Бактериоз атакует ягоды с любой стороны — узнайте, как остановить его до катастрофы

Виноград — одно из самых любимых садовых растений, но вместе с ним приходит и немало хлопот. Даже опытные виноградари сталкиваются с ситуацией, когда ягоды на гроздях не наливаются соком, а начинают подсыхать, так и не дожив до полной спелости. Проблема может быть в погоде, болезнях или вредителях. Разобраться в причинах важно, чтобы не потерять урожай и понять, как защитить лозу на следующий сезон.

Солнечный ожог: скрытая угроза жары

Виноград обожает солнце, но жара выше +30 °C в течение долгого времени способна стать причиной усыхания. Ягоды буквально "сгорают" на солнце, на кожице появляются сероватые пятна. Их легко спутать с болезнью, но отличие простое: ожог затрагивает только освещённую сторону грозди.

Что делать

Спасти повреждённые ягоды уже не получится — их удаляют вручную. Зато оставшиеся грозди можно защитить: прикрыть бумагой, тюлем или сеткой. Но важно не перестараться, иначе нарушится вентиляция и появится риск грибковых заболеваний.

Бактериоз: болезнь без лекарства

Пятна, возникающие на ягодах с любой стороны и чаще на нижних гроздьях, — тревожный сигнал бактериоза. Начало болезни заметно ещё на стадии мелких ягод до 1 см. Со временем пятна темнеют, ягоды теряют тургор и сохнут.

Особенность болезни

От бактериоза не существует надёжных препаратов: поражённые грозди всё равно высохнут. Их нужно обрезать сразу, чтобы не допустить заражения остальной лозы.

Средства защиты

Инсектицидные препараты ("Алатар", "Инта-Вир", "Фуфанон-Нова").

Народные методы (отвары трав, зольные растворы), но они малоэффективны при сильном заражении.

Буйловидная цикадка: невидимый враг лозы

Этот вредитель поражает не только виноград, но и другие плодовые деревья. Питается соком, оставляя мелкие проколы. Со временем побеги теряют силу, грозди недополучают питание, ягоды увядают.

Главная опасность — скорость размножения. Самки откладывают яйца под корой, что вызывает её вздутие и делает лозу уязвимой.

Методы борьбы

Ручной сбор — ранним утром, около 4 часов, когда цикадка малоподвижна.

Препараты — "Актара", "Кинмикс", "Фуфанон" дают лучший результат.

Народные методы практически бесполезны: цикадка быстро адаптируется и скрывается в коре.

Сравнение: три причины усыхания