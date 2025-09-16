Листья сохнут, хотя вы поливаете регулярно: в чём настоящая вина воды из-под крана

Комнатные растения украшают наш дом, очищают воздух и создают уют. Но даже при хорошем уходе листья могут неожиданно покрыться коричневыми пятнами или скручиваться. Часто мы думаем о нехватке света или неправильном поливе, но реальная причина кроется в воде из-под крана.

Фото: commons.wikimedia.org by Galilea, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Полив комнатных цветов

Чем опасна водопроводная вода

Водопроводная вода проходит очистку, чтобы быть безопасной для людей. Однако для растений её состав может оказаться разрушительным. Химические соединения и соли накапливаются в почве. Это меняет её pH, мешает корням усваивать питательные вещества и со временем вызывает стресс у растения.

Симптомы

Подсыхание и почернение кончиков листьев.

Скручивание или побурение зелени.

Замедление роста.

Отсутствие цветения у чувствительных видов.

Растения в группе риска

Наиболее остро реагируют:

калатеи;

орхидеи;

папоротники;

спатифиллум (мирная лилия);

хлорофитум (паучье растение).

Именно у них быстрее всего проявляется "tip burn" — подсыхание кончиков.

Плюсы и минусы использования водопроводной воды