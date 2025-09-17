Первый цветок за пределами Земли: вот как он расцвёл на борту Международной станции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:35
Садоводство

Если вы ищете растение, которое украсит сад яркими красками и при этом не потребует особых усилий в уходе, обратите внимание на циннии. Эти цветы стали любимцами дачников благодаря разнообразию оттенков, простоте выращивания и устойчивости к большинству неблагоприятных условий. А ещё цинния вошла в историю как первый цветок, выращенный в космосе — факт, который делает её ещё более особенной.

Циния на МКС
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Циния на МКС

Что представляет собой цинния

Цинния относится к семейству астровых и родом из тёплых тропических регионов. Несмотря на экзотическое происхождение, она отлично приживается в умеренном климате. Цветки бывают простые, полумахровые и махровые, с лепестками самых разных оттенков: розового, красного, белого, жёлтого и фиолетового.

Эти растения не слишком требовательны к почве, но любят солнце и регулярный полив. Их часто используют не только в клумбах и миксбордерах, но и для украшения балконов, террас и даже в срезке для букетов.

Плюсы и минусы выращивания цинний

Плюсы Минусы
Длительное цветение всё лето Подверженность мучнистой росе
Простота ухода Не любит переувлажнения
Широкая цветовая палитра Требует регулярного удаления увядших бутонов
Подходит для сада и горшков На открытом солнце может быстро выгорать
Легко размножается семенами При плохом дренажe риск загнивания корней

Разновидности цинний

Селекционеры вывели множество сортов и форм. Наиболее популярные:

  • простые (с лёгкой и изящной формой);

  • полумахровые (пышные, но не слишком тяжёлые);

  • махровые (с роскошными крупными цветками);

  • "бусинчатые" — лепестки напоминают маленькие шарики;

  • волнистые — лепестки слегка изогнуты, что создаёт объём;

  • белые сорта, символизирующие чистоту и простоту.

Многие садоводы сажают разные виды рядом, чтобы получить красивую мозаичную клумбу.

Советы шаг за шагом

  1. Выберите место: солнечное и защищённое от сильного ветра.

  2. Подготовьте почву: рыхлую, с добавлением перегноя и песка для дренажа.

  3. Посейте семена прямо в грунт или рассадным способом (середина весны — лучшее время).

  4. Поддерживайте умеренный полив, избегая переувлажнения.

  5. Используйте универсальное удобрение для цветов каждые 2-3 недели.

  6. Регулярно удаляйте увядшие соцветия, чтобы стимулировать новые бутоны.

Мифы и правда

  • Миф: цинния слишком капризна и плохо переносит климат средней полосы.
    Правда: растение прекрасно адаптируется и цветёт всё лето.

  • Миф: цинния растёт только в саду.
    Правда: её можно успешно выращивать в кашпо и контейнерах.

  • Миф: семена трудно найти.
    Правда: они крупные, легко прорастают и продаются в любом садовом магазине.

Болезни и вредители

Самая частая проблема — мучнистая роса. На листьях появляется белый налёт, который ослабляет растение. Иногда встречаются пятнистости и корневая гниль. Среди вредителей — тля, белокрылка и паутинный клещ. Чтобы защитить цветы, стоит вовремя удалять повреждённые части, использовать биопрепараты или лёгкие инсектициды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Чрезмерный полив → загнивание корней → используйте горшки с дренажными отверстиями.

  • Посев в тени → вытянувшиеся слабые стебли → выбирайте солнечные участки.

  • Отсутствие подкормок → блеклые цветы → применяйте комплексное удобрение.

А что если…

А если посадить циннии рядом с пряными травами, например, базиликом или мятой, можно не только создать декоративную композицию, но и отпугнуть часть вредителей. А посадив их рядом с овощами (помидорами или кабачками), вы привлечёте насекомых-опылителей.

Исторический контекст

Название "Грязная леди" связано с необычной историей. В одном магазине часто появлялась женщина по имени Кирли-ханым, которая неизменно любовалась этим цветком. Сотрудники шуточно стали называть его её именем. Со временем название закрепилось и превратилось в настоящую легенду.

А в 2016 году именно цинния стала первым цветком, распустившимся на Международной космической станции. Это событие подтвердило возможность выращивания декоративных культур за пределами Земли.

FAQ

Цинния — первый цветок, выращенный в космосе?
Да, в 2016 году на МКС впервые распустилась цинния.

В каком горшке лучше выращивать?
Подойдут керамические или пластиковые кашпо с дренажными отверстиями.

Какое научное название имеет цинния?
Zinnia elegans — наиболее распространённый вид.

Что символизирует цветок?
Цинния считается символом дружбы, воспоминаний и искренности.

Интересные факты

  1. Семена циннии настолько крупные, что их легко сажать даже детям.

  2. Цветок прекрасно стоит в букетах до 10 дней.

  3. В старину циннию называли "майором" за её стойкость и яркий наряд.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
