Простую садовую хитрость называют секретным оружием: эффект, который трудно переоценить

Мульчирование всё чаще называют "секретным оружием" садоводов и огородников. Этот приём прост в применении, но его эффект трудно переоценить: он помогает сохранить влагу, защищает почву от перегрева или переохлаждения, подавляет сорняки и даже улучшает структуру земли. В природе почва никогда не остаётся голой — её прикрывают опавшие листья, трава или мох. Мульча имитирует этот естественный процесс, создавая для растений более благоприятную среду.

Зачем нужно мульчирование

Мульчирование выполняет сразу несколько функций:

удерживает влагу в почве;

препятствует образованию корки и уплотнению;

уменьшает рост сорняков;

поддерживает благоприятный микроклимат для корней;

способствует появлению дождевых червей и полезных микроорганизмов.

Со временем органическая мульча разлагается и превращается в ценное удобрение, питая растения естественным образом.

Материалы для мульчирования

Использовать можно практически любые растительные остатки или готовые садовые материалы:

Скошенная трава — подходит почти для всех культур, быстро разлагается и обогащает землю. Компост — зрелый компост работает как мульча и удобрение одновременно. Листва — особенно полезна для ягодников (клубника, черника, малина). Листья окопника — богаты калием, идеальны для томатов. Листья томатов — хороши для самих томатов и капусты. Крапива и травы — универсальный вариант. Морские водоросли — если есть доступ к морю, отличный источник микроэлементов. Кора деревьев — традиционный декоративный вариант для клумб.

Зимнее мульчирование

Даже в холодный сезон мульча остаётся полезной. Зимой она сохраняет структуру почвы и помогает ей лучше усваивать удобрения. После первых заморозков можно слегка вскопать землю, добавить органику и накрыть её тонким слоем листвы, овощных очистков или соломы. Главное — не переборщить: слишком толстый слой в дождливую погоду приведёт к переувлажнению.

Мульча из коры и плёнки

Кора применяется чаще всего в декоративных целях — в цветниках и у кустарников. Она хорошо удерживает влагу и придаёт клумбам ухоженный вид. Плёнка же востребована на огородах: её раскладывают на подготовленную землю, прорезают отверстия под растения и закрепляют камнями. Такой способ значительно снижает испарение воды и рост сорняков.

Плюсы и минусы