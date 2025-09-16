Тихая охота или смертельный риск: как в разных странах относятся к грибам

Грибная охота в России давно вышла за рамки простого сбора продуктов питания. Для миллионов людей это увлекательное занятие, часть национальной культуры и даже своеобразный ритуал. Семьи отправляются в лес целыми поколениями: старшие передают знания о грибах, а младшие впитывают опыт и учатся различать съедобные и опасные виды.

Почему именно Россия стала "страной грибников"

В российских лесах встречается более пятисот видов съедобных грибов. Белые, подберёзовики, лисички и грузди прочно вошли в повседневный рацион. В то же время в Европе многие из этих видов считаются сомнительными или вовсе ядовитыми. Причина проста: традиции питания и кулинарные предпочтения формировались веками.

Для западного потребителя привычнее безопасные шампиньоны и вешенки, выращенные в контролируемых условиях. А для россиян естественнее пойти в лес и вернуться с корзиной дикоросов, которые потом маринуются, сушатся или идут в супы.

Грибы в русской кухне

Особое место занимают засоленные грузди и рыжики. Ещё в XVII веке их экспортировали в Европу как деликатес. В Венгрии и Германии до сих пор встречается название "рыжик", очень похожее на русское.

Во времена постов грибы становились полноценной заменой мясу: они насыщали организм белком и полезными минералами. Не случайно на Западе закрепилось выражение "мясо бедняков".

Как относятся к грибам в других странах

Отношение к грибам в мире весьма неоднозначное.

В Италии сбор дикоросов разрешён только при наличии лицензии, которую получают после экзамена по грибоведению.

В Испании есть ограничение: не больше 6 кг в день и только определённых видов.

В Скандинавии и Германии "тихая охота" больше напоминает семейное развлечение, чем заготовку продуктов.

В исламских странах грибы запрещены религиозными предписаниями.

В иудаизме разрешены только лисички, так как они почти не бывают червивыми.

Французы опасаются опят, а в Швейцарии под запретом даже белые грибы.

На Кавказе с осторожностью относятся к подосиновикам.

На Крайнем Севере грибы вообще не входят в рацион — у местных народов нет ферментов для их переваривания.

