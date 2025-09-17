Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасные привычки: 3 мифа об осенних блюдах, которые мешают вам почувствовать атмосферу сезона
Идеальная собака для семьи — миф, в который верят до первой ошибки в воспитании
Лёгкое свиньи дышит в человеке: как наука стерла границу между биологическими видами
Найдено спасение от плохой осанки и подвижности спины. Вот как выполнять это чудо-упражнение
Семейные разборки: почему дочь и мать заблокировали Анастасию Волочкову
Ксения Собчак вычислила уловку в брендовых магазинах: теперь там она точно не купит вещи
Ноль вместо миллионов: Тбилиси расплатился с Москвой полностью
Трамп назвал 23 страны-участницы наркобизнеса: Китай и Индия в списке главных виновников
Прямые волосы умирают от зависти: эти укладки заставят всех оборачиваться

Виноград засыхает на глазах: главные причины, о которых забывают садоводы

Садоводство

Виноград — одно из самых любимых садовых растений, но вместе с ним приходит и немало хлопот. Даже опытные виноградари сталкиваются с ситуацией, когда ягоды на гроздях не наливаются соком, а начинают подсыхать, так и не дожив до полной спелости. Проблема может быть в погоде, болезнях или вредителях. Разобраться в причинах важно, чтобы не потерять урожай и понять, как защитить лозу на следующий сезон.

Виноград
Фото: Own work by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виноград

Солнечный ожог: скрытая угроза жары

Виноград обожает солнце, но жара выше +30 °C в течение долгого времени способна стать причиной усыхания. Ягоды буквально "сгорают" на солнце, на кожице появляются сероватые пятна. Их легко спутать с болезнью, но отличие простое: ожог затрагивает только освещённую сторону грозди.

Что делать

Спасти повреждённые ягоды уже не получится — их удаляют вручную. Зато оставшиеся грозди можно защитить: прикрыть бумагой, тюлем или сеткой. Но важно не перестараться, иначе нарушится вентиляция и появится риск грибковых заболеваний.

Бактериоз: болезнь без лекарства

Пятна, возникающие на ягодах с любой стороны и чаще на нижних гроздьях, — тревожный сигнал бактериоза. Начало болезни заметно ещё на стадии мелких ягод до 1 см. Со временем пятна темнеют, ягоды теряют тургор и сохнут.

Особенность болезни

От бактериоза не существует надёжных препаратов: поражённые грозди всё равно высохнут. Их нужно обрезать сразу, чтобы не допустить заражения остальной лозы.

Средства защиты

  • Инсектицидные препараты ("Алатар", "Инта-Вир", "Фуфанон-Нова").

  • Народные методы (отвары трав, зольные растворы), но они малоэффективны при сильном заражении.

Буйловидная цикадка: невидимый враг лозы

Этот вредитель поражает не только виноград, но и другие плодовые деревья. Питается соком, оставляя мелкие проколы. Со временем побеги теряют силу, грозди недополучают питание, ягоды увядают.

Главная опасность — скорость размножения. Самки откладывают яйца под корой, что вызывает её вздутие и делает лозу уязвимой.

Методы борьбы

  • Ручной сбор — ранним утром, около 4 часов, когда цикадка малоподвижна.

  • Препараты — "Актара", "Кинмикс", "Фуфанон" дают лучший результат.

Народные методы практически бесполезны: цикадка быстро адаптируется и скрывается в коре.

Сравнение: три причины усыхания

Причина Признаки Способы борьбы
Солнечный ожог Серые пятна только на освещённой стороне Укрытие, проветривание
Бактериоз Светлые, затем тёмные пятна на всех сторонах ягод Удаление поражённых гроздей, профилактика
Буйловидная цикадка Вздутие коры, увядание побегов и гроздей Ручной сбор, инсектициды

Советы шаг за шагом

  1. Регулярно осматривать грозди и листья.

  2. При первых признаках ожога — укрывать от солнца.

  3. Обеспечивать проветривание кустов.

  4. Удалять подозрительные грозди без сожалений.

  5. Проводить профилактические обработки инсектицидами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование пятен на ягодах → развитие бактериоза → своевременное удаление больных гроздей.

  • Отсутствие укрытия при жаре → ожог и усыхание ягод → защита тюлем или бумагой.

  • Пренебрежение обработками → массовое размножение цикадки → применение инсектицидов по графику.

А что если…

Если поражённые ягоды не удалить вовремя, инфекция или вредители перекинутся на соседние грозди. В итоге может пострадать весь урожай, а куст потеряет силы и плохо перезимует.

Плюсы и минусы профилактики

Плюсы Минусы
Сохранение урожая Требует времени и внимания
Улучшение здоровья лозы Затраты на препараты
Меньше риска болезней в будущем Не всегда спасает при сильном заражении

FAQ

Можно ли спасти гроздь после ожога?
Нет, повреждённые ягоды всё равно высохнут.

Стоит ли применять только народные средства?
Можно, но они эффективны лишь на ранних стадиях. При развитии болезни нужны химические препараты.

Цикадка опасна только для винограда?
Нет, она поражает и другие плодовые деревья.

Мифы и правда

  • Миф: усыхание ягод — всегда грибок.
    Правда: причиной может быть и солнце, и вредители.

  • Миф: виноград сам справится с жарой.
    Правда: грозди без защиты легко получают ожоги.

  • Миф: народные методы надёжны.
    Правда: при бактериозе и цикадке они малоэффективны.

3 интересных факта

  1. Виноград способен выдерживать жару, но сами ягоды чувствительны к прямым солнечным лучам.

  2. У цикадки личинки могут зимовать под корой лозы и активироваться весной.

  3. Даже одна больная гроздь способна стать источником заражения для всего куста.

Исторический контекст

Виноград выращивают тысячи лет, и уже в древности садоводы знали о его капризности. В античных трактатах встречаются советы по защите лозы от болезней и вредителей. Современные методы лишь подтверждают: принципы ухода мало изменились — своевременный уход и профилактика всегда были ключом к хорошему урожаю.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Домашние животные
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Наука и техника
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Популярное
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду

Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.

Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Последние материалы
Потоп на подходе: привычки, которые делают вашу раковину смертельным оружием против квартиры
Листья-хищники захлопываются за 0,1 секунды — узнайте, как вырастить это болотное чудо дома
Машины, о которых молчат учебники: забытые немецкие бренды, стоявшие в тени Mercedes и BMW
Пять пород, которые идеально вписываются в квартиру и не превращают жизнь в хаос
Французский футбольный мир отдаёт дань уважения своей легенде
Удивите близких: 1 минута, и у вас на столе — яйцо пашот ресторанного качества
Гул и паника местных: выяснилось, почему гигантский самолёт пролетел на низкой высоте над Венгрией
Тропики преподносят сюрпризы: редкая лихорадка добралась до России через путешественника
Инсульт на концерте: как Лолита Милявская стала героем в чрезвычайной ситуации
Суперклей в 15 раз прочнее: неожиданный ингредиент из кухни спасает детали
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.