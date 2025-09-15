Время перезагрузки для вашего сада: используйте новолуние, чтобы обновить и укрепить растения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
21 сентября наступает новолуние — время обновления и начала нового цикла. Это особенный момент для работы в саду и огороде, ведь в период новолуния растения переживают не только фазу обновления, но и переход в более уязвимое состояние. Астрологи и специалисты в области садоводства советуют обращать внимание на это время и использовать его для определенных видов работ.

Росток в засоленной почве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Росток в засоленной почве

Что важно учитывать в день новолуния

В день новолуния жизненные соки растений активно направляются к корням, что делает надземную часть более уязвимой. Это особенно важно учитывать при выполнении работ в огороде. В этот период нужно подходить к обработке почвы с осторожностью, чтобы не повредить корни.

"В этот день рекомендуется легкое рыхление вокруг растений, так как оно поможет корневой системе лучше дышать", — пояснила астролог Элиана Астратова.

Однако следует помнить, что любые повреждения корней могут ослабить растения, так что важно соблюдать осторожность. Также именно в этот период будет эффективным удаление сорняков. Ослабленные растения становятся более уязвимыми, и борьба с нежелательной растительностью становится более результативной.

Подготовка к зиме

Еще одной полезной задачей в этот день станет подготовка к зимнему периоду. Например, можно провести мульчирование почвы. Это поможет защитить корни от холода и обеспечит растения дополнительной защитой. Также будет полезно собрать опавшие листья и ветки, чтобы не создавать условия для развития заболеваний.

"Новолуние — отличный период для планирования будущих посадок и работ в огороде. Обдумайте, какие культуры вы хотите выращивать в следующем сезоне, и составьте список необходимых материалов", — добавила Элиана Астратова.

Этот день идеален для того, чтобы задуматься о будущем сезоне и заранее подготовиться к нему, составив список нужных инструментов и семян. Важно учесть, что это время подходит для планирования, а не для активных работ, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Что не стоит делать в день новолуния

Несмотря на все возможности для планирования и подготовки, есть работы, которые лучше отложить. В день новолуния не рекомендуется:

  1. Посев и посадка. Считается, что семена в этот день прорастают слабо, а саженцы долго привыкают к новому месту.

  2. Обрезка и прививка. Любые повреждения надземной части растений могут привести к их ослаблению и повышенному риску заболеваний.

  3. Полив и подкормка. В этот период корневая система менее восприимчива к воде и питательным веществам, поэтому поливать растения или удобрять их в день новолуния не следует.

"Не стоит заниматься поливом и подкормкой, так как корневая система в этот период менее восприимчива к влаге и питательным веществам", — подчеркнула Элиана Астратова.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
