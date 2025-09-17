Первый цветок за пределами Земли: вот как он расцвёл на борту Международной станции

Если вы ищете растение, которое украсит сад яркими красками и при этом не потребует особых усилий в уходе, обратите внимание на циннии. Эти цветы стали любимцами дачников благодаря разнообразию оттенков, простоте выращивания и устойчивости к большинству неблагоприятных условий. А ещё цинния вошла в историю как первый цветок, выращенный в космосе — факт, который делает её ещё более особенной.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Циния на МКС

Что представляет собой цинния

Цинния относится к семейству астровых и родом из тёплых тропических регионов. Несмотря на экзотическое происхождение, она отлично приживается в умеренном климате. Цветки бывают простые, полумахровые и махровые, с лепестками самых разных оттенков: розового, красного, белого, жёлтого и фиолетового.

Эти растения не слишком требовательны к почве, но любят солнце и регулярный полив. Их часто используют не только в клумбах и миксбордерах, но и для украшения балконов, террас и даже в срезке для букетов.

Плюсы и минусы выращивания цинний