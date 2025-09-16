Куст в платье из рваных тряпок: сентябрьская обрезка превращает гортензию в королеву сада

4:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гортензии, которые украшают сады своими крупными цветочными шапками, в сентябре нуждаются в особом уходе. Именно в этот период закладывается основа для будущего цветения, и правильная обрезка помогает кусту сохранить силу, здоровье и красоту. При этом садоводу вовсе не обязательно быть профессионалом — достаточно понимать основные принципы и действовать поэтапно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Осенний уход за гортензией

Почему сентябрь важен для гортензий

В конце лета и начале осени растения перенаправляют энергию на новые побеги. Если вовремя убрать старые и увядшие ветви, цветок не будет расходовать силы впустую. Обрезка помогает не только сформировать красивый куст, но и предотвращает появление болезней. Ошибка в сроках способна лишить садовода пышного весеннего цветения.

Сравнение видов обрезки