Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот костюм похоронил дресс-код: вещь, которую считали скучной, сегодня выглядит дерзко и манит сильнее мини
Египтяне опоздали: мумию научились создавать за 12 тысяч лет до них — сенсация, перевернувшая историю
Листья сохнут, хотя вы поливаете регулярно: в чём настоящая вина воды из-под крана
Мигрень начинается не с нервов: названы настоящие причины головной боли
Невидимые убийцы дна: эти рыбы превращают пляж в смертельную ловушку
Отменили бронь в день заезда: как защитить себя и не остаться без жилья на отдыхе
Максимум мышц, минимум риска: идеальная программа тренировок для тех, кому за 40
Искра бьёт мимо цели: как свечи уничтожают топливо и сокращают жизнь мотора
Ядерная реальность: США признали невозможность быстрого отказа от российского урана

Морозы не прощают ошибок: тайная граница между жизнью и гибелью клубники — частые ошибки садоводов

5:19
Садоводство

Зимняя защита клубники — это не просто традиция садоводов, а необходимость, от которой зависит урожай будущего лета. Морозы без снега, ледяные корки и резкие перепады температур способны погубить даже крепкие кусты. Чтобы растения пережили холодный сезон, важно заранее подготовить грядки: убрать растительные остатки, укрепить корневую систему и правильно выбрать укрывной материал.

Зимнее укрытие клубники
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зимнее укрытие клубники

Время для укрытия

Начинать утепление нужно, когда температура ночью стабильно держится на уровне -3…-5 °C, а днем не опускается ниже нуля. В этот момент растения переходят в фазу покоя. Если поторопиться, велик риск выпревания и появления грибковых заболеваний.

Сроки для разных регионов

  1. Север (Сибирь, Урал) — уже в октябре.
  2. Средняя полоса, Подмосковье — конец октября — ноябрь.
  3. Юг — часто достаточно толстого слоя мульчи, но при бесснежных морозах лучше дополнительно укрыть.

Октябрьский уход за клубникой

Перед укрытием выполняют несколько обязательных шагов.

  • Убирают сорняки, опавшие листья и мусор, где зимуют вредители.
  • Делают санитарную обрезку: удаляют поврежденные и больные листья. Радикальная стрижка осенью ослабляет растения.
  • Подсыпают грунт к корневой шейке, чтобы защитить точку роста.
  • Вносят фосфорно-калийные удобрения (суперфосфат, сульфат калия) для укрепления тканей. Азот осенью не применяют.
  • Обрабатывают посадки бордоской смесью или другим медьсодержащим средством для профилактики болезней.

Чем накрыть грядки

Укрывные материалы делят на органические и синтетические.

Плюсы и минусы

Материал Плюсы Минусы
Лапник Дышит, задерживает снег, отпугивает грызунов Может быть труднодоступным
Солома Доступна, хорошо утепляет Привлекает мышей, слеживается
Опилки Защищают от мороза Кислят почву, сложно убирать весной
Торф Утепляет, удерживает влагу Образует плотную корку, подкисляет
Агроволокно Пропускает воздух и влагу, не вызывает выпревания Требует плотности ≥60 г/м², стоит дороже
Пленка Сохраняет тепло в воздушно-сухих укрытиях Не дышит, вызывает конденсат и перегрев

Сравнение органики и синтетики

Критерий Органические материалы Синтетические материалы
Стоимость Дешевле, часто под рукой Дороже
Удобство Сложнее убирать весной Легко снимать и хранить
Долговечность Одноразовые Служат несколько сезонов
Экология Полностью натуральные Искусственные, но безопасные

Советы шаг за шагом

  1. После уборки и обработки грядок замульчируйте прикорневую зону компостом или перегноем.
  2. Подокучьте кусты сухой землей.
  3. При стабильных морозах накройте грядки агроволокном или лапником, сохранив воздушную прослойку.
  4. Закрепите укрывной материал камнями или шпильками.
  5. При выпадении снега дополнительно набросайте его на грядки — это лучший утеплитель.

Мифы и правда

  • "Чем раньше укроешь — тем лучше". На самом деле раннее укрытие вредит: растения выпревают.
  • "Листва деревьев подходит для укрытия". Правда лишь частично: яблоня и груша привлекают вредителей, а дуб и клен менее опасны, но хуже сохраняют тепло.
  • "Пленка — самый надежный вариант". На деле под пленкой растения прут и гибнут от перегрева.

FAQ

Какой материал лучше всего использовать?
Оптимально сочетать агроволокно с лапником или мульчей: это обеспечивает тепло и вентиляцию.

Сколько стоит укрытие?
Агроволокно плотностью 60 г/м² стоит в среднем 30-40 рублей за м². Лапник или солома обходятся дешевле, но требуют усилий при заготовке.

Что лучше для ремонтантной клубники?
Эти сорта плодоносят до поздней осени, поэтому ослаблены. Их лучше укрывать особенно тщательно, используя многослойное агроволокно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Раннее укрытие → выпревание → подождать до устойчивых заморозков.
  • Использование пленки → перегрев и гибель кустов → выбрать агроволокно.
  • Азотные удобрения осенью → рост зелени вместо укрепления → внести фосфор и калий.

Интересные факты

  1. Снег толщиной всего 20 см способен заменить слой агроволокна.
  2. Самые зимостойкие сорта клубники — "Фестивальная" и "Зенга Зенгана".
  3. В Европе клубнику часто выращивают под пленочными тоннелями, и её укрытие на зиму не требуется.

Зимнее укрытие клубники — это комплекс мер, включающих уборку грядки, подкормку, обработку и выбор подходящего материала. Грамотная подготовка гарантирует, что весной кусты быстро тронутся в рост, а летом дадут крупные и сладкие ягоды.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Наука и техника
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Домашние животные
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Последние материалы
Этот костюм похоронил дресс-код: вещь, которую считали скучной, сегодня выглядит дерзко и манит сильнее мини
Египтяне опоздали: мумию научились создавать за 12 тысяч лет до них — сенсация, перевернувшая историю
Листья сохнут, хотя вы поливаете регулярно: в чём настоящая вина воды из-под крана
Мигрень начинается не с нервов: названы настоящие причины головной боли
16 сентября: озоновый слой, пожар в Москве и подвиг пловца
Отменили бронь в день заезда: как защитить себя и не остаться без жилья на отдыхе
Невидимые убийцы дна: эти рыбы превращают пляж в смертельную ловушку
Максимум мышц, минимум риска: идеальная программа тренировок для тех, кому за 40
Искра бьёт мимо цели: как свечи уничтожают топливо и сокращают жизнь мотора
Ядерная реальность: США признали невозможность быстрого отказа от российского урана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.