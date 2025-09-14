Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Листья, как золото, теряют свой блеск: возвращаем зелень с помощью нескольких простых шагов
Турбина обид не прощает: почему одни моторы служат десятилетиями, а другие умирают за год
Диета больше не работает? Названы 4 способа разбудить ленивый метаболизм
Микроинсульт исподтишка: ложная тревога или роковой сигнал: лёгкое недомогание может стоить жизни
Затянуть пояса: губернатор НАО объявила о грядущем сокращении бюджетных расходов
Брак с Киркоровым — фикция: два факта заставили Пригожина усомниться в словах Пугачёвой
Фестиваль комаров: эксперимент раскрыл опасные привычки людей
Простой способ сделать тесто для пиццы вкуснее, чем в пиццерии: секрет шефа
Точка, где рождается доверие: как подготовиться к поездке с пассажиром на мотоцикле

Тёмная армия ночных разрушителей уже на пороге: защитите сад, пока не стало поздно

5:07
Садоводство

Улитки и слизни — настоящая напасть для садоводов и огородников. Эти моллюски не щадят даже самые крепкие растения и могут уничтожить урожай за несколько ночей. Особенно вредят слизни, которые являются более прожорливыми по сравнению с обычными улитками. Если вы хотите сохранить сад в целости и избежать серьезных потерь, есть несколько простых и эффективных способов борьбы с этими вредителями.

Улитки и слизни в огороде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Улитки и слизни в огороде

Почему слизни так опасны для сада

Слизни, как и улитки, любят влажную среду, и именно после дождя они становятся особенно активными. Их любимые лакомства — молодые побеги, листья и даже цветы. Они могут легко съесть целые участки растений за ночь, что приводит к потере урожая. Но самой большой угрозой являются слизни, так как их слизистая оболочка не позволяет их легко заметить среди зелени, а их вредоносное поведение может привести к уничтожению значительной части растений.

Слизни могут быть как маленькими, так и большими, но в любом случае они остаются опасными для любых культур. Их активность повышается в темное время суток, когда садоводы и огородники не могут их сразу заметить. В дождливую погоду слизни особенно агрессивны, так как они чувствуют себя наиболее комфортно в такой среде. Так что если вы обнаружили повреждения на растениях после дождя, скорее всего, это работа слизней.

Как бороться с улитками и слизнями

Существует несколько методов, которые помогают в борьбе с этими садовыми вредителями. Одним из самых популярных и простых является ручной сбор моллюсков, но это не всегда удобно, особенно если у вас большая площадь сада. Однако этот метод по-прежнему считается эффективным, если его использовать в сочетании с другими средствами.

  1. Использование ловушек с грейпфрутом.
    Грейпфрут — это отличный природный магнит для слизней. Аромат эфирных масел этого фрукта притягивает моллюсков, и они легко собираются в одном месте. Чтобы создать ловушку, достаточно разрезать грейпфрут пополам и положить его на землю в местах, где часто появляются слизни. Через некоторое время вы увидите, что моллюски собираются около плода, и вам останется только перенести их в безопасное место.

  2. Медная проволока как отпугиватель.
    Слизни и улитки не переносят контакта с медью. Поэтому обмотать края цветочных клумб или горшков медной проволокой — это один из самых эффективных способов защиты. Медь действует как барьер для моллюсков, и они не смогут перейти через нее.

  3. Использование растений-отпугивателей.
    Некоторые растения обладают запахом, который не нравится слизням и улиткам. Например, шалфей, мойва и тысячелистник могут служить естественным барьером для этих вредителей. Посаженные в определенных местах, они отпугивают моллюсков, помогая защитить сад от нашествия слизней.

  4. Посадка растений, которые слизни не любят.
    Некоторые растения, такие как лаванда, чеснок, розмарин и тимьян, известны своим неприятным запахом для моллюсков. Если у вас в саду часто появляются слизни, попробуйте посадить эти растения вдоль границ участка или рядом с чувствительными растениями. Они будут служить защитой, так как слизни избегают их запаха.

  5. Использование природных хищников.
    Если у вас есть возможность, попробуйте привлечь в сад естественных врагов слизней — таких как ежи, птицы, лягушки и жабы. Эти животные с удовольствием поедают моллюсков, помогая поддерживать экологический баланс в вашем саду.

  6. Почвенные препараты против слизней.
    Существуют также специальные препараты, которые можно использовать для борьбы с слизнями. Это могут быть соли, порошки или гранулы, которые размещаются вокруг растений. Эти средства эффективны, но их нужно использовать с осторожностью, чтобы не навредить почве и не уничтожить полезных насекомых.

Практические советы по защите растений

Чтобы минимизировать риск повреждения растений слизнями и улитками, следует учитывать несколько важных факторов.

  • Регулярно проверяйте сад. Периодические осмотры помогут вам вовремя заметить следы активности слизней. Особое внимание уделяйте ночному времени, когда моллюски наиболее активны.
  • Удаляйте растительные остатки и мусор. Слизни любят прятаться под листьями, картоном и другими органическими материалами. Очистка сада от мусора поможет снизить место для укрытия моллюсков.
  • Создайте барьеры для слизней. Если вы не хотите использовать химические средства, попробуйте создать природные барьеры из земли, камней или песка вокруг ваших растений.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Домашние животные
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Домашние животные
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Последние материалы
Точка, где рождается доверие: как подготовиться к поездке с пассажиром на мотоцикле
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Актиния-звёздочка: морское чудо раскрывает секреты вечной молодости
Тёмная армия ночных разрушителей уже на пороге: защитите сад, пока не стало поздно
Новая стратегия? ЕС нашёл лазейку для помощи Украине за счёт российских активов
Бабушкин секрет, который работает лучше дорогих кремов: самая эффективная маска против акне
Красота на картинке, головная боль в жизни: почему ковры обманывают ожидания
Подделка или оригинал? Как отличить безопасный парфюм от опасной имитации по одному признаку
Как сохранить летнюю фигуру круглый год? Эти советы помогут оставаться в форме в любое время года
Гореть всей гадости внутри: чили запускает скрытый ресурс, о котором мало кто знал
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.