Без компоста и сидератов: чем реально заменить перегной для плодородия почвы

Осень — лучшее время подумать о состоянии почвы на участке. После сбора урожая земля остаётся истощённой, уплотнённой и требует восстановления. От того, насколько грамотно подготовлен грунт к зиме, зависит урожайность следующего сезона. Даже если нет возможности завести перегной, компост или посеять сидераты, существуют простые и эффективные способы оживить землю.

Почему важно восстанавливать почву осенью

В течение сезона растения активно "вытягивают" из грунта питательные вещества. К осени земля становится плотной, бедной и не готовой к новому посеву. Если оставить её без внимания, весной придётся столкнуться с низкой всхожестью семян и слабыми растениями.

Натуральные препараты — альтернатива перегною

Тем, кто не хочет возиться с компостной ямой или выращиванием сидератов, на помощь приходят биологические препараты. Они не только улучшают структуру почвы, но и подавляют патогены, которые остаются после выращивания культур.

ЭМ-препараты

Самый известный вариант — "Восток ЭМ-1". Это концентрат полезных микроорганизмов, которые делают землю рыхлой, насыщают её полезной микрофлорой и тормозят развитие болезнетворных грибков и бактерий.

Пропорции простые:

на 10 литров воды — 2 столовые ложки препарата;

раствором поливают грядки, приствольные круги деревьев и кустарников, а также пустующие участки.

Плюсы и минусы применения препаратов