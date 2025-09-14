Цветочная рулетка: не выкопаете сейчас — весной клумба останется пустой

Осень в саду — это не только уборка урожая и подготовка почвы, но и время заботы о цветах. Многие декоративные культуры не способны перенести морозы, особенно в регионах с суровыми зимами. Чтобы весной клумбы снова заиграли красками, садоводам необходимо вовремя выкопать клубни и луковицы, правильно их обработать и обеспечить условия для хранения.
Некоторые растения родом из тропиков и субтропиков, где температура никогда не опускается ниже нуля. Их клубни и луковицы не имеют естественной защиты от заморозков. Если оставить такие культуры в земле, они погибнут.
Кроме того, осенняя выкопка позволяет не только сохранить посадочный материал, но и оздоровить его: просушить, обработать от грибков и вредителей, отсортировать крупные клубни для размножения.
Георгины — символ осени, но морозы для них губительны. Опытные садоводы ждут первых заморозков, чтобы надземная часть подвяла, и только тогда приступают к выкопке.
Стебли сразу не обрезают — растения оставляют на несколько часов в прохладном помещении для испарения лишней влаги. Затем надземную часть укорачивают, клубни промывают и дезинфицируют в слабом растворе марганцовки. После сушки (3-5 дней) корни пересыпают песком или торфом и хранят в погребе.
Луковицы гладиолусов выкапывают в конце сентября, через месяц после окончания цветения. Срезают стебель, аккуратно очищают луковицы от земли и сушат их в течение двух недель. Важно раскладывать посадочный материал в один слой, чтобы избежать загнивания.
После сушки луковицы пересыпают опилками и убирают в погреб. При отсутствии погреба можно хранить их в холодильнике на нижней полке.
Фуксия популярна у дачников, но в открытом грунте не выживает. Чаще всего её выращивают в контейнерах, что облегчает задачу. С приходом холодов горшки заносят в дом. Растение сбрасывает листья и переходит в фазу покоя, чтобы весной вновь ожить.
Сирийские гибискусы могут зимовать в открытом грунте под укрытием, а вот тропические сорта придётся выкапывать. Их пересаживают в горшки, стараясь сохранить земляной ком, и убирают в помещение с температурой около +10…+15 °C.
У бегонии к осени листья желтеют — это сигнал, что пора готовить растение к зиме. Клубни выкапывают в октябре, очищают от земли, обрезают стебли и просушивают несколько дней. Хранят в ящиках, пересыпав песком или торфом.
Клубни каллы достают из земли в конце сентября. Их просушивают, удаляют подгнившие корни и хранят в ящиках с опилками. Особенность каллы в том, что клубни легко повреждаются, поэтому использовать лучше садовые вилы, а не лопату.
Эустома цветёт поздно и нередко радует садоводов до осенних заморозков. Но в грунте зиму не переносит. Чтобы сохранить растение, его аккуратно выкапывают с комом земли и пересаживают в горшок. Хранить лучше при температуре около +15 °C. В домашних условиях эустома может доцветать ещё месяц.
Хранить посадочный материал лучше в деревянных ящиках.
В качестве засыпки используют песок, торф или сухие опилки.
Оптимальная температура хранения: от 0 до +7 °C.
Раз в месяц клубни и луковицы проверяют: при появлении признаков гнили их удаляют.
Слишком ранняя выкопка: клубни не успевают дозреть и плохо хранятся.
Недостаточная сушка: повышенная влажность приводит к плесени.
Хранение в пластиковых пакетах: материал не "дышит", и посадочный материал преть.
георгины;
гладиолусы;
фуксия;
тропический гибискус;
бегония;
калла;
эустома.
В Европе традиция выкапывать гладиолусы осенью существует со времён античности.
Фуксия в XIX веке считалась "аристократическим цветком" и выращивалась только в оранжереях.
Калла в дикой природе растёт в болотистых районах Африки, где ей не страшны морозы, потому что их там просто не бывает.
