Зеленый фильтр для квартиры подает сигнал SOS: что хочет сказать ваш хлорофитум

Основные причины пожелтения листьев

Сухой воздух

Хлорофитум плохо переносит пересушенный воздух, особенно в отопительный сезон. Его листья начинают желтеть и сохнуть по краям. Решение простое: регулярно опрыскивать зелень, увлажнять воздух и проветривать комнату, избегая при этом сквозняков.

Фото: Own work by Jwchew1 Хлорофитум

Высокая температура

Перегрев тоже вредит растению. Жаркий воздух в сочетании с сухостью приводит к потере декоративности. В таком случае поможет вынос кашпо на балкон или веранду утром или вечером, когда нет палящего солнца.

Нехватка питания

Если хлорофитум растёт в бедной или тяжёлой почве, со временем он начинает страдать от дефицита минералов. Листья желтеют, теряют упругость. Для восстановления используют жидкие удобрения для декоративно-лиственных культур, внося их раз в 2-3 недели.

Тесный горшок

Ещё одна частая причина — корни полностью оплетают земляной ком и растению становится тесно. В этом случае помогает пересадка в горшок большего размера с новой почвой.

Плюсы и минусы содержания хлорофитума