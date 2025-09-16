Всего один секрет — и туя вырастет пышной стеной вместо хилого кустика

5:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Туя — один из самых популярных декоративных кустарников, который украшает участки не только своей вечнозелёной кроной, но и неприхотливостью в уходе. Чтобы она радовала густыми ветвями и сохраняла декоративность долгие годы, важно соблюдать несколько правил при посадке и последующем уходе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Туя в саду

Когда лучше высаживать тую

Чаще всего садоводы выбирают май для посадки молодых растений. Однако допустимо делать это и осенью, но только до середины сентября, чтобы растение успело укорениться до заморозков.

Где лучше сажать

Туя любит свет, но прямое солнце может повредить нежные иголки, поэтому оптимальным вариантом станет участок с лёгкой полутенью. Важно также защитить растения от сквозняков и сильного ветра — под их воздействием хвоя буреет и осыпается.

Посадочная яма и почва

Для каждого саженца подготавливают яму глубиной не менее 80 см. Корневая шейка должна оставаться на уровне земли — заглублять её нельзя.

Если планируется посадка ряда, расстояние между растениями зависит от сорта и цели: от 0,5 м (для живой изгороди) до 3-5 м (для одиночных экземпляров или крупных видов).

Почва для туи не требует особых ухищрений. Ей подойдёт смесь:

2 части дерновой земли или перегноя,

1 часть песка,

1 часть торфа.

На тяжёлых глинистых или заболоченных участках необходим дренажный слой около 20 см, чтобы избежать застоя воды и гниения корней.

Полив и уход после посадки

Туи влаголюбивы. Первые недели после высадки саженцы поливают раз в неделю, выливая по ведру воды под каждое растение. Взрослым экземплярам нужно вдвое больше влаги.

Дополнительно полезно проводить вечерние опрыскивания хвои — это освежает растение и повышает декоративность.

Плюсы и минусы выращивания туи