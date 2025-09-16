Сырость в погребе отступит навсегда: наши деды знали этот взрывной метод — соседи обзавидуются

4:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сбор урожая — радостная, но ответственная пора для дачников. Часто собранные запасы страдают от избыточной влажности и плесени в подполе или погребе. Одним из эффективных и проверенных временем способов решения этой проблемы является осушение и дезинфекция пространства с помощью дымовой жаровни.

Фото: commons.wikimedia.org by Brian Stansberry, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Погреб

Как сделать и использовать жаровню для осушения подпола

Этот метод не только снижает влажность, но и уничтожает грибок, плесень и отпугивает насекомых благодаря дезинфицирующим свойствам дыма.

Изготовление жаровни

Возьмите ненужное металлическое ведро (желательно из жаропрочной стали). Проделайте несколько отверстий в дне и по бокам для обеспечения тяги и равномерного горения. Для лучшего горения вместо дна можно установить самодельные колосники из толстых металлических прутьев.

Выбор топлива

Идеально подходит древесный уголь или сухие поленья лиственных пород дерева (липа, береза).

Не используйте хвойные породы (ель, сосна) — они дают много сажи, которая осядет на стенах и ваших запасах.

Процесс обработки

Прочно привяжите жаровню к металлическому тросу или длинной прочной цепи. Это необходимо для безопасного спуска и подъема. Разожгите уголь/дрова на улице и дождитесь устойчивого пламени и появления тлеющих углей. Аккуратно спустите жаровню в центр подпола. Размещение в центре обеспечит равномерное распространение тепла и дыма. Закройте крышку погреба и оставьте жаровню тлеть на несколько часов или до полного прогорания топлива.

Меры предосторожности (ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!)

Главное правило: Убедитесь, что пол и все поблизости предметы негорючие. Если пол деревянный, его необходимо разобрать до земли или защитить листом металла или асбеста.

Убедитесь, что пол и все поблизости предметы негорючие. Если пол деревянный, его необходимо разобрать до земли или защитить листом металла или асбеста. Никогда не оставляйте процесс без присмотра. Рядом должен быть огнетушитель или емкость с песком.

Проводите обработку в безветренную погоду, чтобы дым не шел в дом и не создавал дискомфорта.

После процедуры тщательно проветрите помещение в течение нескольких часов перед тем, как спуститься в него.

Дополнительные советы по борьбе с сыростью в подвале и погребе

Одна обработка жаровней даст временный эффект. Для долгосрочного результата нужен комплексный подход:

Организуйте правильную вентиляцию. Это основа сухого погреба. Убедитесь, что приточная и вытяжная вентиляционные трубы (расположенные на разных уровнях) не засорены. При необходимости их диаметр нужно увеличить.

Это основа сухого погреба. Убедитесь, что приточная и вытяжная вентиляционные трубы (расположенные на разных уровнях) не засорены. При необходимости их диаметр нужно увеличить. Используйте природные абсорбенты. Расставьте по углам помещения ящики с веществами, которые впитывают влагу из воздуха:

1. Негашеная известь (отлично впитывает влагу и также немного дезинфицирует).

2. Силикагель (продается в строительных магазинах, можно реактивировать путем просушивания).

3. Соль или древесный уголь (менее эффективно, но доступно).

4. Сделайте гидроизоляцию. Если проблема сырости постоянная, возможно, требуется капитальное решение: обработка стен и пола специальными проникающими гидроизоляционными составами или обустройство дренажной системы по периметру фундамента для отвода грунтовых вод.

Регулярно проверяйте и проветривайте. Регулярно осматривайте помещение на предмет протечек и конденсата. Проводите проветривание в сухую погоду.

Использование жаровни — это экстренная и эффективная мера для просушки и дезинфекции. Однако для создания стабильно сухого микроклимата, необходимого для длительного хранения урожая, важно сочетать ее с другими методами: организацией вентиляции, гидроизоляцией и использованием влагопоглотителей.

Уточнения

По́греб — постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции.

