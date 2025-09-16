Сырость в погребе отступит навсегда: наши деды знали этот взрывной метод — соседи обзавидуются

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Сбор урожая — радостная, но ответственная пора для дачников. Часто собранные запасы страдают от избыточной влажности и плесени в подполе или погребе. Одним из эффективных и проверенных временем способов решения этой проблемы является осушение и дезинфекция пространства с помощью дымовой жаровни.

Погреб
Фото: commons.wikimedia.org by Brian Stansberry, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Погреб

Как сделать и использовать жаровню для осушения подпола

Этот метод не только снижает влажность, но и уничтожает грибок, плесень и отпугивает насекомых благодаря дезинфицирующим свойствам дыма.

Изготовление жаровни

  1. Возьмите ненужное металлическое ведро (желательно из жаропрочной стали).
  2. Проделайте несколько отверстий в дне и по бокам для обеспечения тяги и равномерного горения.
  3. Для лучшего горения вместо дна можно установить самодельные колосники из толстых металлических прутьев.

Выбор топлива

  • Идеально подходит древесный уголь или сухие поленья лиственных пород дерева (липа, береза).
  • Не используйте хвойные породы (ель, сосна) — они дают много сажи, которая осядет на стенах и ваших запасах.

Процесс обработки

  1. Прочно привяжите жаровню к металлическому тросу или длинной прочной цепи. Это необходимо для безопасного спуска и подъема.
  2. Разожгите уголь/дрова на улице и дождитесь устойчивого пламени и появления тлеющих углей.
  3. Аккуратно спустите жаровню в центр подпола. Размещение в центре обеспечит равномерное распространение тепла и дыма.
  4. Закройте крышку погреба и оставьте жаровню тлеть на несколько часов или до полного прогорания топлива.

Меры предосторожности (ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!)

  • Главное правило: Убедитесь, что пол и все поблизости предметы негорючие. Если пол деревянный, его необходимо разобрать до земли или защитить листом металла или асбеста.
  • Никогда не оставляйте процесс без присмотра. Рядом должен быть огнетушитель или емкость с песком.
  • Проводите обработку в безветренную погоду, чтобы дым не шел в дом и не создавал дискомфорта.
  • После процедуры тщательно проветрите помещение в течение нескольких часов перед тем, как спуститься в него.

Дополнительные советы по борьбе с сыростью в подвале и погребе

Одна обработка жаровней даст временный эффект. Для долгосрочного результата нужен комплексный подход:

  • Организуйте правильную вентиляцию. Это основа сухого погреба. Убедитесь, что приточная и вытяжная вентиляционные трубы (расположенные на разных уровнях) не засорены. При необходимости их диаметр нужно увеличить.
  • Используйте природные абсорбенты. Расставьте по углам помещения ящики с веществами, которые впитывают влагу из воздуха:

1. Негашеная известь (отлично впитывает влагу и также немного дезинфицирует).
2. Силикагель (продается в строительных магазинах, можно реактивировать путем просушивания).
3. Соль или древесный уголь (менее эффективно, но доступно).
4. Сделайте гидроизоляцию. Если проблема сырости постоянная, возможно, требуется капитальное решение: обработка стен и пола специальными проникающими гидроизоляционными составами или обустройство дренажной системы по периметру фундамента для отвода грунтовых вод.

  • Регулярно проверяйте и проветривайте. Регулярно осматривайте помещение на предмет протечек и конденсата. Проводите проветривание в сухую погоду.

Использование жаровни — это экстренная и эффективная мера для просушки и дезинфекции. Однако для создания стабильно сухого микроклимата, необходимого для длительного хранения урожая, важно сочетать ее с другими методами: организацией вентиляции, гидроизоляцией и использованием влагопоглотителей.

Уточнения

По́греб — постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
