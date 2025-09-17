Кактус может жить десятилетиями, но без правильной зимовки так и не зацветёт

Садоводство

Кактус у многих ассоциируется с неприхотливым растением: поставил на подоконник, поливай время от времени — и он будет расти десятилетиями. Но когда речь заходит о цветении, всё становится сложнее. Чтобы этот колючий житель пустыни раскрыл свои яркие бутоны, нужно соблюсти ряд условий. Ошибки в уходе приводят к тому, что кактус годами остаётся "молчащим", хотя силы на цветение у него есть.

Фото: commons.wikimedia.org by Laitche, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Кактус

Основные причины отсутствия цветения

Главный враг кактусов — переувлажнение. Лишняя влага становится причиной загнивания корней и угнетает развитие бутонов. Даже летом частые поливы вредят, а зимой растению нужно в несколько раз меньше воды.

Вторая распространённая ошибка — тёплая зимовка. Для закладки цветочных почек нужен период покоя с пониженной температурой. Если кактус зимой стоит в жаркой комнате, весной цветков не будет.

Сравнение: условия для роста и для цветения