Домашний сад против восьминогих: природный барьер, который держит пауков подальше

Сезон пауков часто заставляет нас чувствовать себя неуютно в собственных домах. Но бороться с ними можно не только химическими средствами: природа сама предлагает решения. Ароматные травы и цветы способны отпугнуть восьминогих соседей благодаря эфирным маслам, которые они выделяют. Эти запахи пауки воспринимают как угрозу и стараются держаться подальше.

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain розмарин

Растения, которые пауки не переносят

1. Розмарин

Эта пряная трава содержит эвкалиптол и камфору — вещества, которые создают сильный аромат. Для человека это приятный запах, а вот паукам он неприятен. Горшок с розмарином на солнечном подоконнике работает как естественный барьер. Можно также раскладывать свежие веточки у дверей и окон.

2. Эвкалипт

Компактные сорта, такие как "Silver Dollar" или "Baby Blue", прекрасно чувствуют себя в доме. Эфирные масла эвкалипта мешают паукам воспринимать химические сигналы с помощью сенсорных волосков на лапках. Часто ветки подвешивают в ванной, чтобы защитить помещение от нежеланных гостей.

3. Душистая пеларгония

Пеларгония с цитрусовым ароматом известна как натуральное средство против комаров. Она лишает пауков пищи, уменьшая количество насекомых, которыми они питаются. Аромат усиливается при растирании листьев — их можно положить в проблемные зоны.

4. Хризантема

Помимо ярких цветов, эти растения выделяют пиретрины — природные инсектициды. Они нарушают работу нервной системы насекомых, включая пауков. Для нас запах mums приятен, поэтому хризантема отлично справляется сразу с двумя задачами: украшает дом и защищает его.

5. Базилик

Эфирные масла базилика содержат линалоол и эвгенол, которые отпугивают комаров, мух и блох. Соответственно, паукам становится менее интересно задерживаться там, где нет их добычи. Кустики базилика на кухне приносят пользу и в кулинарии, и в борьбе с вредителями.

Плюсы и минусы