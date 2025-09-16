Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Место для признаний и прогулок вдвоём: чем павильон Венеры покоряет туристов и романтиков
Скандал в семье Виктории Дайнеко: певица шокирована поведением экс-мужа в связи с болезнью дочери
Вариатор рушит мифы: эта коробка проходит более 200 тысяч и спокойно ремонтируется
Холод убивает аппетит: эти привычные продукты становятся несъедобными после морозилки
Гуляш из оленины: неожиданное сочетание 7 компонентов для поистине царского ужина
Полы плачут от усталости: забудьте про дорогую химию — спасает копеечное средство
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Зверь, который может не есть годами, но всегда готов убить: его стратегия выживания кажется невозможной
Там, где исчезали корабли, учёные нашли объяснение, но оно ещё страшнее легенд

Полезный мусор: дачники выбрасывают сокровище вместе с очистками — луковая шелуха вместо удоберний

5:04
Садоводство

Когда весной дачники начинают приводить в порядок свои грядки, обычно первым делом достают удобрения, подготавливают перегной, вносят минеральные смеси. Но есть одно бесплатное средство, которое чаще всего оказывается в мусорном ведре, хотя его ценность огромна. Речь идёт о луковой шелухе. Её потенциал часто недооценивают, а ведь именно она способна дать растениям крепкий иммунитет, защитить от болезней и обеспечить высокие урожаи.

Луковая шелуха в саду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Луковая шелуха в саду

Луковая шелуха — это сокровище для огородника

Каждая сухая чешуйка содержит кладовую полезных веществ. В ней много калия, необходимого для завязывания плодов, кверцетина — сильного антиоксиданта, а также фитонцидов, которые обладают антисептическими свойствами. Эти компоненты работают сразу в нескольких направлениях: улучшают рост, делают растения устойчивее к грибковым инфекциям и способствуют поддержанию здоровой почвенной микрофлоры.

Агрономы советуют не выбрасывать шелуху, а заготавливать её в течение всего года. В отличие от магазинных удобрений, она абсолютно бесплатна, экологична и безопасна для человека.

Использование на огороде

Применений у этого простого средства много. Самые популярные способы:

  • Настой для полива. Горсть шелухи заливают литром кипятка, настаивают сутки и используют для корневого полива. Такой раствор стимулирует образование новых корней.
  • Отвар от вредителей. Несколько пригоршней шелухи кипятят 10-15 минут, охлаждают, процеживают и опрыскивают растения. Особенно полезно против тли, паутинного клеща и луковой мухи.
  • Мульчирование. Сухую шелуху раскладывают под кустами. Она задерживает влагу, препятствует перегреву почвы и отпугивает насекомых.
  • Опрыскивание от фитофторы. Слаборазведённый настой применяют по листьям. Уже через несколько дней заметно, что растения становятся крепче.

Некоторые дачники добавляют шелуху прямо в посадочные ямки. Этот приём особенно эффективен при посадке картофеля: клубни меньше поражаются проволочником и паршой.

Советы шаг за шагом

  1. Сбор и хранение. Не выбрасывайте шелуху, а собирайте в бумажный пакет или тканевый мешок. В полиэтилене она быстро преть.
  2. Приготовление настоя. Горсть шелухи заливают кипятком и оставляют на сутки. Цвет должен стать насыщенно-коричневым.
  3. Полив. Используйте под корень не чаще одного раза в 10-14 дней.
  4. Опрыскивание. Добавьте немного хозяйственного мыла, чтобы раствор лучше держался на листьях.
  5. Мульчирование. Рассыпьте сухую шелуху тонким слоем, особенно полезно в теплицах.
  6. Комплексная защита. Смешивайте шелуху с золой для усиленного действия.

Мифы и правда

  • Миф: шелуха — это мусор.
    Правда: в ней концентрация полезных веществ выше, чем в самой луковице.
  • Миф: настой можно хранить месяцами.
    Правда: максимум 2-3 дня, потом он теряет силу.
  • Миф: подходит только для лука и чеснока.
    Правда: хорошо действует на томаты, перцы, огурцы, капусту, картофель.

FAQ

Как часто можно использовать шелуху?
Лучше всего раз в неделю или раз в две недели, в зависимости от состояния растений.

Можно ли вносить её в компост?
Да, шелуха ускоряет разложение органики и делает компост более питательным.

Помогает ли шелуха против фитофторы?
Да, регулярные опрыскивания снижают риск заражения, особенно в дождливое лето.

Интересные факты

  1. В шелухе содержится больше кверцетина, чем в луковице.
  2. Её используют в косметологии — маски и ополаскиватели укрепляют волосы.
  3. Отвары из шелухи помогают окрасить пасхальные яйца в насыщенные золотисто-коричневые тона.

Луковая шелуха — это яркий пример того, как простые вещи, которые мы привыкли считать мусором, могут превращаться в мощный инструмент для заботы о саде и огороде. Она помогает укрепить рассаду, защитить растения от вредителей и болезней, улучшает структуру почвы и повышает урожайность. В отличие от химических удобрений, шелуха абсолютно безопасна и не нарушает природное равновесие.

Секрет её эффективности прост: регулярность и грамотное применение. Если сделать шелуху частью привычного ухода за растениями, результат не заставит себя ждать. Такой подход экономит деньги, сохраняет экологию и позволяет получать натуральные, здоровые овощи без лишней химии.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Наука и техника
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Невидимые миры рядом: мы открыли новый мир физики
Наука и техника
Невидимые миры рядом: мы открыли новый мир физики
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Последние материалы
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Полезный мусор: дачники выбрасывают сокровище вместе с очистками — луковая шелуха вместо удоберний
Зверь, который может не есть годами, но всегда готов убить: его стратегия выживания кажется невозможной
Там, где исчезали корабли, учёные нашли объяснение, но оно ещё страшнее легенд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика
Тренировки по часам жизни: какие нагрузки подходят для вашего возраста
Аспирин — не универсальная таблетка: почему его применение стало опасной привычкой
Мутация подсказала иммунитету новый путь: терапия блокирует болезни до их начала
Китай десять лет готовился к торговой войне с США
Лондонский спектакль с Путиным на коне: Собчак посмотрела спектакль об ужасах России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.