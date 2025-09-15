Фрукт вместо лекарства: сентябрьское угощение пернатым приносит саду больше, чем кажется

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:12
Садоводство

Сентябрь для садовых птиц — время перемен. Молодые воробьи, скворцы, дрозды и малиновки уже покинули гнёзда и учатся сами добывать корм. Именно в этот период им особенно важно получать дополнительное питание, чтобы окрепнуть перед холодным сезоном.

Поползень
Фото: flickr.com by Тим Фелс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Поползень

Почему кормление осенью так важно

Раньше считалось, что птиц нужно подкармливать только зимой, когда не хватает естественного корма. Но современные исследования показывают: круглогодичная помощь пернатым значительно увеличивает их шансы на выживание. Особенно это важно для видов, чья численность сокращается.

"Не так давно многие считали, что садовых птиц следует кормить только в зимние месяцы", — пояснили специалисты CJ Wildlife.

Организации вроде RSPB и природоохранных центров рекомендуют предлагать разнообразный рацион: от семян подсолнечника и овса до сала, мучных червей и свежих фруктов.

Какие фрукты предпочитают птицы

Самым простым и доступным способом поддержать пернатых в конце лета станут яблоки и груши. Их можно нарезать и разложить на газоне или на птичьем столике. Сочные кусочки с мякотью особенно нравятся дроздам и другим садовым обитателям.

"Фрукты, особенно яблоки и груши с мякотью, понравятся дроздам", — отметили эксперты RSPB.

Дополнительно можно предлагать сухофрукты, но важно помнить: они должны быть без плесени и соли. Владельцам собак нужно быть осторожными — изюм и виноград токсичны для этих животных.

Кому подойдут разные виды корма

У каждого вида птиц — свои привычки. Черные дрозды не смогут воспользоваться подвесными кормушками, поэтому лучше раскладывать корм прямо на земле. То же касается голубей и воробьёв. Другие птицы, например синицы, с лёгкостью освоят подвесные кормушки с орехами и семенами.

Интересно, что в конце сентября в сады возвращаются зимние мигранты: краснокрылые дрозды и рябины. Их становится особенно много при сильных северо-восточных ветрах.

Подготовка к зиме

Некоторые птицы не улетают, а делают запасы. Сойки и синицы активно прячут орехи и семена, чтобы пережить холодные месяцы. В урожайные годы они запасают жёлуди, а в неурожайные могут переключаться на садовый арахис.

Подкармливая птиц орехами и семенами, садоводы не только помогают им накопить силы, но и могут наблюдать за их интересным поведением.

Безопасность и гигиена

Подкормочные точки стоит размещать на открытых местах, подальше от живых изгородей, где могут прятаться кошки. Птицы чувствуют опасность и не будут кормиться в потенциально опасных местах.

Если используется столик для птиц, его необходимо регулярно мыть горячей водой с мылом. Это снижает риск распространения заболеваний.

"Гигиена кормушек для птиц очень важна. Счищайте мусор каждый раз, когда выкладываете свежий корм", — заявили в RSPB.

Еженедельная дезинфекция кормушек мягким раствором также обязательна.

Дополнительные советы садоводам

  1. Не оставляйте корм на ночь, если в районе много грызунов.

  2. Используйте разные типы кормушек, чтобы привлечь больше видов.

  3. В холодное время года добавляйте несолёное сало или специальные энергетические шарики.

  4. Следите за свежестью фруктов — плесневелая пища опасна для птиц.

Мифы и правда о кормлении

  • Миф: подкармливать птиц нужно только зимой.
    Правда: круглый год дополнительный корм помогает сохранить численность видов.
  • Миф: фрукты не подходят для кормления.
    Правда: яблоки и груши отлично поддерживают птиц в конце лета и осенью.
  • Миф: кормушки можно не мыть.
    Правда: отсутствие гигиены приводит к распространению инфекций среди птиц.

Часто задаваемые вопросы

Как правильно разместить кормушку?
Лучше всего — на открытом пространстве, подальше от укрытий для кошек и других хищников.

Какие продукты давать нельзя?
Соленые орехи, хлеб с плесенью, молочные продукты и изюм (если есть собака в доме).

Что лучше выбрать для осени?
Фрукты (яблоки, груши), семена подсолнуха, несолёный арахис, мучные черви.

А что если перестать кормить?

Если в саду внезапно убрать кормушки, птицы не погибнут, но будут испытывать стресс и тратить больше сил на поиск пищи. Особенно страдают молодые особи и ослабленные виды.

И напоследок три интересных факта:

  1. Синица способна за день спрятать до 30 жёлудей в разных местах.

  2. Молодые дрозды учатся добывать червей, наблюдая за взрослыми.

  3. Скворцы могут возвращаться в одни и те же сады из года в год, запоминая кормушки.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
