Когда макушку можно резать без вреда: календарь правильной обрезки берёзы

Садоводство

Берёза — одно из самых красивых и узнаваемых деревьев на участке. Она даёт тень, радует глаз, а её сок и веники с давних времён считаются настоящими дарами природы. Но вместе с этим берёза способна вырастать до впечатляющих размеров, что на небольших дачных территориях превращается в проблему: густая тень угнетает другие растения, а соседям может и вовсе не понравиться. Отсюда и возникает вопрос — стоит ли укорачивать макушку дерева.

Фото: commons.wikimedia.org by Лобачев Владимир, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Берёза повислая KR 04

Почему дачники задумываются об обрезке

Главная причина — ограничить рост и сформировать более компактную крону. После удаления верхушки дерево перестаёт вытягиваться в высоту, а боковые ветви начинают активно развиваться, делая крону гуще. Однако не все садоводы поддерживают эту идею: для берёзы такая процедура становится сильным стрессом.

Когда можно обрезать

Обрезку допустимо проводить только в конце лета или ранней осенью, до наступления морозов. Весной категорически нельзя этого делать: дерево в этот период теряет много влаги, и даже небольшой срез может привести к обильному сокотечению и ослаблению растения.

Как обрезать вершину

Первую процедуру проводят только у молодых берёз — до двух лет. Срез делают аккуратно, чтобы не задеть лишние ткани. После удаления макушки просыпаются боковые почки, формируется новая крона. Повторять обрезку необходимо каждые несколько лет, пока дерево не достигнет возраста 12-15 лет — именно к этому времени крона приобретает устойчивую форму.

Плюсы и минусы процедуры