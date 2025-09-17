Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отпуск может вырасти на неделю: новая инициатива для всех работающих
Интервидение-2025: США удивили заменой участника за три дня до конкурса – кто представит страну?
Полстакана волшебства: пахнет салатом, а работает как мастер по ремонту стиральных машин
Почему все ждут этот фильм? Аффлек и Дэймон вновь сыграют вместе и проверят дружбу на прочность
Аккумулятор превращает радость в беду: как покупка оборачивается ремонтом
Капуста, что пахнет Провансом: старинный русский салат с европейским акцентом
Встреча, которую не забудешь никогда: что делает скунс со своими врагами
Кремы против старения ускоряют морщины: в чём кроется подвох
Кактус может жить десятилетиями, но без правильной зимовки так и не зацветёт

Огород ещё цветёт, но уже требует уборки: 10 осенних правил выживания урожая

0:08
Садоводство

Осень приносит не только долгожданный урожай, но и испытания для садоводов. Дожди, резкие перепады температур и туманы могут свести на нет старания всего сезона. Поэтому именно в сентябре важно завершить ряд ключевых работ. Если успеть сделать их в сухую погоду, овощи будут храниться дольше, а грядки встретят весну в идеальном состоянии.

Осень на даче
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осень на даче

1. Помидоры в открытом грунте

Когда ночная температура опускается ниже +8 °C, оставлять томаты на кустах уже бессмысленно. При таких условиях плоды зреют медленно и рискуют заразиться фитофторой или бактериальной пятнистостью. Зелёные плоды лучше собрать и дозаривать в помещении.

2. Картофель

Ранние сорта к этому времени уже убраны, а поздние требуют внимания. Если ботва пожелтела и начала подсыхать, значит пришёл момент выкапывать клубни. Затягивание с уборкой повышает риск гнили и поражения вредителями.

3. Лук

После выкопки лук обязательно нужно просушить. Если перья долго остаются зелёными, их пригибают к земле: так питательные вещества переходят в луковицу. Задержка с уборкой снижает лёжкость урожая.

4. Сбор семян

Однолетники и пряные травы дают семена, которые можно использовать в следующем году. Укроп, тмин, кориандр, бархатцы, астры и календула убираются до начала дождей. Хранить семена следует в бумажных пакетах в сухом месте.

5. Морковь

Ранние и среднеспелые сорта моркови лучше выкопать до промокания почвы. Осенние дожди вызывают растрескивание и рост боковых корней. Поздние сорта можно оставлять до морозов.

6. Капуста

Среднеспелые кочаны в сентябре достигают плотности, подходящей для хранения. Задержка с уборкой в дождливый сезон грозит растрескиванием и потерей товарного вида.

7. Ботва

Растительные остатки убираются выборочно. Если культуры болели или подвергались атаке вредителей, ботву лучше вынести и сжечь. Здоровые остатки можно оставить, но перегнивание идёт медленно, и рассчитывать на быстрое удобрение не стоит.

8. Сидераты

Пустые грядки стоит засеять сидератами — горчицей, фацелией, викой или рожью. Они улучшают структуру почвы, насыщают её азотом и подавляют сорняки. При выборе культур важно учитывать севооборот.

9. Укрытие растений

Перцы, томаты и другие теплолюбивые культуры лучше защитить плёнкой или спанбондом. Для надёжности можно установить лёгкие каркасы, чтобы материал не касался растений.

10. Подготовка погреба

Для сохранности урожая хранилище нужно очистить, проветрить и просушить. При необходимости проводят побелку или обработку антисептиками.

Сравнение: что убрать первым

Культура Оптимальные сроки Риски при задержке
Томаты До ночных похолоданий ниже +8 °C Фитофтора, бактериальные болезни
Картофель После пожелтения ботвы Гниль, вредители
Лук В сухую погоду при полегании пера Плохая лёжкость
Морковь До дождей (ранние сорта) Растрескивание
Капуста При плотных кочанах Растрескивание

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Следить за прогнозом погоды и планировать уборку в сухие дни.

  2. Выкапывать овощи осторожно, чтобы не повредить кожицу.

  3. Сразу сортировать урожай: повреждённые экземпляры использовать первыми.

  4. Обеспечить сушку в проветриваемом помещении.

  5. Перед закладкой на хранение подготовить погреб или кладовку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Задержка с уборкой → гниение урожая → своевременная выкопка.

  • Сушка овощей на сыром грунте → появление плесени → использование настила или решёток.

  • Хранение без дезинфекции → распространение болезней → обработка известью или серными шашками.

А что если…

Если оставить овощи в земле под дождями, часть урожая можно потерять безвозвратно. Но даже при неблагоприятных условиях ситуацию спасает быстрая уборка и правильная просушка. Иногда лучше убрать недозрелые плоды и дозарить их в помещении, чем потерять всё.

Плюсы и минусы ранней уборки

Плюсы Минусы
Сохранность урожая Плоды могут быть недозревшими
Меньше риска гнилей Требуется место для досушивания
Удобнее сортировать Дополнительные трудозатраты

FAQ

Нужно ли мыть овощи перед хранением?
Нет, достаточно очистить от земли руками или мягкой щёткой.

Как долго сушить лук и чеснок?
Не менее 10-14 дней в сухом помещении.

Стоит ли хранить морковь в песке?
Да, это помогает сохранить влагу и избежать сморщивания.

Мифы и правда

  • Миф: урожай можно хранить без подготовки погреба.
    Правда: без дезинфекции велик риск плесени и гнили.

  • Миф: ботва полезна всегда.
    Правда: заражённые остатки переносят болезни.

  • Миф: сидераты нужны только весной.
    Правда: осенний посев улучшает почву к весне.

3 интересных факта

  1. При закладке моркови на хранение температура должна быть около +2 °C.

  2. Влажность воздуха в погребе играет решающую роль: слишком сухо — овощи вянут, слишком влажно — загнивают.

  3. Сидераты впервые использовали в Китае более 2000 лет назад.

Исторический контекст

В традиционном сельском хозяйстве уборка урожая всегда совпадала с народными приметами: считалось, что задержка даже на неделю может обернуться потерями. В советское время правила хранения стандартизировали, разработав инструкции для колхозов. Сегодня дачники применяют как старые методы, так и современные биопрепараты, чтобы сохранить урожай максимально долго.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Еда и рецепты
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Популярное
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду

Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.

Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Последние материалы
Почему все ждут этот фильм? Аффлек и Дэймон вновь сыграют вместе и проверят дружбу на прочность
Аккумулятор превращает радость в беду: как покупка оборачивается ремонтом
Капуста, что пахнет Провансом: старинный русский салат с европейским акцентом
Кремы против старения ускоряют морщины: в чём кроется подвох
Встреча, которую не забудешь никогда: что делает скунс со своими врагами
Кактус может жить десятилетиями, но без правильной зимовки так и не зацветёт
Ананасовая империя: как Бразилия покоряет мир — страна в тройке лидеров
Токсичные призраки среди нас: неожиданные места, куда добрались вечные химикаты
Евросоюз затевает опасную игру с Трампом и Китаем
Индия без лишних купюр: туристам открыли новый способ платить через QR
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.