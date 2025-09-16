Тихая охота или смертельный риск: как в разных странах относятся к грибам

Грибная охота в России давно вышла за рамки простого сбора продуктов питания. Для миллионов людей это увлекательное занятие, часть национальной культуры и даже своеобразный ритуал. Семьи отправляются в лес целыми поколениями: старшие передают знания о грибах, а младшие впитывают опыт и учатся различать съедобные и опасные виды.
В российских лесах встречается более пятисот видов съедобных грибов. Белые, подберёзовики, лисички и грузди прочно вошли в повседневный рацион. В то же время в Европе многие из этих видов считаются сомнительными или вовсе ядовитыми. Причина проста: традиции питания и кулинарные предпочтения формировались веками.
Для западного потребителя привычнее безопасные шампиньоны и вешенки, выращенные в контролируемых условиях. А для россиян естественнее пойти в лес и вернуться с корзиной дикоросов, которые потом маринуются, сушатся или идут в супы.
Особое место занимают засоленные грузди и рыжики. Ещё в XVII веке их экспортировали в Европу как деликатес. В Венгрии и Германии до сих пор встречается название "рыжик", очень похожее на русское.
Во времена постов грибы становились полноценной заменой мясу: они насыщали организм белком и полезными минералами. Не случайно на Западе закрепилось выражение "мясо бедняков".
Отношение к грибам в мире весьма неоднозначное.
В Италии сбор дикоросов разрешён только при наличии лицензии, которую получают после экзамена по грибоведению.
В Испании есть ограничение: не больше 6 кг в день и только определённых видов.
В Скандинавии и Германии "тихая охота" больше напоминает семейное развлечение, чем заготовку продуктов.
В исламских странах грибы запрещены религиозными предписаниями.
В иудаизме разрешены только лисички, так как они почти не бывают червивыми.
Французы опасаются опят, а в Швейцарии под запретом даже белые грибы.
На Кавказе с осторожностью относятся к подосиновикам.
На Крайнем Севере грибы вообще не входят в рацион — у местных народов нет ферментов для их переваривания.
|Плюсы
|Минусы
|Доступность — грибы растут во многих регионах России.
|Риск перепутать съедобные виды с ядовитыми.
|Питательная ценность: белки, витамины, минералы.
|Тяжёлая усвояемость для желудка.
|Культурная традиция, семейное занятие.
|Возможность отравления при неправильной обработке.
|Экономия: бесплатный источник пищи.
|Быстрая порча при хранении в сыром виде.
|Гриб
|Россия
|Европа
|Особенности
|Белый
|"Царь грибов"
|В Швейцарии запрещён
|Отличный для сушки
|Опёнок
|Съедобный, массово собирается
|Во Франции считают ядовитым
|Хорош для маринадов
|Лисичка
|Любимая и безопасная
|Разрешена в иудаизме
|Практически не бывает червивой
|Груздь
|Главный гриб для засолки
|В Европе почти не используют
|Классика русской кухни
Перед походом изучите справочник по грибам — лучше с фото.
Берите плетёную корзину: грибы должны "дышать".
Срезайте ножом, не выдёргивайте с корнем.
Не берите переросшие и подозрительные экземпляры.
Дома сразу переберите и переработайте урожай.
Для заготовки используйте соль, уксус, специи или сушку.
• Миф: если гриб едят животные, он точно съедобен.
Правда: многие ядовитые грибы безопасны для лесных зверей, но опасны для человека.
• Миф: отваривание делает все грибы безопасными.
Правда: токсины некоторых ядовитых видов не разрушаются при термообработке.
• Миф: все грибы полезны.
Правда: грибы тяжело усваиваются, и детям до 7 лет их лучше не давать.
Можно ли хранить грибы в холодильнике?
Не дольше 24 часов в свежем виде, лучше сразу переработать.
Как отличить ложный гриб от настоящего?
Главное правило: не уверены — не берите. Используйте справочники и приложения.
Что лучше: сушить или мариновать?
Сушка сохраняет вкус и витамины, маринование даёт быстрый и пикантный продукт.
XVII век — первые экспорты груздей и рыжиков в Европу.
XIX век — грибы становятся важной частью постного стола в России.
XX век — развитие промышленной переработки грибов.
XXI век — рост интереса к экологическим заготовкам и "тихой охоте".
В России ежегодно собирают до 500 тыс. тонн дикорастущих грибов.
Самый дорогой гриб в мире — белый трюфель, его цена достигает тысяч евро за килограмм.
В Японии гриб мацутакэ считается символом удачи и богатства.
