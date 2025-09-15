Чеснок тянется к золоту земли: старинный метод делает головки крупнее и вкуснее

4:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зимний чеснок — одна из самых благодарных культур на грядке. Он не требует сложного ухода, отличается высокой урожайностью и хорошо хранится. Но чтобы головки выросли крупными, ароматными и не болели, важно правильно подготовить почву осенью. Есть проверенный десятилетиями приём: достаточно одного грамотного внесения удобрения — и весной растения порадуют активным ростом.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чеснок

Зола как главное удобрение для чеснока

Опытные садоводы ценят древесную золу за её уникальный состав. В ней есть калий, кальций, фосфор, магний и микроэлементы, необходимые для укоренения и формирования сочных головок. При этом зола снижает кислотность, что особенно важно: чеснок плохо развивается в кислой почве.

Кроме того, зола работает как антисептик. Она препятствует развитию гнили, защищает от вредителей и создаёт для растения более благоприятные условия зимовки.

Чтобы результат был заметным, золу вносят один раз: после посадки зубков её равномерно распределяют по поверхности — примерно стакан на 1 м², затем слегка заделывают граблями или присыпают тонким слоем земли.

Если есть возможность, золу можно смешать с перепревшим компостом или перегноем. Такое сочетание даёт комплексный эффект: питание плюс улучшение структуры почвы.

Сравнение удобрений для зимнего чеснока