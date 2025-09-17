Полезные отходы превращают грядку в рассадник болезней: невидимые враги компоста уже внутри

Приводить сад и клумбы в порядок осенью — привычное дело для любого дачника. Листья, скошенная трава, ботва овощей и прочие остатки на первый взгляд кажутся отличным материалом для компостной кучи. Но важно помнить: не всё органическое одинаково полезно. Ошибка при закладке компостера способна обернуться проблемами — вместо плодородного удобрения получится очаг болезней и рассадник сорняков.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Компост

Компостирование

Компост — это не мусорная яма, а тщательно продуманная система переработки органики. В правильно собранной куче запускаются процессы разложения, благодаря которым отходы превращаются в ценное удобрение. Оно улучшает структуру почвы, повышает урожайность, экономит расходы на минеральные препараты.

Однако в компост нельзя складывать всё подряд. Часть отходов сохраняет в себе споры грибов, личинки насекомых или ядовитые вещества. Они не погибают даже при высоких температурах, а значит, вместе с удобрением легко вернутся на грядки.

Категорически не подходит

Остатки больных и гнилых растений. Они сохраняют возбудителей инфекций и могут заразить весь будущий урожай. Сорняки с семенами. Даже после компостирования семена способны прорасти. Листья грецкого ореха. Содержат юглон — вещество, тормозящее рост других культур. Растительные остатки, обработанные химикатами. Ядохимикаты не разрушаются в куче и вредят почве. Бумага с краской, пластик, металл, стекло. Это не органика и для грядок бесполезно. Кошачий и собачий помёт. В нём могут быть опасные бактерии и паразиты. Остатки приготовленной пищи, особенно солёной или жирной. Соль и жир нарушают баланс и привлекают крыс.

Сравнение: что можно и что нельзя