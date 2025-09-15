Фрукт вместо лекарства: сентябрьское угощение пернатым приносит саду больше, чем кажется

Сентябрь для садовых птиц — время перемен. Молодые воробьи, скворцы, дрозды и малиновки уже покинули гнёзда и учатся сами добывать корм. Именно в этот период им особенно важно получать дополнительное питание, чтобы окрепнуть перед холодным сезоном.
Раньше считалось, что птиц нужно подкармливать только зимой, когда не хватает естественного корма. Но современные исследования показывают: круглогодичная помощь пернатым значительно увеличивает их шансы на выживание. Особенно это важно для видов, чья численность сокращается.
"Не так давно многие считали, что садовых птиц следует кормить только в зимние месяцы", — пояснили специалисты CJ Wildlife.
Организации вроде RSPB и природоохранных центров рекомендуют предлагать разнообразный рацион: от семян подсолнечника и овса до сала, мучных червей и свежих фруктов.
Самым простым и доступным способом поддержать пернатых в конце лета станут яблоки и груши. Их можно нарезать и разложить на газоне или на птичьем столике. Сочные кусочки с мякотью особенно нравятся дроздам и другим садовым обитателям.
"Фрукты, особенно яблоки и груши с мякотью, понравятся дроздам", — отметили эксперты RSPB.
Дополнительно можно предлагать сухофрукты, но важно помнить: они должны быть без плесени и соли. Владельцам собак нужно быть осторожными — изюм и виноград токсичны для этих животных.
У каждого вида птиц — свои привычки. Черные дрозды не смогут воспользоваться подвесными кормушками, поэтому лучше раскладывать корм прямо на земле. То же касается голубей и воробьёв. Другие птицы, например синицы, с лёгкостью освоят подвесные кормушки с орехами и семенами.
Интересно, что в конце сентября в сады возвращаются зимние мигранты: краснокрылые дрозды и рябины. Их становится особенно много при сильных северо-восточных ветрах.
Некоторые птицы не улетают, а делают запасы. Сойки и синицы активно прячут орехи и семена, чтобы пережить холодные месяцы. В урожайные годы они запасают жёлуди, а в неурожайные могут переключаться на садовый арахис.
Подкармливая птиц орехами и семенами, садоводы не только помогают им накопить силы, но и могут наблюдать за их интересным поведением.
Подкормочные точки стоит размещать на открытых местах, подальше от живых изгородей, где могут прятаться кошки. Птицы чувствуют опасность и не будут кормиться в потенциально опасных местах.
Если используется столик для птиц, его необходимо регулярно мыть горячей водой с мылом. Это снижает риск распространения заболеваний.
"Гигиена кормушек для птиц очень важна. Счищайте мусор каждый раз, когда выкладываете свежий корм", — заявили в RSPB.
Еженедельная дезинфекция кормушек мягким раствором также обязательна.
Не оставляйте корм на ночь, если в районе много грызунов.
Используйте разные типы кормушек, чтобы привлечь больше видов.
В холодное время года добавляйте несолёное сало или специальные энергетические шарики.
Следите за свежестью фруктов — плесневелая пища опасна для птиц.
Как правильно разместить кормушку?
Лучше всего — на открытом пространстве, подальше от укрытий для кошек и других хищников.
Какие продукты давать нельзя?
Соленые орехи, хлеб с плесенью, молочные продукты и изюм (если есть собака в доме).
Что лучше выбрать для осени?
Фрукты (яблоки, груши), семена подсолнуха, несолёный арахис, мучные черви.
Если в саду внезапно убрать кормушки, птицы не погибнут, но будут испытывать стресс и тратить больше сил на поиск пищи. Особенно страдают молодые особи и ослабленные виды.
И напоследок три интересных факта:
Синица способна за день спрятать до 30 жёлудей в разных местах.
Молодые дрозды учатся добывать червей, наблюдая за взрослыми.
Скворцы могут возвращаться в одни и те же сады из года в год, запоминая кормушки.
