Навоз больше не нужен: эта копеечная смесь превратит осенние грядки в конвейер урожая

Садоводство

Осень — лучшее время, чтобы вернуть почве силы и подготовить её к следующему сезону. Многие огородники по привычке вносят навоз, считая его главным источником питания. Но хранить его неудобно, запах неприятен, а достать качественный материал становится всё сложнее. Между тем есть простая альтернатива: сочетание трёх доступных минеральных удобрений, которое делает землю плодородной и защищает урожай не хуже органики.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Осенняя подкормка минеральной смесью

Три элемента вместо навоза

Суперфосфат

Фосфорное удобрение, растворяющееся постепенно и питающее растения месяцами.

Укрепляет корневую систему.

Ускоряет цветение.

Повышает иммунитет культур к болезням.

На одну сотку достаточно 2 кг суперфосфата, чтобы обеспечить растения фосфором на целый сезон.

Калимагнезия

Комплекс из калия, магния и серы.

Калий повышает морозоустойчивость и сладость плодов.

Магний нужен для образования хлорофилла и нормального фотосинтеза.

Сера помогает в синтезе белков и аминокислот.

Правильное внесение калимагнезии увеличивает урожайность на 15-25%, особенно на истощённых грунтах. Дозировка — 2 кг на сотку.

Садовый диатомит

Натуральный порошок из окаменелых водорослей, богатый кремнием, кальцием, магнием и микроэлементами.

Разрыхляет тяжёлые глинистые почвы.

Улучшает воздухопроницаемость грунта.

Работает как барьер против вредителей: микрочастицы повреждают панцирь медведки и проволочника.

Для заметного эффекта потребуется 3 кг диатомита на сотку.

Как использовать смесь

Все три компонента смешивают в сухом виде. Никакого разведения водой не нужно. Смесь равномерно рассыпают по грядкам из расчёта 4-5 ст. ложек на 1 м². После этого удобрения можно слегка заделать в почву или оставить до перекопки. Осенние дожди и зимняя влага помогут питательным веществам равномерно распределиться.

