Садоводы нашли замену химии: копеечный способ готовит клубнику к рекордному урожаю

Каждый дачник мечтает о сладкой и обильной клубнике, но к осени чаще слышны жалобы, чем похвалы. Листья повреждены, жуки и слизни хозяйничают, кусты слабеют, а урожай совсем не радует. Однако у опытных садоводов есть проверенный способ спасти посадки и подготовить их к весне без лишних затрат.

Фото: commons.wikimedia.org by Rick888chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Клубника

Почему действовать нужно именно осенью

Многие думают, что бороться с вредителями стоит весной. Но к этому времени насекомые уже выходят из зимовки и начинают активно питаться. Осенью же они залегают под кустами, в опавших листьях и в верхнем слое почвы. Если обработать грядки в этот период, личинки и грибковые споры не доживут до нового сезона.

Простой рецепт

Опытные садоводы используют дешевый, но эффективный раствор:

аптечный аммиак (25-30 мл на ведро воды);

хозяйственное мыло (около 50 г, натереть на терке).

Раствор готовят в тёплой воде, тщательно перемешивают и обрабатывают грядки, где клубника уже сбросила листья. Нужно опрыскать и землю, и остатки ботвы, а также полить прикорневую зону.

Что происходит:

аммиак уничтожает личинок, отпугивает жуков и грибки;

мыло помогает раствору задержаться на поверхности и проникнуть глубже;

азот из аммиака к весне становится подкормкой для растений.

Плюсы и минусы