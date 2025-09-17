Осенний секрет пионов: чем подкормить, чтобы весной раскрылись гигантские бутоны

Садоводство

Пионы остаются одними из самых эффектных садовых растений. Они ценятся за крупные бутоны, долгий срок жизни на одном месте и неприхотливость в уходе. Но чтобы весной кусты выглядели здоровыми и дали пышное цветение, осенняя подкормка играет решающую роль. Сентябрь — лучший месяц для того, чтобы заложить основу будущих соцветий.

Фото: Own work by Araz Shikhaliev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пионы

Почему сентябрь так важен

К концу лета пионы завершают активную вегетацию и начинают готовиться к зиме. В это время идёт формирование почек возобновления, из которых в следующем году появятся стебли и бутоны. Недостаток питания осенью приведёт к слабому цветению, мелким головкам и постепенному истощению куста.

Основные принципы подкормки

Для закладки бутонов пионам особенно нужны фосфор и калий. Эти элементы укрепляют корни, повышают зимостойкость и влияют на размер цветков. Азот в сентябре уже не используют: он стимулирует рост зелени и мешает подготовке к зиме.

Сравнение: весенняя и осенняя подкормка