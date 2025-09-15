Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Помидоры вырвали победу у спортивного питания: новое топливо для организма
Хризантемы живут дольше соседских: простые шаги которые продлевают цветение до морозов
После этой игры вши поселились у всего класса: насекомым хватило минуты контакта
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Что будет с кожей, если сесть на кетодиету: реальные побочные эффекты
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Хвостатые стражи блокадного города: маленькие животные, что спасали жизни людей в руинах Сталинграда
Не только классика: 5 вариаций популярной асаны, которые откроют новые грани практики
Феномен отровертов: почему некоторые люди чувствуют себя лишними даже среди друзей

Клубничный конвейер: почему эти сорта не боятся зимы и плодоносят всегда

4:44
Садоводство

Выращивание клубники в теплице позволяет получать урожай вне сезона и рассматривать ягоду как стабильный источник дохода. Ключ к успеху — грамотный выбор конструкции, корректный подбор сортов и дисциплина в уходе.

Фермер с ящиком клубники
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фермер с ящиком клубники

Теплица: материалы и режимы

Для круглогодичного оборота подходят отапливаемые теплицы из закалённого стекла, качественной плёнки или сотового поликарбоната. Конструкция должна держать тепло и не промерзать по контуру. Оптимальная температура: +20…+25 °C. Влажность дифференцируют по фазам: при посадке 80-85%, в активном росте 75%, во время цветения около 70%. Автоматизация отопления и вентиляции упрощает поддержание стабильного микроклимата.

Свет: продление дня

Зимой и в межсезонье фотопериод увеличивают до 14-17 часов. Для равномерной досветки устанавливают лампы на высоте ~1 м из расчёта 1 светильник на 1 м². Такая схема поддерживает фотосинтез и ускоряет цветение, выравнивая качество и массу ягод.

Полив: точечно и экономно

Капельная система с подачей влаги в прикорневую зону уменьшает расход воды, стабилизирует влажность субстрата и снижает риск грибных болезней. Желательно подключение к таймеру и фильтрация. Попадание воды на листья и цветки ограничивают.

Сорта: что выбирать для теплицы

Для конвейерного плодоношения удобны нейтральные к длине дня и ремонтантные сорта: они образуют бутоны без привязки к сезону, дают крупную, ровную ягоду и подходят для плотной посадки. В практике тепличного производства востребованы Корона, Сан-Андреас, Королева Елизавета II, Брайтон: у них высокая урожайность, устойчивость к ряду заболеваний, транспортабельность и низкая водянистость. Следует учитывать повышенное истощение субстрата и планировать регулярные подкормки.

Посадка: две рабочие технологии

Классическая грядка

Площадь делят на метровые полосы с обслуживаемыми дорожками. Основание — дренаж (5-6 см керамзита или мелкого щебня), затем песок (8-10 см) и плодородный слой (7-8 см). Вносят минеральные удобрения (ориентир — 10 г/м² по действующему веществу), высаживают рядами или "в шахматку" с шагом 25-30 см. Агроволокно применяют как мульчу для контроля сорняков и сохранения влаги. Полив: первый месяц ежедневно, далее раз в 5-8 дней с корректировкой по влажности.

"Голландская" многоярусная система

Кусты размещают в контейнерах/мешках в 5-6 ярусов, что кратно повышает плотность посадки (до 50+ кустов на 1 м²) и упрощает санитарный режим: ягода не контактирует с почвой, меньше поражается заболеваниями, освещается равномерно. Метод энергоэффективен за счёт направленной досветки. Ограничение — высокорослые сорта с мощной корневой системой чувствуют себя хуже в малом объёме субстрата.

Уход и защита

Современные тепличные сорта часто самоопыляемы, но для надёжности организуют лёгкую циркуляцию воздуха или привлекают шмелей. Подкормки минеральными комплексами проводят каждые 2 недели малыми дозами. Профилактика болезней критична: опасна фитофторозная гниль; применяют разрешённые фунгициды по регламенту. Санитария (чистые инструменты, удаление растительных остатков) — обязательна.

Экономика: преимущества и риски

Плюсы: большой урожай на ограниченной площади, отсутствие сезонных провалов, стабильный спрос зимой, высокое качество продукции, быстрая окупаемость при правильной технологии. Минусы: значимые стартовые вложения (каркас, отопление, свет), постоянные расходы на энергию и расходники, высокая требовательность к дисциплине процессов. Рентабельность достигается при плотной посадке, конвейере сортов и сбыте по премиальным каналам.

Теплица превращает клубнику в круглогодичную культуру и в понятную бизнес-модель. Надёжный парник, продлённый световой день, капельный полив, нейтральные к длине дня сорта и выбор подходящей технологии посадки — базис, на котором строится стабильный урожай и прогнозируемая экономика.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Брак с Киркоровым — фикция: два факта заставили Пригожина усомниться в словах Пугачёвой
Шоу-бизнес
Брак с Киркоровым — фикция: два факта заставили Пригожина усомниться в словах Пугачёвой
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Домашние животные
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Домашние животные
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Последние материалы
Хвостатые стражи блокадного города: маленькие животные, что спасали жизни людей в руинах Сталинграда
Не только классика: 5 вариаций популярной асаны, которые откроют новые грани практики
Феномен отровертов: почему некоторые люди чувствуют себя лишними даже среди друзей
Ошибка с застройщиком стоит дороже кредита: жильё не достроят, а деньги исчезнут
Откройте для себя Эс-Сувейру: как осень превращает марокканский город в рай на Земле
От давящей коробки к просторному интерьеру: дизайнерские хитрости для визуального поднятия потолка
Избавляемся от вздутия живота без лекарств: действенные лайфхаки, которые стоит знать каждому
Безработицы нет, а зарплата ниже МРОТ? Парадоксы рынка труда в России
Маленькая модница: мама Тимати раскрыла бьюти-секреты своей 11-летней внучки
Вкуснее магазинного в 10 раз: вот как правильно засолить сало дома в обычной банке — простой рецепт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.