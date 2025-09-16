Пятна на кожуре пугают, но плод съедобен: как отличить болезнь от физиологической реакции

При хранении яблок и груш садоводы часто сталкиваются с неожиданной проблемой — на кожуре появляются тёмные пятна, портящие вид и уменьшающие срок годности плодов. Это не инфекция и не грибковое заболевание, а физиологическое нарушение, известное как ожог кожуры. Оно развивается из-за особенностей вегетации и условий хранения.

Фото: Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблоки

Что такое ожог кожуры

У этого нарушения есть три проявления. Первая форма выглядит как поверхностные бурые пятна без чётких границ. Чаще всего они заметны на светлых сортах яблок или на зелёных участках тёмных плодов. Вторая разновидность — неровная поверхность: кожура темнеет вокруг, а чечевички остаются светлыми и со временем словно погружаются внутрь. Третья форма — линзовидное потемнение: пятна образуются как раз вокруг чечевичек, распространяясь по поверхности, но сами чечевички при этом остаются тёмными.

Почему возникает ожог

Главная причина — окислительные процессы в кожуре. Усиливают проблему сухая и жаркая погода перед уборкой, слишком ранний сбор урожая, избыточный полив и перекорм азотными удобрениями. Важную роль играет и задержка с закладкой в плодохранилище: если фрукты долго остаются без вентиляции, летучие соединения внутри камер провоцируют появление пятен.

Правильная циркуляция воздуха и применение антиоксидантных обработок позволяют заметно замедлить потемнение.

Плюсы и минусы хранения