёл под яблоней: горячая тайна избавит от вредителей и удобрит землю без химии

Осень — время, когда садоводы готовят яблони, груши и другие плодовые деревья к зиме. Обычно речь идёт о побелке стволов, мульчировании и санитарной обрезке. Но есть метод, который вызывает удивление даже у опытных дачников, — полив почвы вокруг деревьев кипятком. Кажется, что это варварство, но при правильном подходе способ работает и даёт заметные результаты.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans Hillewaert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Яблоня

Зачем поливать землю кипятком

Главная цель такого полива — защита сада от вредителей и болезней. В верхних слоях почвы зимуют личинки насекомых, споры грибков и бактерии. Горячая вода уничтожает большую часть этих "постояльцев", облегчая жизнь деревьям в следующем сезоне. Дополнительный плюс — ускорение разложения листвы и органики, что обогащает почву питательными веществами.

Когда и как правильно это делать

Ключевой момент — время. Обрабатывать почву кипятком можно только поздней осенью, когда деревья уже сбросили листву и перешли в стадию глубокого покоя. Сам ствол и ветви трогать нельзя: вода выливается на землю в приствольном круге на расстоянии 20-30 см от дерева.

Обычно хватает 1-2 ведра кипятка на каждое дерево. Воду нужно лить равномерно, а затем обязательно замульчировать почву торфом, опилками или перегноем. Это сохранит влагу и тепло.

Сравнение методов обработки