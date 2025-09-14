Цветочная рулетка: не выкопаете сейчас — весной клумба останется пустой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Осень в саду — это не только уборка урожая и подготовка почвы, но и время заботы о цветах. Многие декоративные культуры не способны перенести морозы, особенно в регионах с суровыми зимами. Чтобы весной клумбы снова заиграли красками, садоводам необходимо вовремя выкопать клубни и луковицы, правильно их обработать и обеспечить условия для хранения.

Бегония
Фото: flickr.com by geoff mckay, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бегония

Почему нужно выкапывать цветы осенью

Некоторые растения родом из тропиков и субтропиков, где температура никогда не опускается ниже нуля. Их клубни и луковицы не имеют естественной защиты от заморозков. Если оставить такие культуры в земле, они погибнут.

Кроме того, осенняя выкопка позволяет не только сохранить посадочный материал, но и оздоровить его: просушить, обработать от грибков и вредителей, отсортировать крупные клубни для размножения.

Георгины

Георгины — символ осени, но морозы для них губительны. Опытные садоводы ждут первых заморозков, чтобы надземная часть подвяла, и только тогда приступают к выкопке.

Стебли сразу не обрезают — растения оставляют на несколько часов в прохладном помещении для испарения лишней влаги. Затем надземную часть укорачивают, клубни промывают и дезинфицируют в слабом растворе марганцовки. После сушки (3-5 дней) корни пересыпают песком или торфом и хранят в погребе.

Гладиолусы

Луковицы гладиолусов выкапывают в конце сентября, через месяц после окончания цветения. Срезают стебель, аккуратно очищают луковицы от земли и сушат их в течение двух недель. Важно раскладывать посадочный материал в один слой, чтобы избежать загнивания.

После сушки луковицы пересыпают опилками и убирают в погреб. При отсутствии погреба можно хранить их в холодильнике на нижней полке.

Фуксия

Фуксия популярна у дачников, но в открытом грунте не выживает. Чаще всего её выращивают в контейнерах, что облегчает задачу. С приходом холодов горшки заносят в дом. Растение сбрасывает листья и переходит в фазу покоя, чтобы весной вновь ожить.

Гибискус

Сирийские гибискусы могут зимовать в открытом грунте под укрытием, а вот тропические сорта придётся выкапывать. Их пересаживают в горшки, стараясь сохранить земляной ком, и убирают в помещение с температурой около +10…+15 °C.

Бегония

У бегонии к осени листья желтеют — это сигнал, что пора готовить растение к зиме. Клубни выкапывают в октябре, очищают от земли, обрезают стебли и просушивают несколько дней. Хранят в ящиках, пересыпав песком или торфом.

Калла

Клубни каллы достают из земли в конце сентября. Их просушивают, удаляют подгнившие корни и хранят в ящиках с опилками. Особенность каллы в том, что клубни легко повреждаются, поэтому использовать лучше садовые вилы, а не лопату.

Эустома

Эустома цветёт поздно и нередко радует садоводов до осенних заморозков. Но в грунте зиму не переносит. Чтобы сохранить растение, его аккуратно выкапывают с комом земли и пересаживают в горшок. Хранить лучше при температуре около +15 °C. В домашних условиях эустома может доцветать ещё месяц.

Советы по хранению

  • Хранить посадочный материал лучше в деревянных ящиках.

  • В качестве засыпки используют песок, торф или сухие опилки.

  • Оптимальная температура хранения: от 0 до +7 °C.

  • Раз в месяц клубни и луковицы проверяют: при появлении признаков гнили их удаляют.

Ошибки садоводов

  • Слишком ранняя выкопка: клубни не успевают дозреть и плохо хранятся.

  • Недостаточная сушка: повышенная влажность приводит к плесени.

  • Хранение в пластиковых пакетах: материал не "дышит", и посадочный материал преть.

Итоговый список цветов, которые не зимуют в грунте

  • георгины;

  • гладиолусы;

  • фуксия;

  • тропический гибискус;

  • бегония;

  • калла;

  • эустома.

Интересные факты

  1. В Европе традиция выкапывать гладиолусы осенью существует со времён античности.

  2. Фуксия в XIX веке считалась "аристократическим цветком" и выращивалась только в оранжереях.

  3. Калла в дикой природе растёт в болотистых районах Африки, где ей не страшны морозы, потому что их там просто не бывает.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
