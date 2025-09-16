Тихая охота или смертельный риск: как в разных странах относятся к грибам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Грибная охота в России давно вышла за рамки простого сбора продуктов питания. Для миллионов людей это увлекательное занятие, часть национальной культуры и даже своеобразный ритуал. Семьи отправляются в лес целыми поколениями: старшие передают знания о грибах, а младшие впитывают опыт и учатся различать съедобные и опасные виды.

Дед с грибами в лесу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дед с грибами в лесу

Почему именно Россия стала "страной грибников"

В российских лесах встречается более пятисот видов съедобных грибов. Белые, подберёзовики, лисички и грузди прочно вошли в повседневный рацион. В то же время в Европе многие из этих видов считаются сомнительными или вовсе ядовитыми. Причина проста: традиции питания и кулинарные предпочтения формировались веками.

Для западного потребителя привычнее безопасные шампиньоны и вешенки, выращенные в контролируемых условиях. А для россиян естественнее пойти в лес и вернуться с корзиной дикоросов, которые потом маринуются, сушатся или идут в супы.

Грибы в русской кухне

Особое место занимают засоленные грузди и рыжики. Ещё в XVII веке их экспортировали в Европу как деликатес. В Венгрии и Германии до сих пор встречается название "рыжик", очень похожее на русское.

Во времена постов грибы становились полноценной заменой мясу: они насыщали организм белком и полезными минералами. Не случайно на Западе закрепилось выражение "мясо бедняков".

Как относятся к грибам в других странах

Отношение к грибам в мире весьма неоднозначное.

  • В Италии сбор дикоросов разрешён только при наличии лицензии, которую получают после экзамена по грибоведению.

  • В Испании есть ограничение: не больше 6 кг в день и только определённых видов.

  • В Скандинавии и Германии "тихая охота" больше напоминает семейное развлечение, чем заготовку продуктов.

  • В исламских странах грибы запрещены религиозными предписаниями.

  • В иудаизме разрешены только лисички, так как они почти не бывают червивыми.

  • Французы опасаются опят, а в Швейцарии под запретом даже белые грибы.

  • На Кавказе с осторожностью относятся к подосиновикам.

  • На Крайнем Севере грибы вообще не входят в рацион — у местных народов нет ферментов для их переваривания.

Плюсы и минусы "тихой охоты"

Плюсы Минусы
Доступность — грибы растут во многих регионах России. Риск перепутать съедобные виды с ядовитыми.
Питательная ценность: белки, витамины, минералы. Тяжёлая усвояемость для желудка.
Культурная традиция, семейное занятие. Возможность отравления при неправильной обработке.
Экономия: бесплатный источник пищи. Быстрая порча при хранении в сыром виде.

Сравнение популярных грибов

Гриб Россия Европа Особенности
Белый "Царь грибов" В Швейцарии запрещён Отличный для сушки
Опёнок Съедобный, массово собирается Во Франции считают ядовитым Хорош для маринадов
Лисичка Любимая и безопасная Разрешена в иудаизме Практически не бывает червивой
Груздь Главный гриб для засолки В Европе почти не используют Классика русской кухни

Советы шаг за шагом

  1. Перед походом изучите справочник по грибам — лучше с фото.

  2. Берите плетёную корзину: грибы должны "дышать".

  3. Срезайте ножом, не выдёргивайте с корнем.

  4. Не берите переросшие и подозрительные экземпляры.

  5. Дома сразу переберите и переработайте урожай.

  6. Для заготовки используйте соль, уксус, специи или сушку.

Мифы и правда

• Миф: если гриб едят животные, он точно съедобен.
Правда: многие ядовитые грибы безопасны для лесных зверей, но опасны для человека.

• Миф: отваривание делает все грибы безопасными.
Правда: токсины некоторых ядовитых видов не разрушаются при термообработке.

• Миф: все грибы полезны.
Правда: грибы тяжело усваиваются, и детям до 7 лет их лучше не давать.

FAQ

Можно ли хранить грибы в холодильнике?
Не дольше 24 часов в свежем виде, лучше сразу переработать.

Как отличить ложный гриб от настоящего?
Главное правило: не уверены — не берите. Используйте справочники и приложения.

Что лучше: сушить или мариновать?
Сушка сохраняет вкус и витамины, маринование даёт быстрый и пикантный продукт.

Исторический контекст

  1. XVII век — первые экспорты груздей и рыжиков в Европу.

  2. XIX век — грибы становятся важной частью постного стола в России.

  3. XX век — развитие промышленной переработки грибов.

  4. XXI век — рост интереса к экологическим заготовкам и "тихой охоте".

Три интересных факта

  1. В России ежегодно собирают до 500 тыс. тонн дикорастущих грибов.

  2. Самый дорогой гриб в мире — белый трюфель, его цена достигает тысяч евро за килограмм.

  3. В Японии гриб мацутакэ считается символом удачи и богатства.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
